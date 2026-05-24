La U Católica, con el ánimo a tope tras su gran triunfo ante Barcelona en Copa Libertadores, enfrenta a Colo Colo en el cierre de la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2026.

Los Cruzados buscarán un triunfo que les permita recortar distancia con el líder. Mientras, los Albos quieren consolidarse como el mejor equipo del torneo y sentar las bases para ir por el título.

Sigue todas las acciones del clásico en el minuto a minuto de Al Aire Libre.

U Católica vs Colo Colo, minuto a minuto

La previa del U Católica vs Colo Colo

Aún en éxtasis tras el buen triunfo ante Barcelona por Copa Libertadores, Universidad Católica da vuelta la página y se concentra en el clásico ante Colo Colo.

Los Cruzados no juegan muy bien, pero están sacando adelante sus partidos. Así, sufriendo, igualaron ante Cruzeiro, derrotaron a Limache y se impusieron a los ecuatorianos. Fernando Zampedri sigue siendo la principal arma de gol de La Franja, el que aparece cuando el partido está cuesta arriba.

Colo Colo, en cambio, vive su mejor momento en meses. El Cacique viene de golear 6-2 a Ñublense y tiene un registro de tres triunfos al hilo. Romero y Correa recuperaron su olfato goleador, pero además están brillando Madrid, Hérnández, Sosa, Vidal y Alarcón, lo que convierte a los Albos en un equipo muy poderoso.

Para Fernando Ortiz este es un partido muy especial. Desde que arribó a Colo Colo, el Tano no ha ganado ningún partido relevante, sólo este año cayó ante Limache y la U de Chile por el Torneo Nacional y ante Coquimbo por Copa de la Liga. Ahora tiene la oportunidad de romper ese estigma

Formaciones de U Católica vs Colo Colo

Formación confirmada de U Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Matías Palavecino, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Juan Francisco Rossel y Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

Formación confirmada de Colo Colo

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

¿Dónde ver U Católica vs Colo Colo en vivo?

El duelo entre U Católica y Colo Colo se disputará este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Claro Arena. El partido se podrá ver en la señal de TNT Sports Premium y en streaming por HBO MAX.