Colo Colo entra en una fase crítica de la temporada donde la planificación estratégica será tan vital como el rendimiento en cancha. Tras la confirmación de los horarios de la Copa Chile, el Cacique ya conoce su hoja de ruta definitiva para el cierre del primer semestre: una verdadera maratón de 12 compromisos en menos de 60 días. Esta exigencia física obliga a Fernando Ortiz a gestionar con pinzas a su plantel, justo cuando la dirigencia de Blanco y Negro ya traza las posiciones prioritarias para reforzar al equipo en el mercado de invierno, con nombres de peso como Luciano Cabral en la órbita.

Sin embargo, la actualidad alba no solo se mueve en la agenda de partidos. La justicia deportiva ya dictó sentencia sobre las polémicas celebraciones e indumentarias del último duelo ante Universidad de Concepción, dejando advertencias administrativas en el registro de jugadores clave.

Entre el asedio del calendario, la urgencia de blindar la defensa con la posible continuidad de Joaquín Sosa y las declaraciones de Alan Saldivia que ilusionan con un retorno a Macul, el Eterno Campeón vive un jueves de definiciones que marcarán el éxito de su ambicioso proyecto 2026.

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