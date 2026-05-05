El duelo de este miércoles entre Universidad Católica y Cruzeiro reúne a dos de los clubes más históricos de Sudamérica, con ambos bajo presión en un grupo muy equilibrado.

En el competitivo Grupo D de la Copa Libertadores 2026, cada detalle puede ser decisivo en la lucha por avanzar a los octavos de final.

El partido se disputará en el Claro Arena de Santiago, Chile. Católica apuesta por su localía y consistencia reciente, mientras Cruzeiro busca dejar atrás un momento irregular en una fase clave de su campaña.

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Universidad Católica Sin Comenzar Cruzeiro

Previa del partido Universidad Católica vs Cruzeiro

Universidad Católica lidera el Grupo D con seis puntos en tres partidos —dos victorias y una derrota— con cinco goles a favor y cuatro en contra.

El triple empate con Boca Juniors y Cruzeiro hace que los criterios de desempate sean clave, y ahí los chilenos tienen ventaja: han marcado tres goles en los enfrentamientos directos entre los tres equipos, frente a los dos de cada rival.

Su campaña se ha construido desde la resiliencia. Tras caer ante Boca Juniors, Católica reaccionó con triunfos ante Cruzeiro (2-1, con goles de Justo Gianni y Jimmy Martínez) y Barcelona (2-1, con tantos de Fernando Zampedri y Clemente Montes).

Pensando en este duelo, el técnico Daniel Garnero reservó titulares en el empate 2-2 ante Universidad de Concepción por la Copa de la Liga. Se espera que alinee a su mejor once en casa, consciente de que un resultado positivo impulsaría sus opciones de clasificación.

En ataque, Fernando Zampedri sigue siendo la referencia, con 18 goles en 2025 —incluyendo seis en sus últimos diez partidos—. Junto a Justo Gianni y Clemente Montes conforma una delantera que ya suma cinco goles en esta Libertadores, potenciados por la localía.

Pronóstico Universidad Católica vs Cruzeiro / © Imago – Photosport

Cruzeiro es tercero del grupo con seis puntos, tres goles a favor y +1 de diferencia, igual que Católica pero con menos goles en enfrentamientos directos.

Eso deja a los brasileños fuera de los puestos de clasificación directa, ocupando momentáneamente la plaza que da acceso a la Copa Sudamericana, lo que convierte este partido en prácticamente una final.

La presión aumentó tras la derrota 3-1 ante Atlético Mineiro el pasado sábado, que cortó una racha positiva tras triunfos ante Remo y Boca Juniors. El técnico Artur Jorge reconoció que el equipo perdió el control emocional y pidió una reacción inmediata.

En el Brasileirao, Cruzeiro suma 16 puntos y es 15°, cerca de la zona de descenso, lo que convierte a mayo en un mes clave en dos frentes.

Una victoria en Chile lo devolvería de lleno a la pelea por clasificar y cambiaría el escenario del grupo.

En cambio, una derrota lo obligaría a ganar sus dos partidos restantes —incluida una visita a La Bombonera— para mantener opciones reales de avanzar.

Rendimiento en Copa Libertadores

Universidad Católica:

❌✅✅

Universidad Católica (todas las competiciones):

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Cruzeiro:

✅❌✅

Cruzeiro (todas las competiciones):

❌✅➖✅✅❌

Noticias de los equipos

Pronóstico Universidad Católica vs Cruzeiro / © Imago – Photosport

Universidad Católica tiene una duda clave en el mediocampo: Fernando Zuqui se recupera de una infección respiratoria y su disponibilidad es incierta. Su presencia puede influir directamente en el funcionamiento del equipo.

Más allá de eso, el resto del plantel está disponible y descansado. El cuerpo técnico rotó jugadores en el último partido local para priorizar este duelo de Libertadores, y se espera una formación casi titular, con Zampedri como eje ofensivo.

Cruzeiro, en tanto, presenta bajas confirmadas: Cassio y Marquinhos están lesionados de rodilla, mientras el lateral izquierdo Kauã Prates también está fuera.

Además, Matheus Henrique, Gerson y Matheus Pereira están a una tarjeta amarilla de suspensión, lo que podría afectar la planificación en las próximas fechas.

Posibles formaciones Universidad Católica vs Cruzeiro

Universidad Católica:

Bernedo; González, Ampuero, Díaz, Mena; Valencia; Montes, Zuqui, Cuevas, Gianni; Zampedri

Cruzeiro:

Otavio; Fagner, Bruno, Jesus, Kaiki; Romero, Gerson, Pereira, Christian; Arroyo, Jorge

Pronóstico Universidad Católica vs Cruzeiro

Nuestro pronóstico: Universidad Católica 2-1 Cruzeiro

Universidad Católica juega en casa en el Claro Arena, donde se siente cómoda, y llega en buen momento tras haber derrotado a Cruzeiro en el Mineirao en esta fase de grupos.

Los chilenos parecen tenerle tomada la mano a su rival en esta Libertadores.

Cruzeiro, en tanto, ha mostrado irregularidad en el Brasileirao y suele sufrir en escenarios adversos. Católica tiene calidad ofensiva suficiente para aprovechar los espacios que el equipo de Artur Jorge deja en las transiciones.

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