La ANFP reveló este jueves el informe arbitral de Gastón Philippe que explica la expulsión de Fernando Ortiz al término de la derrota 0-1 de Colo Colo ante Coquimbo Unido. Según el documento, el técnico “ingresó al terreno de juego para desaprobar al árbitro” tras el pitazo final, versión que coincide con la que el propio Ortiz entregó al regresar a Santiago.

La sanción implica que Ortiz no podrá estar en la banca cuando el Cacique visite a Huachipato el domingo 7 de junio a las 15:00 horas por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

¿Por qué fue expulsado Ortiz en Colo Colo?

El informe de Philippe es claro y no menciona insultos. El árbitro consignó que “terminado el partido, (Fernando Ortiz) ingresa al terreno de juego para desaprobar al árbitro”, lo que derivó en la tarjeta roja.

La versión del documento confirma lo que el propio Ortiz había declarado: no hubo insultos, solo reclamos sobre el desempeño del juez. Previo a la tarjeta roja, Ortiz ya había recibido una amarilla durante el partido por sus protestas reiteradas al mismo Philippe.

¿Qué dijo Ortiz luego de su expulsión en Colo Colo?

Al regresar a Santiago este jueves, el técnico explicó sus palabras al árbitro. “Le expresé que, para mí, un árbitro de Primera División tiene que tener carácter y personalidad. Pero hubo muchas equivocaciones al momento de tomar una decisión”, señaló.

Ortiz también dejó en claro que no cruzó ningún límite. “Nunca le falté el respeto al árbitro. Si él lo sintió así, le pido disculpas. Pero jamás lo insulté, simplemente le dije lo que pienso. Él cree que tiene el poder por sacarme tarjeta roja, y me parece que no es lo adecuado”, afirmó.

La explicación de Ortiz coincide con lo consignado por el juez Gastón Philippe en su informe, pero no lo libra de ser sancionado.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo enfrenta a Ñublense este domingo 17 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026. Los albos llegan como líderes absolutos del torneo y buscan mantenerse en la cima.