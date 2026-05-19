Datos Clave Partido clave: U Católica recibe a Barcelona por el Grupo D. Transmisión: Chilevisión, ESPN 5 y Disney+ Premium. Horario: Jueves 21 de mayo, 20:30 horas.

Universidad Católica enfrenta este jueves 21 de mayo un partido clave en la Copa Libertadores 2026. El equipo de Daniel Garnero recibe a Barcelona SC en el Claro Arena desde las 20:30 horas, por la quinta fecha del Grupo D, una zona que tiene a los Cruzados y Cruzeiro en la cima con 7 puntos, seguidos por Boca Juniors con 6 y el cuadro ecuatoriano con 3.

La UC viene de empatar 0-0 ante Cruzeiro en Santiago, resultado que la mantuvo en la parte alta del grupo después de sus triunfos como visitante ante el propio equipo brasileño y Barcelona SC. El cuadro ecuatoriano, en tanto, revivió en la fecha anterior con una victoria 1-0 sobre Boca Juniors, gracias al gol de Héctor “Tito” Villalba. Por eso, el duelo en el Claro Arena puede ser determinante: una victoria cruzada dejaría muy encaminado el panorama internacional antes del cierre.

¿Qué canal transmite U Católica vs Barcelona SC EN VIVO?

El partido será transmitido por TV abierta, TV de pago y streaming en Chile.

📺 Chilevisión

📺 ESPN 5

📲 Disney+ Premium

📲 Chilevisión Web

📲 Chilevisión YouTube

📲 Pluto TV

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

La transmisión en Chile contempla señal abierta por Chilevisión y TV de pago por ESPN 5, además de Disney+ Premium y plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora juegan U Católica vs Barcelona SC?

Se juega este jueves 21 de mayo a las 20:30 horas de Chile.

📅 Jueves 21 de mayo de 2026

🕣 20:30 horas (Chile)

🏟️ Claro Arena, Santiago

El duelo corresponde a la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. La información de venta de entradas del Claro Arena también fija el partido para el jueves 21 de mayo a las 20:30 horas.

¿Dónde ver U Católica vs Barcelona SC ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataformas digitales.

Disney+ Premium

Chilevisión Web

Chilevisión YouTube

Pluto TV

Para acceder:

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Para la señal abierta digital, entra a Chilevisión Web, YouTube de Chilevisión o Pluto TV.

Disponible en celular, Smart TV, tablet y navegador.

¿Dónde ver GRATIS U Católica vs Barcelona SC?

El partido sí tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver gratis en:

Chilevisión

Chilevisión Web

Chilevisión YouTube

Pluto TV

Además, estará disponible por TV de pago y streaming en:

ESPN 5

Disney+ Premium

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Formación de U Católica vs Barcelona SC

XI U Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

DT: Daniel Garnero.

XI Barcelona SC

José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Gustavo Valecilla; Jandry Gómez, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Héctor Villalba y Darío Benedetto.

DT: César Farías.

Árbitros designados para U Católica vs Barcelona SC

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Asistente 1: Eduardo Cardozo (Paraguay)

Asistente 2: Luis Onieva (Paraguay)

Cuarto árbitro: David Ojeda (Paraguay)

VAR: Ulises Mereles (Paraguay)

AVAR: Héctor Balbuena (Paraguay)

Asesora: Ana Pérez (Perú)

Quality Manager: Emerson de Carvalho (Brasil)

¿Cómo llegan U Católica vs Barcelona SC a la Copa Libertadores?

U Católica llega con la opción concreta de quedar muy cerca de los octavos de final.

El equipo chileno suma 7 puntos y comparte la cima del Grupo D con Cruzeiro. Viene de empatar 0-0 ante el cuadro brasileño en Santiago, un resultado que mantuvo el equilibrio en la parte alta de la zona, aunque también dejó abierta la definición con Boca Juniors al acecho.

Antes de ese empate, la UC había conseguido un triunfo clave en Guayaquil: venció 2-1 a Barcelona SC con goles de Fernando Zampedri y Clemente Montes. Ese antecedente directo pesa, porque los Cruzados ya lograron golpear al mismo rival como visitantes y ahora buscarán confirmar esa ventaja en casa.

En el plano local, Universidad Católica llega con una señal positiva tras vencer 2-0 a Deportes Limache por la Liga Chilena. La gran duda está en Fernando Zampedri, quien sufrió una fractura nasal ante Limache y cuenta con una máscara especial para proteger la zona. El capitán quiere estar, pero la decisión final depende del visto bueno médico.

Barcelona SC llega último, pero con vida después de derrotar a Boca Juniors.

El cuadro ecuatoriano parecía quedar muy complicado en el grupo, pero su triunfo 1-0 ante Boca Juniors cambió el escenario. El gol de Héctor “Tito” Villalba le permitió al Ídolo sumar sus primeros tres puntos y llegar a Chile con opciones de seguir peleando.

Aun así, Barcelona sigue último con 3 puntos y necesita sumar en Santiago para no quedar al borde de la eliminación. Su campaña continental ha sido irregular: perdió tres de sus cuatro partidos, aunque la victoria ante Boca le dio aire justo antes de visitar a la UC y luego cerrar contra Cruzeiro.

El equipo de César Farías también llega con bajas sensibles. Álex Rangel y Milton Céliz están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. La ausencia de Céliz pesa especialmente porque fue el autor del descuento ecuatoriano en el partido de ida ante Universidad Católica.

El historial también favorece a los Cruzados. En Copa Libertadores, Universidad Católica registra cinco triunfos en cinco partidos ante Barcelona SC, con 11 goles a favor y solo tres en contra. El antecedente más reciente fue el 2-1 del 29 de abril en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

¿Cómo está la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores?

U Católica lidera junto a Cruzeiro, pero Boca Juniors y Barcelona todavía mantienen viva la pelea.

Universidad Católica: 7 puntos

Cruzeiro: 7 puntos

Boca Juniors: 6 puntos

Barcelona SC: 3 puntos

La quinta fecha puede ordenar gran parte del grupo. Boca Juniors recibe a Cruzeiro y U Católica enfrenta a Barcelona SC en Santiago. Para los Cruzados, ganar en casa no solo significa llegar a 10 puntos: también puede dejarlos muy cerca de octavos y, como mínimo, con una posición fuerte para asegurar competencia internacional en el segundo semestre.

U Católica tiene una oportunidad grande en el Claro Arena. El grupo está apretado, Barcelona revivió y Boca sigue cerca, pero el equipo de Garnero depende de sí mismo: si gana en casa, llegará a la última fecha con el camino mucho más claro hacia los octavos de final.