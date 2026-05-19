Datos Clave Baja clave: Santiago Ascacíbar quedó descartado en Boca Juniors ante la UC. Dura sanción: El mediocampista recibió dos fechas de castigo por parte de Conmebol. Partido decisivo: Los cruzados visitarán a los xeneizes el próximo jueves 28 de mayo.

Universidad Católica recibió una buena noticia de cara al duelo decisivo ante Boca Juniors por la Copa Libertadores. La Conmebol sancionó con dos fechas al volante Santiago Ascacíbar, quien se perderá los partidos ante Cruzeiro y la UC por las fechas 5 y 6 de la fase de grupos, respectivamente tras ser expulsado en el último compromiso de los xeneizes.

¿Qué pasó con Santiago Ascacíbar en Boca Juniors?

La sanción de la Conmebol fue directa: dos fechas de suspensión por la agresión al jugador del Barcelona de Guayaquil. La imagen del volante pateando en la cabeza a un rival caído en el piso generó el repudio inmediato y derivó en la expulsión durante el partido del 5 de mayo.

La suspensión implica que Ascacíbar no podrá estar ante Cruzeiro por la quinta fecha ni ante la UC por la sexta, duelo que será determinante para definir el Grupo D de la Copa Libertadores.

¿Cómo está U Católica en la Libertadores?

Universidad Católica lidera el Grupo D con 7 puntos, igualada con Cruzeiro. Boca Juniors suma 6 unidades y cierra el grupo Barcelona de Guayaquil con 3. Con dos fechas por disputarse, la UC necesita mantenerse en la cima para asegurar su clasificación a los octavos de final.

El duelo ante Barcelona de Guayaquil de este jueves 21 de mayo a las 20:30 horas en el Claro Arena es el paso previo antes del cruce definitivo ante Boca. Una victoria mantendría al equipo de Daniel Garnero como líder y con ventaja antes del partido que podría definir el grupo.

¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica enfrenta a Barcelona de Guayaquil este jueves 21 de mayo a las 20:30 horas en el Claro Arena por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs U Católica?

El compromiso entre Boca Juniors y los cruzados, en tanto, está programado para el próximo jueves 28 de mayo a las 20:30 horas en La Bombonera.