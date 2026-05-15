Datos Clave Interés por Montes: Racing sigue de cerca a Clemente Montes por su velocidad y potencia. Aviso de Aued: El exvolante confirmó que en Avellaneda también consultan por Gonzalo Tapia. Vínculo con Gago: Revelan que el actual DT azul intentó llevarse a Ignacio Saavedra a la Academia.

El mercado de pases invernal de 2026 comienza a generar movimientos en la precordillera. Mientras Universidad Católica intenta escalar posiciones en la tabla para meterse en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2026, desde Argentina llega una noticia que pone en alerta a la dirigencia de San Carlos de Apoquindo. Luciano Aued, referente histórico del club y actual nexo con el fútbol trasandino, destapó que un gigante del continente tiene en su radar a una de las figuras con mayor proyección del plantel cruzado.

¿Qué jugador de Universidad Católica está en la mira de Racing Club?

La revelación surgió en los micrófonos de Radio ADN, donde el “Luli” confirmó que en Avellaneda están siguiendo muy de cerca los pasos de Clemente Montes. El extremo de la UC ha logrado despertar el interés de la secretaría técnica de Racing gracias a su explosividad y el salto de calidad que ha mostrado en la definición durante esta temporada.

“Me preguntaron por Gonzalo Tapia y por Clemente Montes. Los tienen en carpeta y los siguen. Por eso es tan importante jugar copas internacionales, porque los equipos más grandes de Sudamérica te ven”, detalló Aued en Los Tenores.

El exvolante destacó que la potencia física de Montes es un rasgo escaso en el mercado actual, asegurando que el jugador ha comenzado a “terminar mejor las jugadas”, algo que en su momento fue la clave para que Tapia también se transformara en un nombre exportable.

El antecedente de Fernando Gago con figuras de la UC

La conexión entre Racing y los futbolistas de Universidad Católica no es nueva. Durante la entrevista, Aued reveló un dato desconocido sobre el actual entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, en su paso por el banquillo de la “Academia”.

Según Aued, entre 2021 y 2022, el propio Gago llamó personalmente a Ignacio Saavedra para intentar concretar su fichaje por el cuadro de Avellaneda. Aunque la operación no se cerró en aquel entonces, el interés persistente de Racing por los formados en la UC demuestra que el club chileno sigue siendo una cantera prioritaria para el fútbol argentino.

Presente de Clemente Montes en la temporada 2026

Bajo las órdenes de Daniel Garnero, Clemente Montes se ha consolidado como un titular inamovible, aportando la verticalidad necesaria para que la UC se mantenga competitiva en el torneo local. Con 17 unidades en la clasificación, la posible salida de Montes representaría un desafío mayor para el cuerpo técnico cruzado, que busca acortar la brecha de 7 puntos con el líder, Colo Colo, antes del cierre de la primera rueda.