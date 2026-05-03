Universidad de Concepción tiene este domingo su gran oportunidad de revancha, el Campanil recibe a Universidad Católica por la Fecha 4 del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.

A los penquistas aún les da vuelta el dudoso penal que terminó en el triunfo Cruzado en la Fecha 1 del torneo, por lo que viven este duelo como si fuera un clásico y quieren bajar a la Católica.

U de Concepción vs U Católica, minuto a minuto

La previa del U de Concepción vs U Católica

Universidad Católica llega al Estadio Ester Roa con la moral por las nubes. Los Cruzados dieron vuelta la página tras caer en el clásico universitario y fueron hasta Guayaquil ganar su segundo partido de visita en la Copa Libertadores ante Barcelona.

En la Copa de la Liga la Católica marcha en el segundo lugar de la tabla, un punto por debajo del líder Ñublense, y buscará un triunfo que le meta presión a los rojos y los deje cerca de las semifinales del torneo.

Un factor a favor del Campanil es el desgaste físico de la UC, que viene de disputar el partido de Copa Libertadores en Ecuador el miércoles anterior.

La U de Concepción también se juega mucho en este partido, un triunfo los dejaría con vida en la Copa de la Liga e ilusionados con dos partidos más por delante para buscar la clasificación a semifinales.

Formaciones de U de Concepción vs U Católica

Probable formación de Universidad de Concepción

Por confirmar

Probable formación de Universidad Católica

Por confirmar

¿Dónde ver U de Concepción vs U Católica en vivo?

El duelo entre Universidad de Concepción y Universidad Católica se disputará este domingo 3 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, Concepción. El partido se puede ver por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.