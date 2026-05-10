Colo Colo continúa imparable. Los albos volvieron a ganar, esta vez por la Copa de la Liga, y estiraron su gran presente en el fútbol chileno. El equipo de Fernando Ortiz consiguió su primera remontada de la temporada y venció por 3-1 a Deportes Concepción, resultado con el que recuperó la cima del Grupo A. Tras el duelo, el ‘Tano’ destacó el carácter de sus dirigidos para revertir el marcador.

Sin embargo, no todo fue alegría en Macul. Esto porque en la antesala del cruce ante el León de Collao, un lamentable hecho se produjo en las inmediaciones del Estadio Monumental. El memorial en honor a Mylan Liempi y Martina Riquelme, hinchas fallecidos en 2025 en la previa del cruce ante Fortaleza, fue vandalizado. El mural ubicado en Avenida Marathon fue inaugurado por la familia de los jóvenes este año, pero en las últimas horas apareció con rayados y mensajes obscenos, provocando el repudio de los fanáticos del Popular.

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