U Católica logró un nuevo triunfazo de visita en la Copa Libertadores 2026: venció por 2-1 a Barcelona SC en Guayaquil y se subió a la cima del Grupo D con seis puntos junto a Boca Júniors y Cruzeiro, mientras que el elenco ecuatoriano quedó último si unidades en esta edición el torneo después de tres partidos.

Los Cruzados se han hecho fuertes en condición de visitante. De hecho, todas sus unidades han sido como forasteros, con la victoria en Ecuador y Brasil, ademas de una derrota con Boca en casa.

Los goles de Barcelona vs U Católica por la Copa Libertadores 2026

Clemente Montes fue la gran figura en la victoria de U Católica frente a Barcelona en tierras ecuatorianas: primero mandó un centro rasante preciso para que Fernando Zampedri abriera la cuenta en los 17 minutos de juego, adelantándose a la salida del portero José Contreras.

El mismo Montes marcó el segundo tanto de la jornada, luego de un córner que fue pivoteado por Justo Giani y definido por el veloz delantero canterano de la UC. Tremendo primer tiempo de los precordilleranos.

El descuento de Barcelona llegó en los 79 minutos: Cabezazo de Milton Céliz que se le mete en el ángulo a Vicente Bernedo, el que propició que los dueños de casa se fueran con todo en busca del empate, el que no consiguieron.

Estadísticas de Barcelona vs U Católica por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 3
Barcelona SC
29/04/2026 20:00
1
2
Half Time : 0 2
Finalizado
Universidad Católica
  • Milton Celiz 79′
  • Hector Villalba 36′
  • Alex Rangel 63′
  • Milton Celiz 81′
  • Fernando Zampedri 17′
  • Clemente Montes 22′
  • Clemente Montes 56′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
90 + 4 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Daniel Gonzalez
90 + 4 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Justo Giani
81 ‘
Barcelona SC
Tarjeta amarilla : Milton Celiz
79 ‘
Barcelona SC
Asistencia : Tomas Martinez
79 ‘
Barcelona SC
Gol regular : Milton Celiz
77 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Gary Medel
77 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Fernando Zuqui
77 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Alfred Canales
77 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Eugenio Mena
75 ‘
Barcelona SC
Sustitución entra : Miguel Parrales
75 ‘
Barcelona SC
Sustitución sale : Dario Benedetto
67 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Martin Gomez
67 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Fernando Zampedri
66 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Carlos Agustin Farias
66 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Clemente Montes
65 ‘
Barcelona SC
Sustitución entra : Ronald Perlaza
65 ‘
Barcelona SC
Sustitución sale : Jhonny Quinonez
63 ‘
Barcelona SC
Tarjeta amarilla : Alex Rangel
56 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Clemente Montes
46 ‘
Barcelona SC
Sustitución entra : Tomas Martinez
46 ‘
Barcelona SC
Sustitución sale : Hector Villalba
46 ‘
Barcelona SC
Sustitución entra : Jefferson Intriago
46 ‘
Barcelona SC
Sustitución sale : Matias Lugo
46 ‘
Barcelona SC
Sustitución entra : Jefferson Wila
46 ‘
Barcelona SC
Sustitución sale : Jandry Gomez
36 ‘
Barcelona SC
Tarjeta amarilla : Hector Villalba
22 ‘
Universidad Católica
Asistencia : Justo Giani
22 ‘
Universidad Católica
Gol regular : Clemente Montes
17 ‘
Universidad Católica
Asistencia : Clemente Montes
17 ‘
Universidad Católica
Gol regular : Fernando Zampedri
Cambio: se retira Hector Villalba y entra en su lugar Tomas Martinez.
Cambio: se retira Matias Lugo y entra en su lugar Jefferson Intriago.
Cambio: se retira Jandry Gomez y entra en su lugar Jefferson Wila.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Hector Villalba.
Asistencia de Justo Giani en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Clemente Montes!
Asistencia de Clemente Montes en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Zampedri!
El árbitro da inicio al encuentro.
Barcelona SC
4-3-3
Gustavo Vallecilla 4
Gustavo
Vallecilla
Milton Celiz 8
Milton
Celiz
Jose Contreras 1
Jose
Contreras
Bryan Carabali 18
Bryan
Carabali
Cristian Baez 33
Cristian
Baez
Alex Rangel 14
Alex
Rangel
Matias Lugo 32
Matias
Lugo
Jhonny Quinonez 28
Jhonny
Quinonez
Jandry Gomez 7
Jandry
Gomez
Dario Benedetto 9
Dario
Benedetto
Hector Villalba 21
Hector
Villalba
  • Entrenador
  • 0
    César Farías
  • Suplentes
  • 22
    Jose Cevallos
  • 23
    Tomas Martinez
  • 5
    Carlos Montano
  • 35
    Jefferson Intriago
  • 44
    Jhonnier Chala
  • 11
    Miguel Parrales
  • 70
    Marcos Mejia
  • 27
    Willian Vargas
  • 26
    Byron Castillo
  • 15
    Jonathan Perlaza
  • 25
    Ronald Perlaza
  • 51
    Jefferson Wila
Universidad Católica
4-1-4-1
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Justo Giani 7
Justo
Giani
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Sebastian Arancibia 6
Sebastian
Arancibia
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Juan Diaz 26
Juan
Diaz
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Clemente Montes 11
Clemente
Montes
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Oscar Garnero
  • Suplentes
  • 27
    Dario Melo
  • 2
    Daniel Gonzalez
  • 12
    Francisco Valdes
  • 5
    Carlos Agustin Farias
  • 28
    Bernardo Cerezo
  • 25
    Diego Corral
  • 17
    Gary Medel
  • 22
    Martin Gomez
  • 10
    Matias Palavecino
  • 13
    Alfred Canales
  • 14
    Jimmy Martinez
  • 18
    Juan Rossel
4
Faltas Cometidas
7
1
Fuera de Juego
0
55
Posesión de Balón
45
1
Tarjetas Amarillas
0
4
Tiros Fuera
0
2
Tiros a Puerta
3
2
Corners
2
0
Tarjetas Rojas
0
3
Saques de Portería
6
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
4
1
Paradas
2
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
3
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
2
Corners 1ª Mitad
1
0
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
5
0
Faltas Cometidas 2ª Mitad
1

¿Cuándo vuelve a jugar U Católica?

U Católica vuelve a la cancha el domingo 3 de mayo a las 12:30 horas ante U de Concepción en el estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo en la Región del Río Río, por la Fecha 4 de la Copa de la Liga 2026.

Por la Copa Libertadores recibe a Cruzeiro el miércoles 6 de mayo a las 22:00 horas en el estadio Claro Arena, oportunidad en la que puede seguir en la cima del Grupo D.

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