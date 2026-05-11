El fin de semana fue muy positivo para Colo Colo. El Cacique derrotó por 3-1 a Deportes Concepción y Coquimbo Unido igualó 2-2 con Huachipato el domingo, resultado que le entregó una diferencia de dos puntos al Cacique en el Grupo A de la Copa de la Liga, con 10 unidades contra 8 de los Piratas y dos duelos aún por disputar.

La ecuación para Fernando Ortiz es simple: ganar este miércolesen el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso ante Coquimbo Unido significa clasificar automáticamente a las semifinales, ya que el equipo albo alcanzaría las 13 unidades y los Piratas quedarían con 8, a un partido del final. Huachipato y Deportes Concepción ya están eliminados.

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