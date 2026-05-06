Universidad Católica tiene esta noche el partido más importante del semestre, los Cruzados reciben a Cruzeiro en el Estadio Claro Arena desde las 22:00 horas, en la Fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Con una victoria, la UC puede quedar como líder absoluta del grupo antes de las dos últimas fechas del torneo zonal, una situación que la generación cruzada de hoy jamás había vivido.

El contexto es de infarto: los tres primeros del Grupo D llegan igualados a 6 puntos: la UC, Boca Juniors y Cruzeiro comparten la punta, separados solo por diferencia de goles. Además, la Franja ya le ganó a este mismo Cruzeiro 2-1 en Belo Horizonte, por lo que los brasileños buscarán su revancha en Chile.

U Católica vs Cruzeiro, minuto a minuto

La previa del U Católica vs Cruzeiro

Universidad Católica llega a esta Fecha 4 en el mejor momento de su campaña copera. Los Cruzados de Daniel Garnero han sumado sus seis puntos fuera de casa: primero cayeron ante Boca Juniors en la Fecha 1, luego vencieron 2-1 en Belo Horizonte a Cruzeiro en la Fecha 2, y en la Fecha 3 sellaron otro triunfo de visita, esta vez 2-1 ante Barcelona SC en Guayaquil.

Esta noche es el momento en que los Cruzados ganen su primer partido internacional en su renovado estadio. El Claro Arena estará a pleno con más de 18.000 espectadores; las entradas se agotaron días antes del partido. El ambiente promete ser uno de los más intensos que haya vivido el recinto de Las Condes.

Cruzeiro, por su parte, llegará con la presión de un equipo que necesita ganar para no perder terreno. La Raposa, uno de los clubes más ganadores de Brasil en copas internacionales, suma seis puntos con dos victorias y una derrota en el Grupo D. El DT del cuadro mineiro apostará por recuperar la diferencia de goles que los separa del primer lugar, sabiendo que una derrota en Santiago los alejaría del liderato.

Formaciones de U Católica vs Cruzeiro

Formación de Universidad Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Formación de Cruzeiro

Otavio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira, Christian; y Kaio Jorge. DT: Artur.

¿Dónde ver U Católica vs Cruzeiro en vivo?

El duelo entre Universidad Católica y Cruzeiro se jugará este miércoles 6 de mayo a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Claro Arena. El partido puede verse por cable en ESPN 5 y en streaming a través de Disney+ Premium.

Así va la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores 2026