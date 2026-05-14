Colo Colo blindó a una de sus mayores promesas. Rodrigo Catalán, el volante que debutó profesionalmente el 5 de abril con solo 16 años, firmó su primer contrato profesional con Blanco y Negro por tres años, hasta 2029, según reveló el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN. El mediocampista acaba de cumplir 17 años y ya cuenta con la confianza de Fernando Ortiz, quien lo ha incluido como suplente en tres partidos del primer equipo.

¿Cuál es el acuerdo entre Catalán y Colo Colo?

Según Radio ADN, Catalán estampó su firma con el Cacique por los próximos tres años, extendiendo su vínculo hasta diciembre de 2029. Se desconoce si el contrato incluye una cláusula de salida y cuál sería su monto en caso de existir.

La firma llega en un momento de máxima relevancia para el joven mediocampista, quien en pocas semanas pasó de debutar con 16 años a convertirse en una alternativa real dentro del plantel de Ortiz. El técnico lo ha tenido como suplente en tres partidos, uno de ellos frente a Universidad de Concepción por el Campeonato Nacional, señal clara de que el DT lo considera una opción válida en el primer equipo.

¿Cuándo debutó Rodrigo Catalán en Colo Colo?

El debut de Catalán se produjo el 5 de abril, cuando con 16 años ingresó en reemplazo de Arturo Vidal en el duelo ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga. El mediocampista disputó los últimos minutos del encuentro, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en debutar con la camiseta del Cacique en los últimos años.

Tras ese debut, el joven volante se mantuvo en el radar del primer equipo y continuó entrenando junto al plantel principal. “Es una felicidad enorme estar aquí. Mis compañeros me han apoyado siempre y es un sueño de chiquitito”, declaró tras su primera aparición en el fútbol profesional.

Con el contrato firmado hasta 2029, Colo Colo asegura los derechos del jugador en un período clave de su desarrollo, evitando que otros clubes puedan acercarse a él sin pagar una indemnización.

¡𝐅𝐄𝐋𝐈𝐂𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒, 𝐂𝐀𝐓𝐀! 👏🏻⚪️⚫️



Nuestro mediocampista Rodrigo Catalán, de 16 años, cumplió el sueño de debutar en el profesionalismo y con la camiseta más linda del planeta 🤍🖤🔥 pic.twitter.com/wUW3zsi3Zm — Colo-Colo (@ColoColo) April 6, 2026

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega el domingo 17 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental frente a Ñublense por la duodécima fecha del Campeonato Nacional.