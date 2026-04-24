U de Chile y U Católica se enfrentan este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 11 del Campeonato Nacional. El Clásico Universitario número 202, llega en un momento clave de la temporada: la UC marcha cuarta con 17 puntos, mientras que la U es séptima con 14, y la distancia entre ambos podría acortarse o ampliarse según lo que pase en el Estadio Nacional.

Gago y Garnero se miden por primera vez en un clásico, lo que le agrega otro condimento a un duelo que nunca necesita ingredientes extra para ser importante.

El historial reciente favorece a los cruzados: el último cruce entre ambos fue el 26 de octubre de 2025 y terminó con triunfo de Universidad Católica por 1-0. Con ese antecedente fresco, la U buscará revertir la historia en su propio estadio.

¿Dónde y cómo ver en vivo U de Chile vs U Católica?

El partido se transmite por TNT Sports Premium en señal de cable y vía streaming en HBO Max. No hay señal abierta disponible para este encuentro.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs U Católica?

Fecha: Sábado 25 de abril

Hora: 18:00 horas

Estadio: Estadio Nacional, Santiago

El partido será dirigido por Diego Flores, con José Retamal y Juan Serrano como asistentes. Héctor Jona actuará como cuarto árbitro. En el VAR estarán Franco Jiménez y Carlos Venegas como AVAR.

Cómo llegan U de Chile y U Católica a la fecha 11 del Campeonato Nacional

La Universidad de Chile llega al clásico tras empatar 0-0 con Everton en Viña del Mar, resultado que le impidió acercarse a los puestos de arriba. El equipo de Fernando Gago acumula 14 puntos en diez fechas con tres triunfos, cinco empates y dos derrotas, y en sus últimos cinco partidos solo ganó dos veces: ante Coquimbo Unido y con una goleada a La Serena. La igualdad es el sello del equipo azul en este campeonato, y el clásico puede ser el partido que le dé el empuje que necesita.

Universidad Católica, en tanto, llega golpeada tras caer por 2-1 ante Unión La Calera en el Claro Arena, resultado que interrumpió una racha que incluía victorias ante Palestino y Audax Italiano. El equipo de Daniel Garnero tiene 17 puntos con cinco triunfos, dos empates y tres derrotas, y pese al traspié previo sigue siendo el rival con mejor campaña de los dos que se verán las caras este sábado.

Formaciones probables para U de Chile vs U Católica

La Universidad de Chile apunta a un esquema con Lucas Assadi y Juan Martín Lucero como agentes ofensivos, respaldados por Maximiliano Guerrero en un tridente en la delantera.

La probable alineación de Fernando Gago: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Diego Vargas; Israel Poblete, Agustín Arce, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y Lucas Assadi.

Universidad Católica mantendría a Fernando Zampedri como referente ofensivo, con Justo Giani y Fernando Zuqui aportando desde los costados.

Daniel Garnero dispondría de: Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia; Clemente Montes, Matías Palavecino, Fernando Zuqui, Justo Giani; Fernando Zampedri.

Minuto a minuto de U de Chile vs U Católica