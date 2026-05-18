Una tremenda noticia dio a conocer el Gobierno para el fútbol chileno: los clásicos volverán a jugarse con público visitante, luego de importantes gestiones de las autoridades y los clubes más grandes de nuestro país a nivel institucional.

Así lo dio a conocer el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina: “Hemos tenido una fructífera reunión con Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y representantes de la ANFP… Estamos trabajando para cumplir el gran objetivo que nos puso el Presidente de la República: devolver el fútbol y el deporte a las familias”

La idea es devolverle el espectáculo a las familias y darle el ambiente de siempre a los partidos más tradicionales del balompié nacional. Ademas, en casi ninguna parte del mundo se concibe que el fútbol tenga restricciones para los hinchas que se comportan pacíficamente y no van a hacer desórdenes.

¿Cuándo vuelve el público visitante a los clásicos del fútbol chileno?

Según Germán Codina, los hinchas forasteros volverán a los clásicos en la recta final del año: “Hemos puestos plazos para que en el segundo semestre, los partidos de gran connotación y clásicos vuelvan a tener público visitante”.

“Es una señal clara para seguir a la normalización del fútbol. Queremos que sea una dinámica positiva y potenciar este deporte que es tan importante en nuestro país”, añadió Codina.

Por último, añadió que esta medida también busca incluir otros partidos relevantes de los torneos nacionales, todo esto en

¿Habrá público visitante en el clásico de U Católica vs Colo Colo este domingo?

Para el clásico de U Católica vs Colo Colo de este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas no habrá hinchas albos en el Claro Arena, debido a la prontitud de este compromiso en relación al acuerdo al que se llegó este lunes.

El primer encuentro que se verá beneficiado con esta medida es el Superclásico de U de Chile vs Colo Colo en el estadio Nacional en la penúltima semana de agosto, por la Fecha 20 del torneo.