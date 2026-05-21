Datos Clave Árbitro designado: José Cabero dirigirá su segundo clásico entre UC y Colo Colo. El conflicto entre Cabero y Colo Colo: Hace dos años, Cabero expulsó a Jorge Almirón por no respetar el área técnica. Posterior a ello, aountó que el técnico le apretó la mano de manera injustificada y lo suspendieron por tres fechas. Horario del clásico: Católica y Colo Colo se medirán este domingo 24 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Claro Arena.

Universidad Católica y Colo Colo ya palpitan su próximo cara a cara por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. Durante esta jornada, tanto cruzados como caciques recibieron la noticia de quién será el cuerpo arbitral para el enfrentamiento, el cual ya arbitró un duelo entre albos y universitarios, donde la escuadra de Macul no tiene buenos recuerdos del colegiado.

Se trata del juez José Cabero, quien será acompañado por los asistentes José Retamal y Alejandro Molina. Además, el cuarto árbitro será Diego Flores, mientras que en el VAR y el AVAR estarán a cargo Juan Lara y Diego Gamboa respectivamente.

José Cabero tendrá la labor de impartir justicia en el duelo más destacado de la fecha 13 de la división de honor del fútbol nacional entre Católica y Colo Colo. No será la primera vez que el colegiado sea árbitro central, ya que en el año 2024 cuando fue árbitro del clásico entre albos y cruzados tuvo un altercado con Jorge Almirón.

El mal recuerdo de Colo Colo con José Cabero

En el año 2024, Colo Colo y Universidad Católica se enfrentaban por la fecha 24. El Cacique logró imponerse por la cuenta mínima en el Estadio Monumental con gol en los últimos minutos de Javier Correa, que guiaron a los albos a ganar el torneo.

El conflicto entre Cabero y Almirón se originó en los minutos finales, ya que cuando se estaba acabando el partido el colegiado decidió expulsar al técnico colocolino por no respetar la zona técnica. La polémica no acabó con la expulsión, ya que según el informe del árbitro, señaló que el entrenador argentino le apretó su mano de manera racional y desafiante, para después tomar los dos brazos del colegiado y jalarlo hacia él de manera violenta.

Esta acción de Almirón le costó tres fechas de sanción para el técnico de en ese entonces de Colo Colo. Por su parte, fue la última vez que Cabero arbitraría un duelo entre cruzados y albos, hasta el próximo domingo en el que fue designado.

¿Cuándo juega U Católica vs Colo Colo?

Universidad Católica y Colo Colo chocarán por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre cruzados y el cacique se disputará este domingo 24 de mayo en el Estadio Claro Arena. El encuentro dará inicio a las 18:00 horas.