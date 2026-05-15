Colo Colo busca levantarse de su último traspié en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, ya que deberá volver a ver acción por el Campeonato Nacional 2026 este fin de semana, en un duelo crucial en su lucha por el liderato de la división de honor del fútbol chileno, ante un rival que siempre complica a los grandes del país.

Se trata de Ñublense, quien en su último partido rescató un valioso empate ante la UC por la copa. Ante este duro contrincante, Fernando Ortiz no duda en mandar lo mejor de su plantilla a la cancha del Estadio Monumental, en busca de asegurar una fecha más el liderato de la tabla de posiciones. Entre los regresos a la plantilla titular, se destacan los nombres de Arturo Vidal y Javier Correa.

Ortiz apuesta por Vidal y Correa contra Ñublense

Para su duelo ante Coquimbo Unido, Fernando Ortiz cambió el esquema defensivo, donde apostó por una línea de cuatro defensores compuesta por Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa, la cual no tuvo una actuación a la altura del encuentro en el que cayeron derrotados, es por ello que el tano para el próximo encuentro del Cacique se decantó por volver a la línea de tres defensores que le estaba dando buenos resultados.

Para volver a la línea de tres en defensiva se espera el inminente regreso de Arturo Vidal, quien será acompañado por Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, mientras que los laterales Diego Ulloa y Jeyson Rojas pasarán a ser carrileros en la zona media del campo, la cual estará conformada también por Álvaro Madrid, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez.

Para finalizar, el sector ofensivo de Colo Colo tendrá a dos piezas fundamentales para el Tano, como lo son Leandro Hernández y Javier Correa, quien entró desde el banco de suplentes en el último encuentro de los albos. Con este cambio de esquema, los jugadores que no repiten en el once titular son Yastin Cuevas y Francisco Marchant, quienes iniciaron en el encuentro ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

La formación de Colo Colo para recibir a Ñublense será: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcon, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo deberá recibir por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026 a Ñublense. El duelo que será jugado en el Estadio Monumental está pactado para este domingo 17 de mayo a las 17:30 horas. El duelo es crucial, ya que el Cacique necesita una victoria para asegurar el liderato en la tabla de posiciones, ya que se encuentra con 24 unidades, a tres de su escolta Deportes Limache.