Datos Clave Jugadores en Informe: Cabero incluyó a dos jugadores de la UC y dos de Colo Colo. Fecha 14 en riesgo: Los cuatro implicados podrían quedar suspendidos. Alarcón también sale: El volante albo vio la roja por doble amarilla.

El Clásico entre U Católica y Colo Colo no terminó con el pitazo final. Terminó con cuatro nombres en una libreta. José Cabero, el juez del partido en el Claro Arena, no dejó pasar lo que ocurrió en ese costado del césped donde los albos quisieron celebrar y los cruzados respondieron con todo armando una pelea. Según informó ADN Deportes, el árbitro vio las imágenes televisivas dentro del camarín y resolvió incluir en su informe oficial a los cuatro futbolistas que considera responsables de la trifulca.

La identificación es clara y se sostiene con el material audiovisual que TNT Sports puso al aire durante toda la noche del domingo. Vicente Bernedo y Javier Méndez aparecen como los más activos en el cruce, repartiendo y recibiendo. Daniel González y Joaquín Sosa, por su parte, quedaron registrados en un segundo plano, pero igualmente involucrados. Con esto, existe la posibilidad real de que ninguno esté disponible para la Fecha 14 del Campeonato Nacional.

Valencia y Aquino también se dieron en el clásico | © Photosport

Lo que pasó en el césped del Claro Arena

El triunfo 2-1 de Colo Colo en el Claro Arena fue producto del doblete de Javier Correa sobre el final del primer tiempo, una ráfaga de tres minutos que dio vuelta un partido que la UC tenía controlado tras el autogol de Arturo Vidal a los ocho minutos. Pero el guión del clásico ya venía cargado desde mucho antes del 1-2 definitivo. El propio Correa tuvo un cruce verbal con Bernedo tras el empate parcial, episodio que prendió la mecha de lo que vendría 50 minutos después.

Con el pitazo final, los jugadores del Cacique buscaron celebrar en el centro del campo. La reacción cruzada fue inmediata: Bernedo encaró a Leandro Hernández, Méndez se sumó al cruce, y en cuestión de segundos el costado del césped se transformó en un tumulto con empujones, golpes y agua lanzada. Las imágenes son explícitas y no admiten interpretación dudosa. Cabero las vio, las revisó y las trasladó al informe.

Por qué este informe cambia el escenario

La fecha 14 de la Liga de Primera 2026 ya está en el horizonte y la situación se complica para los dos clubes en partes desiguales. Para Universidad Católica, el escenario es delicado: perdería simultáneamente a su arquero titular Bernedo y a un defensa central de rotación como González. Para Colo Colo, la baja de Joaquín Sosa golpea en la zaga, mientras que la de Méndez deja sin variantes en el mediocampo del Cacique.

A esto se suma una circunstancia ya consumada en cancha: el volante albo Tomás Alarcón vio la roja por doble amarilla al minuto 90+2 del partido y también queda fuera de la próxima fecha. Es decir, Fernando Ortiz no tendrá disponibles a Alarcón ni a Sosa y Méndez para el próximo compromiso del puntero del torneo. La planilla del Cacique se achica justo cuando la pelea por el Campeonato Nacional entra en su fase más exigente.

El precedente Cabero y la lectura disciplinaria

Pelea al final del Clásico entre Universidad Católica y Colo Colo pic.twitter.com/ANkT0wMRrG — Chilean Premier League (@AbranCancha8) May 25, 2026

Cabero no es un juez nuevo en estos cruces. Ya dirigió un Colo Colo vs Católica en 2024 en el Monumental, con triunfo albo por la mínima y un gol del propio Correa. En aquella ocasión tuvo un cruce con el entrenador Almirón. Su decisión de incluir a los cuatro futbolistas en el informe se enmarca en una postura conocida: cuando hay imágenes claras, se consignan. La pelota queda en la cancha del Tribunal de Disciplina, que deberá resolver si las sanciones son de una, dos o más fechas según la gravedad de las conductas individuales.

Las distinciones internas del informe son lo que definirá el peso del castigo. Cabero deberá precisar si los cuatro están consignados por participar en una riña —lo que históricamente implica una sanción base— o si alguno aparece descrito como autor de una agresión específica, escenario que multiplicaría la suspensión. La diferencia entre ambos escenarios separa una fecha de cuatro o más.

Lo que viene en el Tribunal para la U Católica y Colo Colo

El Tribunal de Disciplina debería pronunciarse mañana martes. Para Colo Colo, líder absoluto del campeonato con ventaja sobre sus perseguidores, perder rotación en el mediocampo y la defensa central no es menor. Para Universidad Católica, quedarse sin Bernedo entre los tres palos sería el problema más urgente, considerando que es su titular indiscutido.