Colo Colo tiene su gran primera prueba de fuego del semestre. Tras el revitalizador triunfo ante Deportes Concepción, el elenco dirigido por Fernando Ortiz cambió rápidamente el chip para enfocarse en su “final” en la Copa de la Liga 2026. El “Cacique” es líder absoluto del Grupo A y este miércoles tiene la inmejorable oportunidad de abrochar su paso a las semifinales del certamen en su visita a Coquimbo Unido.

Sin embargo, la planificación táctica del estratega argentino sufrió un duro revés en el inicio de la semana, viéndose obligado a tomar una decisión conservadora respecto a la salud de su principal armador en el mediocampo, Claudio Aquino, quien será la gran ausencia en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Qué le pasó a Claudio Aquino y por qué no juega en Colo Colo?

El volante trasandino encendió las alarmas en el Estadio Monumental durante la semana pasada. A través de un parte médico oficial, el club detalló que el ex Vélez Sarsfield sufrió una “sinovitis y leve edema óseo en su rodilla izquierda”, cuadro clínico que requirió un tratamiento especializado con infiltración de ácido hialurónico y un periodo estricto de 48 horas de reposo absoluto.

Si bien los reportes de Radio Cooperativa indicaron que el jugador de 34 años entregó buenas noticias al reintegrarse este lunes a las prácticas dirigidas por Fernando Ortiz, la realidad es que su estado físico aún no es el óptimo. La información entregada por D Sports ratificó que el estratega albo tomó la drástica decisión de no arriesgarlo, confirmando que el mediocampista entrenó con el plantel pero no estuvo apto para la totalidad de los trabajos físicos.

De esta manera, el cuerpo técnico prefirió marginarlo de la convocatoria para el viaje a la Cuarta Región y apostar por una recuperación plena de cara al compromiso liguero del próximo domingo ante Ñublense en Macul.

¿Qué resultados necesita Colo Colo para clasificar a semifinales de la Copa de la Liga?

La ausencia del volante creativo representa un desafío táctico mayúsculo para un equipo que se juega la vida en el norte del país. Tras el reciente empate de Coquimbo Unido frente a Huachipato (2-2), Colo Colo se consolidó como líder exclusivo de la zona con 10 puntos, dos más que el cuadro “Pirata”, su más cercano perseguidor. Siderúrgicos y Lilas ya no tienen opciones matemáticas de avanzar en el certamen.

Bajo este escenario, y considerando que el formato del torneo establece que solo clasifica el primero de cada grupo a la ronda de los cuatro mejores, el “Cacique” depende de sí mismo.

Si Colo Colo logra vencer a Coquimbo Unido por cualquier marcador, asegurará matemáticamente su boleto a las semifinales de la Copa de la Liga. Un eventual empate dejaría la definición abierta para la última jornada, donde los albos tendrán que visitar al ya eliminado Huachipato en Talcahuano, manteniendo siempre la primera opción. El objetivo final es mayúsculo: el campeón del inédito torneo asegura un pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El crucial compromiso válido por la cuarta fecha pendiente del Grupo A de la Copa de la Liga está programado para este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas. El encuentro se llevará a cabo en la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, recinto donde los aurinegros buscarán arrebatarle el liderato al cuadro popular.