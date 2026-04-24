Fernando Zampedri sigue intratable en el Campeonato Nacional 2026 y su futuro en Universidad Católica se convirtió en uno de los temas del momento. El nuevo presidente de Cruzados, Matías Claro, rompió el silencio y se refirió a la continuidad del “Toro” más allá del 2027, aunque prefirió no adelantar ninguna decisión.

El delantero argentino nacionalizado chileno tiene contrato con la UC hasta fines del próximo año y apunta a convertirse en heptagoleador del fútbol chileno, un registro que lo consolidaría como uno de los mejores arietes en la historia del fútbol nacional.

¿Qué dijo el presidente de U Católica sobre Fernando Zampedri?

Matías Claro conversó en exclusiva con Radio ADN y fue consultado directamente sobre el futuro del máximo goleador histórico de los cruzados. El dirigente valoró el presente del jugador, pero evitó comprometerse con su continuidad más allá del contrato vigente.

“Fernando ya es parte de la historia de Católica y tiene contrato como futbolista hasta fines del próximo año. Nosotros lo hemos visto muy bien este año, de hecho va nuevamente como goleador”, comenzó diciendo el presidente.

Sobre una posible extensión de vínculo para el 2028, Claro fue cauto: “Eso será una cosa que se conversará en su minuto. No sé si él quiere jugar un año más, no podemos adelantar qué va a pasar el año 2028, pero sí estamos contentos con él. Sigue absolutamente vigente y hoy día es el goleador del Campeonato Nacional”, señaló.

Las palabras del dirigente dejan en claro que, por ahora, la prioridad es el presente y que la negociación por una extensión de contrato quedará para más adelante.

¿Cuáles son los números de Zampedri el 2026?

El “Toro” está en un nivel extraordinario. En el Campeonato Nacional 2026, Zampedri ha disputado 10 partidos y ha marcado en 11 oportunidades, liderando en solitario la tabla de goleadores de la competencia.

Con esos números, el delantero persigue su séptima corona de goleador en el fútbol chileno, un logro histórico que lo dejaría definitivamente en los libros del balompié nacional.

En el plano internacional, el atacante ha jugado dos partidos en la Copa Libertadores 2026 sin lograr convertir, aunque su rendimiento en el torneo local lo mantiene como la gran referencia ofensiva de la Universidad Católica de cara al Clásico Universitario de este sábado ante la U de Chile.