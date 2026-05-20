Datos Clave Jugando al límite: Daniel Garnero tiene a tres de sus titulares fijos a solo una tarjeta amarilla de quedar suspendidos para el crucial partido final ante Boca Juniors en Argentina. El tropiezo Xeneize: El empate 1-1 entre Boca y Cruzeiro no solo enredó el Grupo D, sino que dejó a los argentinos con la dura baja de su defensor central titular. Misión Claro Arena: Antes de sacar cuentas largas, la UC recibe este jueves a Barcelona con la obligación de sumar para mantener intactas sus chances de clasificar a octavos.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 entró en su recta final y el Grupo D se transformó en una verdadera caldera. El agónico empate 1-1 entre Boca Juniors y Cruzeiro disputado este martes en La Bombonera alteró por completo la ruta hacia los octavos de final. Mientras el conjunto brasileño tomó la cima con 8 unidades y el elenco Xeneize alcanzó los 7 puntos, Universidad Católica (7 puntos) quedó con la primera opción de liderar su zona si este jueves logra doblegar a Barcelona SC en Santiago. Sin embargo, para los Cruzados, el duelo ante los ecuatorianos esconde una peligrosa “trampa” reglamentaria que obliga al cuerpo técnico a planificar con la calculadora y el reglamento en la mano.

¿Qué figuras de la UC están al borde de perderse el duelo con Boca Juniors?

La gran final anticipada que vivirán Universidad Católica y Boca Juniors el próximo jueves 28 de mayo en La Bombonera podría no contar con algunos de los mejores intérpretes del elenco precordillerano. El encuentro de mañana (21:30 horas) ante Barcelona en el Claro Arena obligará a tres piezas fundamentales del esquema de Daniel Garnero a jugar con el freno de mano puesto.

El delantero Justo Giani y los volantes Fernando Zuqui y Jhojan Valencia, titulares inamovibles en la escuadra nacional, acumulan dos tarjetas amarillas en lo que va de competencia continental. De acuerdo a las bases de la CONMEBOL Libertadores, una nueva cartulina preventiva frente al cuadro del “Astillero” marginará automáticamente a cualquiera de ellos del vital cruce en Buenos Aires. Un dolor de cabeza mayúsculo para Garnero, considerando que la UC necesita imperiosamente los tres puntos en Santiago (ante un equipo al que le ha ganado los cinco partidos históricos que han disputado en la Copa) para llegar con oxígeno y ventaja a territorio argentino.

¿Qué titular pierde Boca Juniors para la “final” con U Católica?

Pero las preocupaciones reglamentarias no son exclusivas de la franja. El duro empate cosechado ayer por Boca ante Cruzeiro dejó profundas secuelas en la pizarra del técnico Claudio Úbeda, perdiendo a un inamovible de su última línea para el duelo definitorio contra los chilenos.

Se trata del férreo zaguero argentino Ayrton Costa. El central recibió la temida tercera tarjeta amarilla durante la batalla táctica contra los brasileños y deberá cumplir una fecha de suspensión obligatoria, quedando totalmente marginado del partido frente a Universidad Católica. Ante este escenario, la prensa trasandina apunta a Marco Pellegrino como el principal candidato para parchar una defensa que estará bajo presión extrema, ya que Boca Juniors está obligado a conseguir un triunfo ante la UC si no quiere depender de otros resultados para avanzar a octavos de final.