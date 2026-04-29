U Católica logró un nuevo triunfazo de visita en la Copa Libertadores 2026: venció por 2-1 a Barcelona SC en Guayaquil y se subió a la cima del Grupo D con seis puntos junto a Boca Júniors y Cruzeiro, mientras que el elenco ecuatoriano quedó último si unidades en esta edición el torneo después de tres partidos.
Los Cruzados se han hecho fuertes en condición de visitante. De hecho, todas sus unidades han sido como forasteros, con la victoria en Ecuador y Brasil, ademas de una derrota con Boca en casa.
Los goles de Barcelona vs U Católica por la Copa Libertadores 2026
Clemente Montes fue la gran figura en la victoria de U Católica frente a Barcelona en tierras ecuatorianas: primero mandó un centro rasante preciso para que Fernando Zampedri abriera la cuenta en los 17 minutos de juego, adelantándose a la salida del portero José Contreras.
El mismo Montes marcó el segundo tanto de la jornada, luego de un córner que fue pivoteado por Justo Giani y definido por el veloz delantero canterano de la UC. Tremendo primer tiempo de los precordilleranos.
El descuento de Barcelona llegó en los 79 minutos: Cabezazo de Milton Céliz que se le mete en el ángulo a Vicente Bernedo, el que propició que los dueños de casa se fueran con todo en busca del empate, el que no consiguieron.
Estadísticas de Barcelona vs U Católica por la Copa Libertadores 2026
- Milton Celiz 79′
- Hector Villalba 36′
- Alex Rangel 63′
- Milton Celiz 81′
- Fernando Zampedri 17′
- Clemente Montes 22′
- Clemente Montes 56′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
Vallecilla
Celiz
Contreras
Carabali
Baez
Rangel
Lugo
Quinonez
Gomez
Benedetto
Villalba
- Entrenador
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0César Farías
- Suplentes
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22Jose Cevallos
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23Tomas Martinez
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5Carlos Montano
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35Jefferson Intriago
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44Jhonnier Chala
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11Miguel Parrales
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70Marcos Mejia
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27Willian Vargas
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26Byron Castillo
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15Jonathan Perlaza
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25Ronald Perlaza
-
51Jefferson Wila
Cuevas
Giani
Bernedo
Arancibia
Ampuero
Diaz
Mena
Valencia
Montes
Zuqui
Zampedri
- Entrenador
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0Daniel Oscar Garnero
- Suplentes
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27Dario Melo
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2Daniel Gonzalez
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12Francisco Valdes
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5Carlos Agustin Farias
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28Bernardo Cerezo
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25Diego Corral
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17Gary Medel
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22Martin Gomez
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10Matias Palavecino
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13Alfred Canales
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14Jimmy Martinez
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18Juan Rossel
¿Cuándo vuelve a jugar U Católica?
U Católica vuelve a la cancha el domingo 3 de mayo a las 12:30 horas ante U de Concepción en el estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo en la Región del Río Río, por la Fecha 4 de la Copa de la Liga 2026.
Por la Copa Libertadores recibe a Cruzeiro el miércoles 6 de mayo a las 22:00 horas en el estadio Claro Arena, oportunidad en la que puede seguir en la cima del Grupo D.