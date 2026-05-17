Datos Clave Colo Colo gana, gusta y golea: El Cacique vence por 6-2 a Ñublense en el Estadio Monumental. El Cacique se escapa en la tabla: Colo Colo llega a los 27 puntos y es líder exclusivo del torneo. Ñublense se estanca en la tabla: Los Diablos Rojos se quedan en la novena posición con 17 unidades. Los superó Palestino por diferencia de gol.

Colo Colo logra una importantísima victoria en el Campeonato Nacional 2026, ya que venció a Ñublense por 6-2 en una lluvía de goles en el Estadio Monumental. El Cacique logró imponerse ante los Diablos Rojos en un entretenido encuentro y se adjudicó por una semana más la cima de la tabla de posiciones.

Con esta victoria en casa, Colo Colo se mantiene como líder de la división de honor del fútbol chileno con 27 unidades, mientras que Ñublense se estanca en la novena posición con 17 puntos. Bajó una casilla por la diferencia de gol, donde fue superado por Palestino.

Los goles de Colo Colo vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

La apertura del marcador vino de una avivada de Leandro Hernández, que aprovechó el pase corto de Nicola Pérez a Osvaldo Bosso para el primero de la jornada a los 13’ minutos.

A la media hora del encuentro, Joaquín Sosa concluyó una jugada preparada desde el córner de Colo Colo para el segundo del Cacique, pero cinco minutos después los Diablos Rojos descontaron con un cabezazo de Diego Sanhueza.

Para el segundo tiempo, Colo Colo llegó al tercer gol a los 36 segundos, con un gol de Javier Correa tras un centro venenoso de Diego Ulloa, pero para la mala fortuna del Cacique, Arturo Vidal marcaría en contra cuatro minutos después, tras un tiro libre de Matías Plaza que desvío con un cabezazo.

A pesar del autogol, Vidal se reivindicó a los 56’ minutos, y marcó un golazo de zurda desde fuera del área para el cuarto gol del Cacique. El atacante, Javier Correa, convirtió su doblete desde los doce pasos a los 61’ minutos tras una mano de Campusano en el área.

El último gol del encuentro vino desde la banca, ya que a los 75’ minutos los recién ingresados, Erick Wiemberg y Lautaro Pastrán se asociaron para el sexto. Centro del lateral y cabezazo del atacante para sentenciar el duelo en el Estadio Monumental.

Estadísticas de Colo Colo vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 12 Colo Colo 6 2 Half Time : 2 1 Finalizado Atlético Ñublense Leandro Hernandez 14′

Joaquin Sosa 31′

Javier Correa 46′

Arturo Vidal 57′

Lautaro Pastran 76′ Javier Correa 62′ Leandro Hernandez 48′ Diego Sanhueza 36′ 50′

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Ñublense?

Colo Colo deberá trasladarse hasta el Claro Arena para visitar a Universidad Católica en el duelo más atractivo de la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. El partido entre Cruzados y el Cacique se disputará el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 18:00 horas.

Por su parte, Ñublense deberá sacudirse de la goleada ante el Cacique para recibir a Universidad de Concepción. El duelo entre Diablos Rojos y el Campanil se disputará el próximo sábado 23 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.