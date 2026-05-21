U Católica enfrenta a Barcelona de Guayaquil esta noche, partido válido por el Grupo D de la Copa Libertadores y de vital importancia para ambas escuadras.

Para los Cruzados, este partido representa la oportunidad de alcanzar el liderato del grupo, si vence a los ecuatorianos, y de asegurar su participación internacional para el segundo semestre, puesto que en el peor de los casos iría al playoff de la Copa Sudamericana.

Para Barcelona, esta noche es todo o nada. Solo un triunfo los deja con vida en el torneo y llegarían al último partido contra Cruzeiro con opciones de clasificar a octavos de final.

Sigue todas las alternativas de este importante duelo en el minuto a minuto de Al Aire Libre.

U Católica vs Barcelona, minuto a minuto

La previa del U Católica vs Barcelona

Seguramente es el cliché más usado, pero la U Católica juega esta noche su partido más importante del semestre. Para los Cruzados no solo está en juego alcanzar el liderato del Grupo D de la Copa Libertadores, también está el asegurar una plaza en el playoff de la Copa Sudamericana.

A lo deportivo hay que sumarle lo económico. La Católica hoy tiene 3.680.000 de dólares en premios y esa cifra podría incrementarse hasta 4.020.000 si derrotan al Barcelona. Además asegurarían 500 mil dólares, que es lo que reciben los clubes que van al playoff de Copa Sudamericana.

En la cancha, Daniel Garnero tiene un equipo diseñado para este partido. Su única gran duda era saber si contará o no con el goleador Fernando Zampedri, quien sufrió una fractura nasal, pero eso quedó zanjado en las últimas horas.

Barcelona, por su parte, llega a Santiago con la única misión de ganar. A los ecuatorianos no les sirve otro resultado para seguir en competencia. Para poder adaptarse mejor a la dura cancha sintética de San Carlos de Apoquindo, el Torero se entrenó en el gastado y deforme caucho del estadio Municipal de la Florida.

Formaciones de U Católica vs Barcelona

Formación de U Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jojhan Valencia, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Formación de Barcelona

José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Gustavo Valecilla; Jandry Gómez, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Héctor Villalba y Darío Benedetto.

¿Dónde ver U Católica vs Barcelona en vivo?

Hay varias alternativas de transmisión de este partido entre U Católica y Barcelona. El partido lo puedes ver gratis por la señal abierta de Chilevisión, también se podrá ver en sus plataformas digitales. Otra opción gratuita es verlo en Pluto TV. Además, este partido se verá en todos lo operadores de TV de pago en el canal ESPN y por streaming en Disney+

Así va la tabla del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026