U Católica empató 1-1 ante Ñublense en el Claro Arena por la Fecha 5 de la Copa de la Liga 2026. Con este resultado, Los Cruzados quedan prácticamente eliminados del torneo, ya que suman ocho puntos contra los 11 de los Diablos Rojos, a solo un partido del final de la fase de grupos.

La UC no pudo sostener la victoria en un compromiso que fue muy friccionado, con un jugador expulsado por cada equipo, con muchas infracciones y reclamo por lado y lado.

Los goles de U Católica vs Ñublense por la Copa de la Liga 2026

En los 27 minutos llegó la primera tarjeta roja: Diego Céspedes recibió doble tarjeta amarilla. La segunda fue por una fuerte infracción a Cristian Cuevas, situación que no dejó pasar el árbitro del partido José Cabero.

En ese contexto llegó el único tanto del encuentro, obra de Justo Giani. En los 31′ recibió destapado en el área de los chillanejos y de zurda definió entre las piernas del portero Nicola Pérez. Locura total en el Claro Arena.

En los descuentos de la primera fracción se fue expulsado Matías Palavecino tras pegarle en plancha por atrás a Jovany Campusano. Roja directa y pidieron cambio para el jugador de Ñublense, aunque este finalmente siguió jugando.

En el complemento, los Diablos Rojos se fueron con todo en busca del empate y lo lograron en los descuentos, a través de Giovanny Ávalos, quien capturó un balón en área chica y saco un zurdazo que se fue al fondo de la portería de Darío Melo.

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Ñublense?

U Católica vuelve a la cancha en el Campeonato Nacional 2026: enfrentará al siempre peligroso Deportes Limache el sábado 16 de mayo a las 20:00 horas en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, mientras que por la Copa de la Liga chocará con Cobresal el 6 de junio a las 18:00 horas.

Ñublense tiene su siguiente duelo ante Colo Colo el domingo 17 de mayo a las 17:30 horas en el estadio Monumental, mientras que en esta copa retorna a la acción el 6 de junio a las 18.00 horas.