La ecuación para Fernando Ortiz es simple: ganar este miércolesen el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso ante Coquimbo Unido significa clasificar automáticamente a las semifinales, ya que el equipo albo alcanzaría las 13 unidades y los Piratas quedarían con 8, a un partido del final. Huachipato y Deportes Concepción ya están eliminados.
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Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians.
“Ganar o perder, pero siempre con democracia.”