Gary Medel está recuperado de su desgarro isquiotibial y está habilitado para poder jugar el trascendental partido de Copa Libertadores de la U Católica frente a Barcelona en Guayaquil.

Pero el Pitbull está siendo noticia porque la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este lunes enfallo unánime la condena al ídolo Cruzado y Bicampeón de América, quien deberá pagar $15.415.280 en total por concepto de daño emergente y daño moral al fiscalizador sanitario Ángelo Berti, a quien insultó públicamente y “funó” en un live de Instagram durante el concierto de Karol G, en plena pandemia por Covid-19, en el Movistar Arena el 26 de mayo de 2022, cuando Berti le impidió el ingreso por no tener su pase de movilidad habilitado.

¿Qué pasó entre Gary Medel y el fiscalizador Ángelo Berti en el concierto de Karol G?

El incidente ocurrió en la entrada VIP del Movistar Arena. Medel llegó con su grupo al recinto, pero era el único de sus acompañantes que tenía el pase de movilidad bloqueado, porque su tercera dosis había sido administrada ese mismo día, 26 de mayo de 2022, y el sistema demora entre 24 y 48 horas en habilitarlo. Berti, cumpliendo sus funciones como fiscalizador de la Seremi de Salud Metropolitana, le negó el acceso.

La respuesta de Medel fue inmediata y violenta. Encendió un live de Instagram, donde tiene millones de seguidores, y grabó al funcionario mientras lo insultaba: “Me está grabando esta chancha… Espera, que los estoy mostrando en las redes sociales, para que los funen cabros”, dijo. La transmisión generó una avalancha de mensajes de odio contra Berti, quien tuvo que cerrar sus redes sociales y, posteriormente, renunciar a su trabajo.

No dejaron entrar a Gary Medel al concierto de Karol G y pasó esto… sinceramente no sé qué opinar pic.twitter.com/Mj1su02JzG — SIIIU (@oskillua) May 27, 2022

¿Qué consecuencias sufrió Ángelo Berti tras la “funa” de Gary Medel?

Las secuelas fueron graves y documentadas. Según el fallo del tribunal, Berti desarrolló un trastorno adaptativo que requirió farmacología y terapia psicológica, tal como lo declaró su psicólogo tratante durante el juicio. El documento oficial de la Corte lo describe sin ambigüedades: “Ángelo Berti fue agredido verbal e injustamente por el demandado mientras realizaba su labor de fiscalizador, además de haber expuesto esta agresión y su imagen sin su consentimiento en redes sociales para el asedio de los seguidores del demandado, con consecuencias mediáticas y de invasión a su privacidad que le causaron una gran afectación a su salud mental”.

A los pocos días del incidente, Medel publicó un comunicado en Instagram reconociendo su error: “Me equivoqué. Da lo mismo el motivo y la razón. Se me soltó la cadena. Pido disculpas”. Las disculpas no impidieron la demanda judicial.

¿Cuánto deberá pagar Gary Medel y cómo se desglosa la condena?

La condena final tiene dos componentes. La Cuarta Sala fijó $15.000.000 por daño moral y $415.280 por daño emergente (gastos médicos y de salud mental acreditados), totalizando $15.415.280. Además, el tribunal revocó la exención de costas del fallo de primera instancia, lo que significa que Medel deberá cubrir también los gastos del proceso judicial.Vale mencionar un detalle: el abogado integrante Luis Hernández, parte de la sala, estuvo por elevar el monto del daño moral a $30.000.000, aunque la mayoría optó por los $15 millones. La sentencia fue acordada por el ministro Jaime Balmaceda, la ministra Paola Díaz y el propio Hernández.