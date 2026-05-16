Datos Clave Zampedri lesionado: El atacante de la UC sufrió un duro golpe en el duelo ante Limache. El primer diagnóstico: UC informó que el Toro sufrió un traumatismo craneal nasal en el duelo ante los tomateros. Los próximos duelos de la UC: La próxima semana la UC debe enfrentar por Libertadores a Barcelona y por el Campeoanto Nacional 2026 a Colo Colo. Se espera el retorno de Zampedri.

Universidad Católica se juega un duelo vital ante Deportes Limache por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026, y comenzó su tarea con el pie derecho, ya que tempranamente lograron abrir el marcador con gol de Fernando Zampedri, quien a pesar de ser una de las figuras del encuentro no pudo terminar el primer tiempo por una dura lesión.

Transcurría el minuto 35’ del encuentro entre tomateros y cruzados, cuando Fernando Zampedri sufrió un empujón de Misael Llantén en mitad de cancha. En la caída, el volante de la escuadra local impactó con su rodilla el rostro del Toro, quien empezó a sangrar. Ante la situación, el equipo médico de la UC optó por retirar al goleador del partido y trasladarlo directamente a los camarines.

🤕⚽🛡 Pronta recuperación, Toro



Fernando Zampedri no pudo continuar en este #MatchdaySábado, tras recibir un rodillazo fortuito en su rostro tras una jugada en la visita de #LosCruzados a Deportes Limache.



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Zampedri retirado y enviado al hospital

Tras el pitazo final del primer tiempo, las cámaras de TNT Sports captaron que Fernando Zampedri estaba siendo trasladado desde los camarines del Estadio Lucio Fariña a una ambulancia, para que el atacante fuera asistido en un centro hospitalario. La información fue confirmada por Andrés San Martín, parte del cuerpo técnico de Daniel Garnero.

“Es una contusión. Me parece que chocó con la canilla del rival y luego contra el suelo. No perdió el conocimiento, pero estaba un poco mareado. Ahora vamos a ver cuál es su diagnóstico”, señaló el ayudante del entrenador de los cruzados.

El primer diagnóstico de Zampedri es un traumatismo craneal nasal. El jugador fue trasladado directamente hasta la Clínica UC ubicada en San Carlos de Apoquindo, Santiago.

Fernando Zampedri sufrió un traumatismo cráneo nasal en el primer tiempo del partido entre Universidad Católica y Limache.



El jugador se encuentra bien y fue traslado de inmediato a la Clínica San Carlos de Apoquindo de la Red UC Christus para exámenes preventivos. Se informará… pic.twitter.com/LvlxOriPYP — Universidad Católica (@Cruzados) May 17, 2026

Los próximos duelos de UC que podría perderse Zampedri

Universidad Católica tendrá una semana bastante ajetreada, en la que necesitarán a su goleador histórico, Fernando Zampedri, ya que deberán recibir el próximo jueves 21 de mayo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026 a Barcelona de Ecuador.

Después de su encuentro internacional, Universidad Católica tendrá uno de los retos más importantes del Campeonato Nacional 2026, ya que deberán recibir en el Claro Arena a Colo Colo por la fecha 13. El duelo entre los cruzados y el cacique está pactado para el domingo 24 de mayo.