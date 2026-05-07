Colo Colo sufrió un sorpresivo golpe en las últimas horas. Esto luego que una de sus jugadores sufriera problemas físicos, las cuales lo pusieron en duda para el enfrentamiento ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga 2026.

El jugador en cuestión es Claudio Aquino, quien habría sentido algunas molestias en una de sus rodillas. Si bien su situación no es de gravedad, el cuerpo técnico de Fernando Ortiz evalúa cuidarlo pensando en los próximos compromisos del equipo.

¿Qué le pasó a Claudio Aquino en Colo Colo?

Según informó el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports en Pelota Parada, el volante argentino presentó molestias en una de sus rodillas en el entrenamiento de este jueves y su presencia está prácticamente descartada, aunque el propio comunicador aclaró que la situación no es de gravedad. “No es nada grave, pero lo tienen que cuidar”, precisó Arrieta.

Las molestias de Aquino en el entrenamiento del jueves obligaron al cuerpo técnico a tomar precauciones. Si se confirma su ausencia ante Deportes Concepción, será el segundo partido que se pierde en la temporada por problemas físicos: el primero fue ante Audax Italiano, cuando sufrió un edema en el muslo izquierdo tras el Superclásico ante la U de Chile.

La baja llega en un momento delicado para el volante, que en los últimos tres partidos del Cacique ha comenzado desde la banca y que necesitaba minutos para reconquistar un puesto de titular en el esquema de Ortiz.

¿Cómo ha sido la temporada de Claudio Aquino en Colo Colo?

Aquino llegó a inicios de 2025 con la misión de ser uno de los protagonistas ofensivos del equipo, pero le costó adaptarse al fútbol chileno y sus números han estado por debajo de las expectativas iniciales. En lo que va de la temporada acumula 676 minutos en 13 partidos, con 3 goles y 4 asistencias.

Sus últimas participaciones habían sido relevantes para el equipo, pero la pérdida de la titularidad en los últimos tres duelos y ahora esta molestia física complican su situación en el plantel.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo enfrenta este sábado 9 de mayo a Deportes Concepción desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.