Adicción al Juego / Ayuda y Prevención

Fecha de la versión: 16 de Octubre de 2025

1. Enfoque y alcance

Información para reconocer signos de juego problemático y acceder a ayuda especializada. Contenido dirigido a mayores de 18 años. Si el juego afecta finanzas, relaciones o salud, busca apoyo profesional.

2. Señales de alerta

Dificultad para detenerse o necesidad de aumentar montos.

Ocultar el juego a familiares o amigos.

Usar el juego para escapar de problemas o estados de ánimo.

Endeudamiento, impagos o uso de dinero esencial.

Intentos fallidos de reducir o abandonar el juego.

3. Recomendaciones prácticas

Define presupuesto y tiempo antes de jugar y respétalos.

No persigas pérdidas; evita jugar bajo efectos de alcohol u otras sustancias.

Activa límites y autoexclusión en plataformas reguladas.

Comparte tu situación con alguien de confianza y busca apoyo profesional.

4. Recursos y líneas de ayuda

Busca atención en servicios de salud mental, organizaciones especializadas y líneas de ayuda locales. Si no encuentras un servicio específico, acude a tu centro de salud más cercano. En riesgo inminente, contacta servicios de emergencia.

5. Protección de menores

El juego está prohibido para menores de 18 años. Mantén dispositivos y métodos de pago fuera de su alcance y usa controles parentales. Reporta accesos indebidos a las plataformas correspondientes.

6. Enfoque editorial

AlAireLibre.cl promueve mensajes de juego responsable, advierte riesgos y publica información actualizada. Estas recomendaciones no sustituyen el consejo profesional. Revisa también Juego Responsable.

7. Contacto

Orientación inicial o reportes sobre contenidos sensibles: [email protected].