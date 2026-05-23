U Católica recibió una noticia favorable de cara al partido más importante de la temporada. Boca Juniors confirmó este sábado que el delantero uruguayo Miguel Merentiel sufrió una lesión muscular y será baja para el duelo decisivo del jueves 28 de mayo en La Bombonera, encuentro que definirá la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El atacante del Xeneize, una de las figuras ofensivas del equipo, sufrió un desgarro en el sóleo que lo dejará sin actividad por el resto del semestre, según informó la prensa argentina. La ausencia del uruguayo le quita a Boca a uno de sus referentes de área justo cuando los Cruzados llegan al duelo definitorio con la moral por las nubes tras vencer 2-0 a Barcelona SC en el Claro Arena.

¿Por qué la baja de Miguel Merentiel beneficia a U Católica?

Miguel Merentiel venía siendo la principal carta ofensiva de Boca Juniors y, de hecho, había sido el autor del gol en el reciente empate 1-1 ante Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D.

Ahora deberá buscar un reemplazante, el que puede salir entre Ezequiel “Changuito” Zeballos (quien entró de muy buena forma ante los brasileños) y Milton Giménez, nombres importantes, pero que obviamente no tienen el mismo cartel que Merentiel.

Con este panorama, la formación de Boca se perfila con: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez (o Changuito Zeballos).

¿Qué necesita la UC para clasificar a octavos de la Copa Libertadores?

A U Católica les sirve ganar o empatar ante Boca para asegurar de forma directa la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Incluso con una derrota podría avanzar, dependiendo de lo que ocurra en el Cruzeiro vs Barcelona SC que se juega la misma jornada del Grupo D. En ese duelo se necesitan que los brasileños no ganen.

La UC suma 10 puntos en cinco fechas, producto de tres victorias, un empate y una derrota. Cruzeiro marcha segundo con 8 unidades, Boca tercero con 7 y Barcelona SC cierra el grupo con 3. Con esos números, los Cruzados dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente fase del torneo continental.