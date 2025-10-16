Adicción al Juego / Ayuda y Prevención
Fecha de la versión: 16 de Octubre de 2025
1. Enfoque y alcance
Información para reconocer signos de juego problemático y acceder a ayuda especializada. Contenido dirigido a mayores de 18 años. Si el juego afecta finanzas, relaciones o salud, busca apoyo profesional.
2. Señales de alerta
- Dificultad para detenerse o necesidad de aumentar montos.
- Ocultar el juego a familiares o amigos.
- Usar el juego para escapar de problemas o estados de ánimo.
- Endeudamiento, impagos o uso de dinero esencial.
- Intentos fallidos de reducir o abandonar el juego.
3. Recomendaciones prácticas
- Define presupuesto y tiempo antes de jugar y respétalos.
- No persigas pérdidas; evita jugar bajo efectos de alcohol u otras sustancias.
- Activa límites y autoexclusión en plataformas reguladas.
- Comparte tu situación con alguien de confianza y busca apoyo profesional.
4. Recursos y líneas de ayuda
Busca atención en servicios de salud mental, organizaciones especializadas y líneas de ayuda locales. Si no encuentras un servicio específico, acude a tu centro de salud más cercano. En riesgo inminente, contacta servicios de emergencia.
5. Protección de menores
El juego está prohibido para menores de 18 años. Mantén dispositivos y métodos de pago fuera de su alcance y usa controles parentales. Reporta accesos indebidos a las plataformas correspondientes.
6. Enfoque editorial
AlAireLibre.cl promueve mensajes de juego responsable, advierte riesgos y publica información actualizada. Estas recomendaciones no sustituyen el consejo profesional. Revisa también Juego Responsable.
7. Contacto
Orientación inicial o reportes sobre contenidos sensibles: [email protected].