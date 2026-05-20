Datos Clave Grupo apretado: Cruzeiro lidera con 8; Boca y UC tienen 7. Partido clave: U Católica recibe a Barcelona en el Claro Arena. Camino a octavos: Ganar acerca, pero no clasifica de inmediato.

Universidad Católica enfrenta a Barcelona SC este jueves 21 de mayo en el Claro Arena por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido tomó más peso después del empate 1-1 entre Boca Juniors y Cruzeiro en La Bombonera, resultado que dejó al equipo brasileño como líder con 8 puntos, mientras el Xeneize y la UC quedaron con 7, aunque los Cruzados tienen un partido menos.

El escenario es exigente y no admite cuentas livianas. Ganarle a Barcelona no clasifica automáticamente al equipo dirigido por Daniel Garnero, pero sí lo deja muy cerca. El elenco precordillerano todavía debe visitar a Boca Juniors en la última fecha, mientras Cruzeiro cerrará como local ante Barcelona. En un grupo tan cerrado, cada punto pesa y los enfrentamientos directos pueden terminar definiendo todo.

¿Cómo está el Grupo D de la Copa Libertadores antes del U Católica vs Barcelona?

El Grupo D tiene a Cruzeiro como líder con 8 puntos, seguido por Boca Juniors y U Católica con 7.

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS Cruzeiro 5 2 2 1 4 3 +1 8 Boca Juniors 5 2 1 2 6 4 +2 7 U Católica 4 2 1 1 5 4 +1 7 Barcelona SC 4 1 0 3 2 6 -4 3

La tabla obliga a mirar tres partidos: U Católica vs Barcelona, Boca Juniors vs U Católica y Cruzeiro vs Barcelona. La UC tiene el control de su camino, pero no tiene margen para pensar que el duelo ante los ecuatorianos cierra la historia.

El empate entre Boca y Cruzeiro no fue el mejor resultado para los Cruzados. Si en La Bombonera había un ganador, una victoria de la UC ante Barcelona podía dejarla con un panorama más despejado. Ahora, incluso ganando en Santiago, el equipo chileno tendrá que sumar en Buenos Aires o mirar lo que haga Cruzeiro en la última fecha.

¿Qué pasa si U Católica le gana a Barcelona SC?

Si U Católica vence a Barcelona, llegará a 10 puntos y quedará a un empate propio de clasificar a octavos.

Ese es el mejor escenario para los Cruzados. Con un triunfo en el Claro Arena, la UC pasará a liderar el Grupo D con 10 unidades, por encima de Cruzeiro y Boca antes de la última fecha.

La tabla quedaría así:

U Católica: 10 puntos

Cruzeiro: 8 puntos

Boca Juniors: 7 puntos

Barcelona SC: 3 puntos

La cuenta más clara es esta: si U Católica le gana a Barcelona y luego empata con Boca Juniors en La Bombonera, clasifica a octavos sin depender de lo que pase entre Cruzeiro y Barcelona.

El único riesgo fuerte aparece si la UC gana en Santiago, pero pierde en Buenos Aires. En ese caso, Boca llegaría a 10 puntos y superaría a los Cruzados por enfrentamientos directos, porque ya ganó 2-1 en Chile y cerraría la serie con otra victoria. Si además Cruzeiro vence a Barcelona, el equipo brasileño llegaría a 11 y U Católica quedaría tercera.

Por eso el triunfo ante Barcelona es enorme, pero no definitivo. Deja a la UC muy cerca, aunque todavía la obliga a competir con fuerza en La Bombonera.

Universidad Católica vs Barcelona SC / © Photosport – Imago

¿Qué pasa si U Católica empata con Barcelona SC?

Si U Católica empata con Barcelona, llegará a 8 puntos y seguirá dependiendo de sí misma, pero con menos margen.

Un empate no rompe el camino cruzado, pero sí baja el margen de error. La UC quedaría con 8 puntos, igualada con Cruzeiro, y un punto arriba de Boca Juniors antes del duelo final en Buenos Aires.

La tabla quedaría así:

U Católica: 8 puntos

Cruzeiro: 8 puntos

Boca Juniors: 7 puntos

Barcelona SC: 4 puntos

En ese escenario, U Católica clasifica si le gana o empata a Boca Juniors en La Bombonera. Con una victoria llegaría a 11 puntos; con un empate alcanzaría 9 y dejaría a Boca con 8, por lo que terminaría por encima del Xeneize.

El problema aparece si pierde en Argentina. Si eso ocurre, Boca llegaría a 10 puntos y la UC quedaría con 8. Ahí necesitaría que Cruzeiro pierda ante Barcelona para mantener una opción de clasificación, porque si el equipo brasileño gana o empata, también quedará por arriba.

Empatar ante Barcelona mantiene viva la ruta, pero cambia el tono del viaje a Buenos Aires: la UC seguiría dependiendo de sí misma solo si va a sumar a La Bombonera.

¿Qué pasa si U Católica pierde con Barcelona SC?

Si U Católica pierde con Barcelona, quedará con 7 puntos y necesitará ganarle a Boca para clasificar sin depender de nadie.

Es el escenario más incómodo. Barcelona subiría a 6 puntos y volvería a meterse en la pelea, mientras U Católica quedaría igualada con Boca Juniors y un punto debajo de Cruzeiro antes de la última fecha.

La tabla quedaría así:

Cruzeiro: 8 puntos

Boca Juniors: 7 puntos

U Católica: 7 puntos

Barcelona SC: 6 puntos

En ese caso, la ruta segura para la UC sería una sola: ganarle a Boca Juniors en La Bombonera. Con ese resultado llegaría a 10 puntos y dejaría al Xeneize con 7, sin importar lo que ocurra entre Cruzeiro y Barcelona.

Si empata en Buenos Aires después de perder con Barcelona, el panorama quedaría atado a una combinación difícil: que Barcelona le gane a Cruzeiro y que los criterios de desempate favorezcan a los Cruzados. No es un camino confiable para proyectar una clasificación.

Si pierde ante Barcelona y después cae ante Boca, quedará fuera de los dos primeros lugares. Por eso, una derrota en Santiago no elimina de inmediato a la UC, pero transforma la visita a La Bombonera en una final sin red.

¿Qué necesita U Católica para clasificar a octavos de Copa Libertadores?

U Católica necesita terminar entre los dos primeros del Grupo D, y la ruta más directa es ganarle a Barcelona y sumar ante Boca.

Los dos primeros de cada grupo avanzan a octavos de final. El tercero pasa al repechaje de la Copa Sudamericana y el cuarto queda eliminado de competencias internacionales.

El camino cruzado queda así:

Si gana a Barcelona: clasifica con un empate ante Boca Juniors.

clasifica con un empate ante Boca Juniors. Si empata con Barcelona: clasifica si gana o empata ante Boca Juniors.

clasifica si gana o empata ante Boca Juniors. Si pierde con Barcelona: necesita ganarle a Boca para clasificar sin depender de otros resultados.

Con 10 puntos, U Católica quedará muy cerca, pero todavía puede quedar fuera si pierde ante Boca y Cruzeiro vence a Barcelona. Con 11 puntos, el escenario cambia: cualquier empate en Buenos Aires después de sumar ante Barcelona deja a los Cruzados en octavos.

El dato de fondo es simple: después del empate entre Boca y Cruzeiro, la UC ya no puede separar el partido ante Barcelona del cierre en Argentina. Lo que haga en Santiago definirá si viaja a La Bombonera con ventaja, presión o urgencia total.

¿Cómo se define el desempate en el Grupo D de la Copa Libertadores?

En la Copa Libertadores 2026, si dos o más equipos terminan igualados en puntos, primero se revisan los enfrentamientos directos entre los clubes empatados.

Este punto es clave para U Católica. La diferencia de gol general no es el primer filtro en caso de igualdad. Antes se miran los partidos entre los equipos igualados: puntos en esos cruces, diferencia de gol en esos partidos y goles anotados en esos duelos.

Eso favorece a la UC en una eventual igualdad con Cruzeiro, porque los Cruzados le ganaron 2-1 en Brasil y empataron 0-0 en Santiago. Ante Boca Juniors, en cambio, la serie todavía está abierta: el Xeneize ganó 2-1 en Chile y falta el partido en La Bombonera.

Por eso el duelo en Buenos Aires puede pesar doble. No solo entrega puntos: también puede ordenar un mano a mano directo que defina la clasificación.

¿Cómo llegan U Católica y Barcelona SC al partido?

U Católica llega mejor posicionada, pero Barcelona SC revivió con su triunfo ante Boca Juniors.

Los Cruzados acumulan tres partidos sin perder en la Copa Libertadores, con dos triunfos y un empate. En esa racha vencieron 2-1 a Cruzeiro en Brasil, derrotaron 2-1 a Barcelona en Guayaquil e igualaron 0-0 ante Cruzeiro en Santiago.

Barcelona venía golpeado tras tres derrotas en el grupo, pero volvió a respirar con su victoria 1-0 ante Boca Juniors, gracias al gol de Héctor “Tito” Villalba. Ese resultado lo dejó con 3 puntos y todavía con opciones de pelear por clasificación o, al menos, por el tercer lugar que entrega acceso al repechaje de la Sudamericana.

El historial también favorece a U Católica: ganó los cinco partidos que disputó ante Barcelona SC por Copa Libertadores. Si vuelve a imponerse, el cruce quedará con seis triunfos cruzados en seis encuentros.

En resumen