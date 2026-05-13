Coquimbo Unido derrotó por 1-0 a Colo Colo y lo dejo casi eliminado de la Copa de la Liga 2026: los Piratas quedaron punteros del Grupo A del certamen con 11 puntos contra los 10 del Cacique, llegando con la primera opción de avanzar a semifinales de cara a la última fecha.

La escuadra de Hernán Caputto ganó de forma merecida en una fría noche en el puerto, ya que impuso su estilo y neutralizó totalmente los intentos del Cacique, que generalmente se quedaron en tres cuartos de cancha rival, lejos de la portería del portero Diego “Mono” Sánchez.

Los goles de Coquimbo vs Colo Colo por la Copa de la Liga 2026

Tras un dominio intercalado entre ambos elencos en el primer tiempo, fue Coquimbo Unido el que se puso en ventaja en la recta final de la mitad inicial: Luis Riveros conectó de cabeza un gran tiro de esquina desde la derecha y batió al portero Gabriel Maureira en los 35 minutos de juego.

En el segundo tiempo se acentuó la superioridad del aurinegro y Colo Colo llegaron cada vez menos a la portería rival, pese a los ingresos de Javier Correa y Arturo Vidal, quienes se habían quedado en el banco de suplentes en el arranque por decisión técnica, la que evidentemente fue por dosificación.

¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y Colo Colo?

Coquimbo Unido vuelve a la cancha en apenas 48 horas: con autorización del elenco Pirata, su próximo partido fue programado para el viernes 15 de mayo a las 20:00 horas ante Audax Italiano, otra vez en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Colo Colo, por su parte, retorna a la acción el domingo 17 del mismo mes a las 17:30 horas frente a Ñublense en el Monumental.

Ambos compromisos son válidos por la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2026.