Datos Clave Panorama desalentador en la UC: Fernando Zampedri se perdería el partido ante Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores. Reaparecería ante Colo Colo: El Toro estaría disponible para el clásico, aunque tendría que hacerlo con una máscara. Diagnóstico oficial: Fractura nasal que afecta a los huesos propios y al tabique tras sufrir un rodillazo en el triunfo sobre Limache.

Fernando Zampedri es la gran preocupación de Universidad Católica de cara a sus próximos desafíos. El Toro sufrió una fractura nasal luego de recibir un rodillazo en su rostro en la victoria por 2-0 ante Limache y es muy difícil que llegue al duelo de Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil.

Eso sí, según informó ESPN, el delantero argentino nacionalizado chileno sí podría estar ante Colo Colo en el clásico del próximo fin de semana en el Claro Arena.

¿Qué le pasó a Fernando Zampedri en la UC?

Según informó Universidad Católica a través de un parte médico, Fernando Zampedri sufrió una fractura nasal que afecta a los huesos propios y al tabique. Para su tratamiento se le indicó analgesia, frío local y posterior evaluación ambulatoria de un otorrinolaringólogo.

¿Estará Zampedri en el U Católica vs Barcelona?

Una de las grandes preocupaciones de los hinchas cruzados es saber si Zampedri estará presente en los próximos dos partidos de la UC, los cuales son ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores y Colo Colo por el Campeonato Nacional.

De acuerdo a la información entregada por la periodista de ESPN, Belén Hernández, el atacante “obviamente va a querer estar, los médicos tendrán que actuar y saber si estará en condiciones para estar disponible desde el arranque o como suplente”.

Sin embargo, advirtió que “si me preguntas en este minuto, sí (se perderá el partido). Fue una fractura, no es menor. Quiere y va a querer estar, pero todo dependería de los chequeos del cuerpo médico y el club. Además de lo que determine el cuerpo técnico que tendrá la última palabra”.

“Si mañana entrena a la par sería un panorama más alentador, pero hoy no me atrevería a decir que juega el jueves. Hoy entrenó Católica, pero sin parar equipo. Zampedri está haciendo gimnasio, así que no tenemos luces de si estará o no”, añadió.

¿Jugará Zampedri ante Colo Colo?

Por el contrario, la comunicadora fue más optimista pensando en el clásico ante Colo Colo, donde Fernando Zampedri sí podría estar disponible en Universidad Católica.

“Estaría para el clásico, pero todo va a depender del día a día, cómo se va sintiendo, si es que no tendrá mucho dolor. Una fractura requiere tiempo, no se regenerará de inmediato. En caso de estar, será con una máscara”, concluyó.