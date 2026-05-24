Datos Clave Uegencia en el Claro Arena: Aficionado de Universidad Católica sufrió una emergencia médica en la grada Fouillioux baja. La ayuda de los Cruzados: Jugadores como Montes, Zuqui, Zampedri y Giani ayudaron en el complejo momento vivido en el gramado del Clario Arena. Estado del hincha: Según información de Jorge Cubillos, el hincha afectado está respondiendo bien.

Universidad Católica y Colo Colo se enfrentan por el Clásico 189 en el Campeonato Nacional 2026, pero en medio del primer tiempo surgió una situación que conmocionó al público y jugadores del encuentro, ya que un hincha de los Cruzados tuvo que ser atendido por servicios médicos del club.

A los 20’ minutos del primer tiempo una emergencia médica congeló el encuentro entre universitarios y albos. En la tribuna Fouillioux baja un asistente del encuentro sufrió una situación que obligó al cuerpo médico de Católica y cuerpo asistencial externo a asistir repentinamente para ayudar al hincha. Jugadores de la escuadra local tuvieron que asistir también en la situación.

La emergencia que paralizó el Clásico 189 entre Católica y Colo Colo

En medio de la emergencia, Fernando Zuqui, Justo Giani y Clemente Montes fueron corriendo a apurar a la ambulancia para que pasara por dentro de la cancha para asistir al hincha afectado en la zona del público. Incluso en la situación, Montes sacó el banderín del córner para que pudiera pasar la camilla móvil por medio del gramado del Claro Arena. En la situación también apareció el eterno capitán de los Cruzados, Fernando Zampedri, quien fue a ver el estado del aficionado de Universidad Católica previo a ingresar a la ambulancia.

Tras la llegada de los servicios asistenciales, las señales de TNT Sports enfocaron la salida del hincha que estaba siendo reanimado en su camino a la ambulancia para prontamente ser trasladado a un centro asistencial. Además, el comunicador Jorge Cubillos señaló en los micrófonos del canal que el asistente afectado estaba reaccionando bien, tras información recibida por la ANFP y el mismo club.