Datos Clave Árbitro polémico para UC vs Boca Juniors: El encargado de impartir justicia entre cruzados y xewneizes será el colegiado colombiano Wilmar Roldán. El último drama entre Roldán y Chile: Fue en la Copa América 2024. Roldán le perdonó una roja a Canadá, mientras que expulsó a un defensor chileno, lo que significó la eliminación de La Roja del torneo. Complicado registro con Chile: Roldán ha arbitrado en diversas ocasiones a Chile, la cual tiene un registro desfavorable.

U Católica ya tiene árbitro confirmado para el partido más importante del año. La Conmebol designó al colombiano Wilmar Roldán como juez principal del duelo entre los Cruzados y Boca Juniors, que se disputará el jueves 28 de mayo en La Bombonera por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

La elección no pasa desapercibida en Chile. Roldán es un árbitro que tiene una gran polémica con La Roja, por lo que su elección es polémica, justo además en el momento en el que todo Argentina reclama que los Xeneizes se vieron perjudicados por el juez venezolano Jesús Valenzuela en su último duelo de copa.

¿Qué polémica tiene Wilmar Roldán con Chile?

Wilmar Roldán es el mismo árbitro que protagonizó uno de los episodios más resistidos por el hinchada nacional en los últimos años: su polémico desempeño en el Chile vs Canadá de la Copa América 2024, que terminó con la eliminación de la Roja en fase de grupos y con la ANFP presentando una queja formal ante la Conmebol.

En aquel duelo no expulsó al defensa canadiense Bombillo por un claro codazo en el rostro a Rodrigo Echeverría, mientras que sí le mostró roja a Gabriel Suazo por doble amarilla.

Tras lo ocurrido, Roldán estuvo varias semanas “congelado” por la Conmebol, sin designaciones en torneos continentales. Su regreso a las canchas internacionales se dio meses después, sin sanción formal.

El historial de Wilmar Roldán con Chile

Las polémicas del colombiano con el fútbol chileno no son nuevas. La relación entre Roldán y la Roja acumula varios episodios cuestionados a lo largo de los años:

Copa América 2015 : dirigió la final que Chile ganó por penales a Argentina

: dirigió la final que Chile ganó por penales a Argentina Eliminatorias Rusia 2018 : arbitró el Uruguay 3-0 Chile, con expulsión de Jorge Valdivia

: arbitró el Uruguay 3-0 Chile, con expulsión de Jorge Valdivia Copa América 2021 : en Chile 0-2 Paraguay, no cobró un penal claro por mano dentro del área pese al llamado del VAR

: en Chile 0-2 Paraguay, no cobró un penal claro por mano dentro del área pese al llamado del VAR Copa América 2024: el polémico Chile 0-0 Canadá que eliminó a la Roja

¿Cuándo juega U Católica con Boca Juniors?

U Católica visita a Boca Juniors el jueves 28 de mayo a las 20:30 horas en una “final”, ya que el que gane avanza a octavos de final de la Copa Libertadores 2026, mientras que el empate le sirve a Los Cruzados.

Si la UC pierde debe esperar una derrota de Cruzeiro al mismo tiempo con Barcelona SC.