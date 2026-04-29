U Católica logró un nuevo triunfazo de visita en la Copa Libertadores 2026: venció por 2-1 a Barcelona SC en Guayaquil y se subió a la cima del Grupo D con seis puntos junto a Boca Júniors y Cruzeiro, mientras que el elenco ecuatoriano quedó último si unidades en esta edición el torneo después de tres partidos.

Los Cruzados se han hecho fuertes en condición de visitante. De hecho, todas sus unidades han sido como forasteros, con la victoria en Ecuador y Brasil, ademas de una derrota con Boca en casa.

Los goles de Barcelona vs U Católica por la Copa Libertadores 2026

Clemente Montes fue la gran figura en la victoria de U Católica frente a Barcelona en tierras ecuatorianas: primero mandó un centro rasante preciso para que Fernando Zampedri abriera la cuenta en los 17 minutos de juego, adelantándose a la salida del portero José Contreras.

El mismo Montes marcó el segundo tanto de la jornada, luego de un córner que fue pivoteado por Justo Giani y definido por el veloz delantero canterano de la UC. Tremendo primer tiempo de los precordilleranos.

El descuento de Barcelona llegó en los 79 minutos: Cabezazo de Milton Céliz que se le mete en el ángulo a Vicente Bernedo, el que propició que los dueños de casa se fueran con todo en busca del empate, el que no consiguieron.

Estadísticas de Barcelona vs U Católica por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Barcelona SC 1 2 Half Time : 0 2 Finalizado Universidad Católica Milton Celiz 79′ Hector Villalba 36′

Alex Rangel 63′

Milton Celiz 81′ Fernando Zampedri 17′

Fernando Zampedri 17′ Clemente Montes 22′ Clemente Montes 56′ Summary

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Lineups

Match Stats 90 + 4 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Daniel Gonzalez 90 + 4 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Justo Giani 81 ‘ Barcelona SC Tarjeta amarilla : Milton Celiz 79 ‘ Barcelona SC Asistencia : Tomas Martinez 79 ‘ Barcelona SC Gol regular : Milton Celiz 77 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Gary Medel 77 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Fernando Zuqui 77 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Alfred Canales 77 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Eugenio Mena 75 ‘ Barcelona SC Sustitución entra : Miguel Parrales 75 ‘ Barcelona SC Sustitución sale : Dario Benedetto 67 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Martin Gomez 67 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Fernando Zampedri 66 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Carlos Agustin Farias 66 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Clemente Montes 65 ‘ Barcelona SC Sustitución entra : Ronald Perlaza 65 ‘ Barcelona SC Sustitución sale : Jhonny Quinonez 63 ‘ Barcelona SC Tarjeta amarilla : Alex Rangel 56 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Clemente Montes 46 ‘ Barcelona SC Sustitución entra : Tomas Martinez 46 ‘ Barcelona SC Sustitución sale : Hector Villalba 46 ‘ Barcelona SC Sustitución entra : Jefferson Intriago 46 ‘ Barcelona SC Sustitución sale : Matias Lugo 46 ‘ Barcelona SC Sustitución entra : Jefferson Wila 46 ‘ Barcelona SC Sustitución sale : Jandry Gomez 36 ‘ Barcelona SC Tarjeta amarilla : Hector Villalba 22 ‘ Universidad Católica Asistencia : Justo Giani 22 ‘ Universidad Católica Gol regular : Clemente Montes 17 ‘ Universidad Católica Asistencia : Clemente Montes 17 ‘ Universidad Católica Gol regular : Fernando Zampedri Cambio: se retira Hector Villalba y entra en su lugar Tomas Martinez. Cambio: se retira Matias Lugo y entra en su lugar Jefferson Intriago. Cambio: se retira Jandry Gomez y entra en su lugar Jefferson Wila. Ya en juego el segundo tiempo. [ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Hector Villalba. Asistencia de Justo Giani en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Clemente Montes! Asistencia de Clemente Montes en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Zampedri! El árbitro da inicio al encuentro. Barcelona SC Barcelona SC 4-3-3 4 Gustavo

Vallecilla 8 Milton

Celiz 1 Jose

Contreras 18 Bryan

Carabali 33 Cristian

Baez 14 Alex

Rangel 32 Matias

Lugo 28 Jhonny

Quinonez 7 Jandry

Gomez 9 Dario

Benedetto 21 Hector

Villalba Entrenador

0 César Farías

Suplentes

22 Jose Cevallos



23 Tomas Martinez



5 Carlos Montano



35 Jefferson Intriago



44 Jhonnier Chala



11 Miguel Parrales



70 Marcos Mejia



27 Willian Vargas



26 Byron Castillo



15 Jonathan Perlaza



25 Ronald Perlaza



51 Jefferson Wila

Universidad Católica Universidad Católica 4-1-4-1 15 Cristian

Cuevas 7 Justo

Giani 1 Vicente

Bernedo 6 Sebastian

Arancibia 19 Branco

Ampuero 26 Juan

Diaz 3 Eugenio

Mena 20 Jhojan

Valencia 11 Clemente

Montes 8 Fernando

Zuqui 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Oscar Garnero

Suplentes

27 Dario Melo



2 Daniel Gonzalez



12 Francisco Valdes



5 Carlos Agustin Farias



28 Bernardo Cerezo



25 Diego Corral



17 Gary Medel



22 Martin Gomez



10 Matias Palavecino



13 Alfred Canales



14 Jimmy Martinez



18 Juan Rossel

4 Faltas Cometidas 7 1 Fuera de Juego 0 55 Posesión de Balón 45 1 Tarjetas Amarillas 0 4 Tiros Fuera 0 2 Tiros a Puerta 3 2 Corners 2 0 Tarjetas Rojas 0 3 Saques de Portería 6 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 4 1 Paradas 2 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 3 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 2 Corners 1ª Mitad 1 0 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 3 Faltas Cometidas 1ª Mitad 5 0 Faltas Cometidas 2ª Mitad 1

¿Cuándo vuelve a jugar U Católica?

U Católica vuelve a la cancha el domingo 3 de mayo a las 12:30 horas ante U de Concepción en el estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo en la Región del Río Río, por la Fecha 4 de la Copa de la Liga 2026.

Por la Copa Libertadores recibe a Cruzeiro el miércoles 6 de mayo a las 22:00 horas en el estadio Claro Arena, oportunidad en la que puede seguir en la cima del Grupo D.