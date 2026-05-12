Claudio Aquino no estará en el Francisco Sánchez Rumoroso. El volante de Colo Colo fue descartado para el partido ante Coquimbo Unido de este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas por la Copa de la Liga, tras confirmarse que sufrió una sinovitis y leve edema óseo en su rodilla izquierda. La lesión lo obligó a someterse a una infiltración de ácido hialurónico y 48 horas de reposo absoluto.

Fernando Ortiz adelantó que no lo arriesgará y que lo evaluará recién el jueves, cuando el plantel retome los entrenamientos tras el partido.

¿Qué le pasó a Claudio Aquino en Colo Colo?

El parte médico oficial del club detalló el diagnóstico: sinovitis y leve edema óseo en la rodilla izquierda, lesión que le impidió estar ante Deportes Concepción el fin de semana pasado y que se extiende ahora al duelo ante los piratas.

Aquino se reintegró a las prácticas el lunes, pero el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en un partido donde Colo Colo puede sellar su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga. De ganar al Coquimbo, los albos aseguran el primer lugar del grupo. Un empate los mantendrá dependiendo de sí mismos para avanzar.

¿Qué dijo Fernando Ortiz sobre Claudio Aquino?

El técnico fue claro sobre los plazos de recuperación del volante. “Claudio está en plena recuperación. Se ha tomado días para que se desinflame su rodilla. Hoy entrenó muy bien, mañana va a seguir entrenando y a partir del jueves, cuando volvamos a entrenar, vamos a ver cómo está”, señaló Ortiz antes de emprender viaje a la Cuarta Región.

La declaración confirma que Aquino no tiene un plazo definido de regreso más allá del jueves, lo que deja en duda su disponibilidad para los próximos compromisos del Cacique en el Campeonato Nacional. En lo que va de temporada acumula 676 minutos en 13 partidos, con 2 goles y 4 asistencias, números que explican por qué su baja no es un detalle menor para Ortiz.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique enfrenta a Coquimbo Unido este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.