Daniel Garnero no dirigió el entrenamiento de Universidad Católica este martes. El técnico argentino viajó a su país natal tras el fallecimiento de su madre, María Angélica Bourlon de Garnero, a los 87 años. El club confirmó su ausencia con un comunicado oficial y no precisó fecha de retorno.

La partida de Garnero llega en un momento complejo: los cruzados tienen apenas cuatro días para preparar el duelo del sábado ante Deportes Limache por la fecha 12 del Campeonato Nacional, partido que la UC debe afrontar con la obligación de ganar, para no perderle pisada a Colo Colo.

¿Quién dirige a la UC sin Garnero esta semana?

El club no informó qué miembro del cuerpo técnico quedará a cargo de las sesiones durante la ausencia del entrenador. En situaciones similares del fútbol chileno, el ayudante de campo asume la conducción operativa de los entrenamientos sin modificar el esquema base, aunque Universidad Católica no confirmó ese protocolo para esta semana.

El regreso de Garnero dependerá del desarrollo de los funerales en Argentina. Si vuelve antes del viernes, tendría al menos una sesión para ajustar detalles previo al partido ante Limache, actualmente en la zona baja de la tabla del torneo.

Cruzados comunica la sensible partida, a los 87 años, de la señora María Angélica Bourlon de Garnero (Q.E.P.D.).



La señora María Angélica era la madre de nuestro director técnico, señor Daniel Garnero, a quien enviamos un abrazo afectuoso de consuelo, paz y tranquilidad para… pic.twitter.com/k77xA5QsyQ — Universidad Católica (@Cruzados) May 12, 2026

¿Qué dijo la UC por la muerte de la madre de Garnero?

Cruzados SADP reaccionó de inmediato con un mensaje institucional: “Le enviamos un abrazo afectuoso de consuelo, paz y tranquilidad para este triste momento. Hacemos extensivas nuestras condolencias a la familia de Daniel, sus amigos y cercanos.”

El comunicado no incluyó novedades sobre cambios en la programación semanal ni sobre el estado del plantel de cara al sábado. Más allá del fútbol, la pérdida de María Angélica Bourlon de Garnero a los 87 años pone en perspectiva lo que realmente importa en momentos como este para cualquier persona, dentro o fuera del deporte.