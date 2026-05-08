Pésima noticia para Fernando Ortiz: Claudio Aquino quedó descartado para el duelo de este sábado en el que Colo Colo recibirá a Deportes Concepción en el estadio Monumental por la Fecha 5 del Grupo A en la Copa de la Liga 2026 duelo en el que los Albos esperan quedar a un paso de avanzar a las semifinales del certamen.

Aquino sufrió una lesión en el final de esta semana de trabajo y Ortiz deberá buscar alternativas para suplirlo. Si bien el jugador no estaba siendo titular en los últimos partidos, sí era un buen revulsivo, entregando asistencias a Javier Correa en goles que valieron los triunfos contra U de Concepción y Coquimbo Unido.

¿Qué lesión tiene Claudio Aquino y cuál es su plazo de recuperación en Colo Colo?

A través de un parte médico, Colo Colo informó que Claudio Aquino tiene una “sinusitis y leve edema óseo” en su rodilla izquierda, lo que significará un tratamiento de “infiltración de ácido hialurónico y reposo absoluto por 48 horas”.

Este plazo impide que Aquino juegue ante Deportes Concepción y no se sabe si es que le permitirá llegar al partido subsiguiente contra Ñublense también en el Monumental el domingo 17 de mayo a las 17:30 horas por la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2026.

¿Qué otros lesionados tiene Colo Colo?

Los otros dos nombres que aparecen en el parte médico de Colo Colo son ya conocidos y están en recuperaciones largas: se trata de Marcos Bolados y el capitán Fernando de Paul. El primero va en la semana 18 de tratamiento de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, mientras que De Paul lleva una semana de recuperación tras operarse de una avulsión proximal isquiotibial en su pierna derecha.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Concepción?

Colo Colo enfrenta a Deportes Concepción este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en el estadio Monumental por la Copa de la Liga 2026, duelo clave en la lucha por meterse en semifinales del torneo.

Este compromiso no será transmitido por TV: va solo por la plataforma de streaming de HBO Max, a la que puedes acceder de forma gratuita si es que tienes contratado TNT Sports Premium en tu señal de cable.