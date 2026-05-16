Colo Colo y Ñublense se verán las caras este domingo 17 de mayo en el Estadio Monumental desde las 17:30 horas, en el duelo válido por la duodécima jornada del Campeonato Nacional 2026. El enfrentamiento entre el Cacique y los Diablos Rojos es vital para ambas escuadras, ya que uno quiere seguir en la cima de la tabla de posiciones, mientras que el otro busca acercarse a los primeros lugares de la competición.

Tras 11 fechas disputadas, Colo Colo se encuentra como líder de la división de honor del fútbol nacional con 24 puntos, mientras que Ñublense se posiciona séptimo con 17 unidades, las mismas que U de Chile y U Católica. Una victoria para los locales significaría consolidarse como líderes una jornada más de la competición, mientras que para la visita se traduciría en entrar en el podio de la tabla.

¿Dónde y cómo ver en vivo Colo Colo vs Ñublense?

El duelo entre Colo Colo y Ñublense será emitido por las señales de TNT Sports Premium para la opción de TV, además de que también tendrá transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Ñublense?

Fecha: Domingo 17 de mayo.

Hora: 17:30 horas.

Estadio: Monumental, Macul.

El juez central del compromiso será Mathias Riquelme, quien será acompañado por los asistentes Diago Gamboa y Felipe Jara, mientras que el cuarto árbitro del cotejo será Reinerio Alvarado. Por su parte, los árbitros designados para el VAR y el AVAR son Miguel Araos y John Calderón respectivamente.

¿Cómo llegan Colo Colo vs Ñublense a la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2026?

Colo Colo llega a la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026 después de un duro traspié por la quinta fecha de la Copa de la Liga, ya que cayeron en su visita ante Coquimbo Unido por la cuenta mínima. La última vez que el Cacique vio acción por la división de honor del fútbol nacional fue contra los Piratas por la fecha 9 que tenían pendiente, duelo que ganaron por 3-1 en el Estadio Monumental.

Por su parte, Ñublense logró una importante igualdad ante Universidad Católica por la Copa de la Liga, quedando a un paso de la clasificación a la siguiente fase de la competencia. Mientras que por el Campeonato Nacional 2026, sufrió una dura derrota por 0-2 ante O’Higgins de locales.

Formaciones probables para Colo Colo vs Ñublense

Probable formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Felipe Méndez y Diego Ulloa; Leandro Hernández y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Probable formación de Ñublense: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia, Gabriel Gracciani, Lorenzo Reyes, Diego Cespedes, Jovany Campusano; Matías Plaza, Ignacio Jeraldino y Fernando Ovelar. DT: Juan José Ribera.

Colo Colo vs Ñublense minuto a minuto