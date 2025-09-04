El código promocional Novibet para Chile es “BETMAX” y ofrece un bono de bienvenida del 100% hasta $200.000 CLP en tu primer depósito, válido para apuestas deportivas y casino online.

¿Cuál es el código promocional Novibet?

El código promocional Novibet en 2025 es “BETMAX”. Ingresalo durante el registro y recibe un bono del 100 % hasta $200.000 CLP para apuestas deportivas o casino.

🎁Bono Novibet 📋Detalles del bono Código promocional BETMAX Bono deportes 💵 100% hasta $200.000 CLP en tu primer depósito Bono casino 🎰 100% hasta $200.000 CLP para juegos de casino Requisito 🔑 Solo necesitas tu 1er depósito Rollover ⚽ x5 en deportes / 🎲 x30 en casino Requisitos de Apuesta 📈 Apuestas con cuotas de 1.70 o más

¿Qué ofrece el código promocional Novibet Chile?

Al registrarte en Novibet Chile con el código BETMAX, accedes a un bono de bienvenida —puedes elegir entre el de apuestas deportivas o el de casino online— que duplica tu primer depósito.

Tipo de Bono 🏆 Apuestas Deportivas 🎰 Casino Online Detalles clave 100% del 1er depósito para eventos deportivosVER BONO > > 100% del 1er depósito para juegos de casinoVER BONO > > Valor máximo $200.000 CLP $200.000 CLP Rollover x5 x30 Cuota mínima 1.70+ No aplica

Bono Novibet para apuestas deportivas: 100% hasta $200.000

El operador te ofrece una promoción por registro del 100% hasta 200.000 pesos chilenos en tu primer depósito para apostar en eventos deportivos.

🎯 Monto bonificado : 100% hasta $200.000 CLP

: 100% hasta $200.000 CLP 💰 Saldo total posible : Hasta $400.000 CLP (depósito + bono)

: Hasta $400.000 CLP (depósito + bono) 📈 Ejemplo de apuesta : Depositas $50.000 → apuestas a Chile (cuota 2.0) → ganas $100.000

: Depositas $50.000 → apuestas a Chile (cuota 2.0) → ganas $100.000 🎮 Modalidades válidas : Apuestas simples, combinadas y en vivo

: Apuestas simples, combinadas y en vivo 💳 Primer depósito mínimo : No especificado (pero se recomienda desde $5.000 CLP)

: No especificado (pero se recomienda desde $5.000 CLP) 📆 Tiempo para cumplir condiciones: 30 días (ver T&C actualizados)

Bono Novibet para casino: Duplica tu primer depósito

La sección de casino online Novibet ofrece un bono del 100% del monto del primer depósito, hasta un máximo de $200.000.

🎯 Monto bonificado : 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP

: 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP ⚠️ Tope máximo del bono : Aunque deposites más, solo recibirás $200.000 como máximo

: Aunque deposites más, solo recibirás $200.000 como máximo 🎲 Válido para: Slots, juegos de mesa y casino en vivo

¿Cómo usar el código promocional Novibet “BETMAX”?

El código promocional Novibet BETMAX te permite obtener un bono de bienvenida del 100% hasta $200.000 CLP en tu primer depósito. Para activarlo, solo debes registrarte, introducir el código y cumplir con los requisitos mínimos de apuesta.

Pasos para activar el código BETMAX

Ingresa al sitio oficial de Novibet Chile. Regístrate y completa el formulario con tus datos personales. Introduce el código promocional BETMAX en la casilla correspondiente. Verifica tu cuenta con el código recibido por SMS o correo electrónico. Realiza tu primer depósito mínimo según los términos de la promoción. Recibe tu bono y apuesta cumpliendo el rollover para poder retirar ganancias.

Consejos para maximizar el Novibet bono de bienvenida

El bono bienvenida Novibet solo se puede recibir una sola vez por usuario. Sigue estos consejos y estrategias para apostar en Novibet y sacar el mejor provecho de tu bono.

Lee detenidamente los T&C específicos de la bonificación que hayas elegido, ya sea para sports o juegos de azar. Considera el requisito de apuesta y analiza si podrás cumplirlos en el plazo estipulado, para que tus expectativas sean realistas y alcanzables. Selecciona los juegos que contribuyan en el porcentaje más alto al rollover de apuesta. Practica siempre el juego responsable para que este se mantenga divertido y placentero.

Errores frecuentes al activar el código BETMAX (y cómo evitarlos)

Estos son los errores más comunes al activar tu código promocional Novibet. Evítalos para aprovechar al máximo tu bono:

Ingresar mal o olvidar el código promocional: Asegúrate de escribir correctamente BETMAX en el formulario durante el registro.

Asegúrate de escribir correctamente BETMAX en el formulario durante el registro. Usar métodos de pago no válidos para el bono: Recuerda que los depósitos con Neteller y Skrill NO son válidos para activar el bono.

Recuerda que los depósitos con Neteller y Skrill NO son válidos para activar el bono. No cumplir con las condiciones del bono: Realiza apuestas con cuotas mínimas (1.50 o superior) y cumple con el rollover (x5 en deportes, x30 en casino) dentro del plazo máximo de 60 días.

Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar fácilmente de tu bono BETMAX en Novibet Chile.

Otros bonos disponibles con el código promocional Novibet Chile

Además del bono de bienvenida, Novibet Chile ofrece una amplia gama de promociones para usuarios registrados. Estas ofertas están diseñadas para aumentar tus ganancias, minimizar pérdidas y hacer más entretenida tu experiencia de juego.

A continuación, te presentamos una tabla con los bonos más destacados para apuestas deportivas y casino, todos compatibles con el uso del código promocional BETMAX:

🏷️ Tipo 🎯 Promoción 💬 Descripción Apuestas Deportivas Super Cuotas Cuotas mejoradas en partidos seleccionados. Nadie pierde Reembolso si fallas solo una selección en una combinada de 5 o más. Cash Out deportes Cierra tu apuesta en cualquier momento y asegura tu ganancia o minimiza riesgo. Acelerador de combinadas Realiza tu apuesta combinada y gana hasta un 75% extra, dependiendo de la cantidad de selecciones incluidas. Bet Builder Boost Aumenta tus ganancias hasta un 30% armando tus apuestas combinadas desde 3 selecciones. Gana hasta 15.000.000 más. App Novibet Descarga la aplicación de Novibet disponible para Android, realiza tu primera apuesta de 10.000 o más y recibirás otra apuesta gratis de 10.000 CLP. 100% pago en Premier League Hasta el 30 de septiembre de 2025, descubre los partidos de la Premier League inglesa con Super Cuota. Casino Online Rueda de regalos diaria Giros gratis, apuestas, bonos y más cada día. Boost diario ruleta en vivo Apuesta $5.000 CLP y gana 10 fichas doradas. Club Novibet (Programa VIP) Sube de nivel y accede a premios exclusivos. Cash Out casino Cierra tus apuestas en juegos de casino con anticipación. Lluvia de premios Juega en las tragamonedas participantes de la promoción, acumula puntos, escala en la clasificación y llévate una parte de la bolsa de premios de 1.000.000 CLP.

Utiliza tu código promocional en las apuestas deportivas Novibet

El catálogo de disciplinas deportivas de Novibet incluye +30 deportes diferentes, desde los más populares como el fútbol, básquet y vóley, hasta otros menos comunes como ajedrez, cricket y waterpolo, y también de deportes de motor como la Fórmula 1 y otras competencias automovilísticas.

Dentro de esta sección encuentras los e-sports como League of Legends, Counter Strike y DOTA2. Además, puedes apostar en entretenimiento y política, haciendo pronósticos sobre quién será la próxima personalidad del deporte en 2025 de los Estados Unidos, los ganadores de los premios Grammy, el Nobel de la Paz y muchas otras posibilidades por explorar.

Apuestas deportivas en vivo y servicio de streaming

Ingresando desde el menú a las apuestas Novibet en vivo, encontrarás los partidos que se están disputando en tiempo real en cada uno de los deportes y de los e-sports.

Puedes apostar en esta sección y seguir la retransmisión de muchos de ellos en la plataforma de streaming del operador, o una animación de las jugadas que están sucediendo.

Asimismo, la plataforma cuenta con una herramienta de estadísticas en tiempo real, aprovéchala para una toma de decisiones informadas de los pronósticos que realices.

Herramientas de apuesta en Novibet

Herramienta Descripción Ventajas Cash Out Permite cerrar una apuesta antes de que termine el evento final para asegurar ganancias parciales o minimizar riesgos. Asegura ganancias anticipadas

Reduce pérdidas potenciales Bet Builder Crea apuestas personalizadas combinando varios mercados dentro de un mismo partido. Combina hasta 20 Bet Builders por cupón

Hasta 12 selecciones por partido

Requiere mínimo 3 selecciones con cuota ≥ 1.10

Estadísticas, tendencias e información general

Descubre en cada partido toda la información sobre el desempeño actual de los equipos y sus jugadores, estadísticas históricas y mucho más para hacer tu análisis y desarrollar una estrategia que optimice tus probabilidades de acierto.

Ingresa en el gráfico ubicado junto con la fecha y hora del evento y descubre la más completa información.

🛠️ Suma las herramientas de Novibet para maximizar tus probabilidades:

Creador de apuestas

Estadísticas en vivo

Cuotas mejoradas

👉 Aprovecha esta información, explora los mercados de la final y arma tu estrategia con las mejores cuotas.

Próximos eventos para apostar

El catálogo de Novibet ofrece una amplia variedad de disciplinas y mercados, y el fútbol no es la excepción. Aunque muchas de las grandes ligas de las más importantes están en receso, eso no significa que falten opciones atractivas. Entre las más destacadas, esta semana se jugarán los partidos de la fecha correspondiente de Primera División de Chile y de una nueva rona de Clasificación al Mundial 2026, en América, Europa y demás continentes.

Torneo Fecha Equipos Cuota 1 Cuota X Cuota 2 Primera División 07/09 Cobresal vs. Palestino 2.70 3.40 2.50 Copa Chile 07/09 Deportes Limache vs. Deportes La Serena 2.15 3.40 3.05

Cuotas actualizadas de Novibet – 05/09/2025

Torneo Fecha Equipos Cuota 1 Cuota X Cuota 2 Clasificación Mundial 2026 – Sudamérica 09/09 Chile vs. Uruguay 3.15 3.20 2.30 Clasificación Mundial 2026 – Sudamérica 09/09 Ecuador vs. Argentina 3.25 2.85 2.45 Clasificación Mundial 2026 – Sudamérica 09/09 Bolivia vs. Brasil 3.15 3.50 2.15 Clasificación Mundial 2026 – Sudamérica 09/09 Perú vs. Paraguay 2.20 3.00 3.60 Clasificación Mundial 2026 – Sudamérica 09/09 Venezuela vs. Colombia 2.45 3.10 2.95

Cuotas actualizadas de Novibet – 05/09/2025

Torneo Fecha Equipos Cota 1 Cuota X Cuota 2 Clasificación Mundial 2026 – Europa 05/09 Italia vs. Estonia 1.05 12.00 37.00 Clasificación Mundial 2026 – Europa 06/09 Armenia vs. Portugal 35.00 8.50 1.10 Clasificación Mundial 2026 – Europa 07/09 Alemania vs. Irlanda del Norte 1.12 7.20 23.00 Clasificación Mundial 2026 – Europa 08/09 Croacia vs. Montenegro 1.25 5.50 11.00

Cuotas actualizadas de Novibet – 05/09/2025

🔥 🔥 Puedes aprovechar la Super Cuota Novibet y disfrutar de la transmisión en vivo. Encuentra cada día todas las nuevas posibilidades.

Estrategias para esta semana: Copa Chile

🔥 07/09 – Deportes Limache vs. Deportes La Serena Torneo: Copa Chile – Semifinales, partido de ida En Primera División, Deportes Limache no está teniendo un buen año y lucha por no ingresar a la zona de descenso. Por su parte, La Serena trae un desempeño un poco mejor y más estable. En los últimos 10 partidos, Limache terminó 9 con menos de 2.5 goles, y La Serena 7 de esos partidos con esa misma estadística de goles. En Primera División, Deportes Limache no está teniendo un buen año y lucha por no ingresar a la zona de descenso. Por su parte, La Serena trae un desempeño un poco mejor y más estable. En los últimos 10 partidos, Limache terminó 9 con menos de 2.5 goles, y La Serena 7 de esos partidos con esa misma estadística de goles. Si quieres una apuesta conservadora: 🔄 Puedes apostar en mercados como: Doble oportunidad: Limache gana o empate

Esta opción es ideal, ya que va a favor de las probabilidades. 💡 Alternativa:

Ambos equipos anotan y Más de 2.5 goles

.

Apostar en el Campeonato de la Primera División de Chile: información y consejos

¿Cómo está la Liga Primera División Chilena en 2025? Coquimbo Unido se mantiene puntero en la tabla con 44 puntos, seguida por Universidad de Chile con 38 y Palestino con 35. Todavía le quedan 10 fechas a este campeonato que está abierto a los próximos resultados. Consejos de apuesta para la Liga chilena Mercados de goles : Apuesta a partidos con equipos ofensivos.

: Apuesta a partidos con equipos ofensivos. Apuestas en vivo : Aprovecha los cambios de ritmo en los partidos.

: Aprovecha los cambios de ritmo en los partidos. Comparar cuotas: Revisa entre operadores antes de apostar. Mejores equipos para apostar en 2025 Palestino : Líder del torneo demostrando un rendimiento sólido y parejo.

: Líder del torneo demostrando un rendimiento sólido y parejo. Coquimbo unido : Muy competitivo, especilemnte en casa.

: Muy competitivo, especilemnte en casa. Universidad de Chile: Puede sorprender en partidos clave. Consejo de apuesta en Novibet para la Liga Chilena En Novibet, aprovecha las apuestas combinadas y las opciones de hándicap en los partidos entre equipos grandes y pequeños. También, las apuestas especiales como “primer goleador” pueden ser muy atractivas.

Novedades esta semana para apostar con beneficios en Novibet

⚡ Acelerador de CombinadasAumenta tus ganancias en apuestas combinadas con hasta un 75% extra en tus cuotas acumuladas.Condiciones: Aplica a apuestas previas y en vivo.

Requiere 3 o más selecciones con cuotas mínimas de 1.50 .

con cuotas mínimas de . Válido por 7 días desde la activación. Aumenta tus ganancias en apuestas combinadas con hasta unen tus cuotas acumuladas. Recomendación: Ideal para combinar en partidos donde un equipo es claramente favorito y las estadísticas lo respaldan.

🔄 Devolución a 0-0Si tu apuesta termina en empate 0-0, te reembolsan el monto apostado.Aplicable a: Apuestas simples o combinadas en mercados como goleador, marcador correcto o resultado final. Si tu apuesta termina en empate 0-0, te reembolsan el monto apostado. Condiciones: Cuotas mínimas de 1.50 por selección.

por selección. Número mínimo de selecciones: 3 .

. Válido por 24 horas desde la activación. Estrategia: Útil para partidos con equipos defensivos o en condiciones climáticas adversas.

🏆 Super CuotaDescubre cada día los partidos que ofrecen Super Cuota, aumentando así las potenciales ganancias ante un acierto de tu pronóstico.

📌 Nota: Las promociones están sujetas a cambios y pueden tener restricciones. Te recomendamos revisar los términos y condiciones en el sitio oficial de Novibet Chile.

Juega en el casino Novibet con tu código promocional

Casino online Novibet

Selecciona los juegos con base en diferentes selecciones como proveedores, juegos nuevos, los top 10, los populares o los juegos que son tendencia. Dentro de estas selecciones encuentras más de seis mil tragamonedas y tragamonedas progresivas, incluidas algunas muy conocidas como Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Sugar Rush o Book of the Dead.

También están disponibles juegos de mesa como blackjack, baccarat y video poker; ruleta, bingo y shows televisivos.

Casino en directo

Este operador ofrece una amplia variedad de mesas de ruleta, blackjack, póker y baccarat, además de bingo y live de shows con atractivas ruedas de la fortuna.

Novibet también ofrece un ícono de acceso directo a más de 20 mesas en español, donde podrás interactuar fluidamente con el crupier en directo.

Métodos de pago en Novibet

Para depositar por primera vez, luego del registro con código BETMAX, debes elegir uno de los métodos de pago Novibet disponibles. Ten en cuenta que Neteller y Skrill no aplican para el bono para nuevos inscriptos.

💰 Método 📥 Depósitos 📤 Retiros ⏱️ Tiempo de procesamiento 💸 Comisiones Transferencia bancaria (WebPay) ✅ Disponible ✅ Disponible Depósitos: Instantáneo

Retiros: 1-3 días hábiles ❌ Sin comisiones Tarjetas de crédito / débito (Visa, Mastercard) ✅ Disponible ❌ No disponible Depósitos: Instantáneo ❌ Sin comisiones Sencillito ✅ Disponible ❌ No disponible Depósitos: Instantáneo ❌ Sin comisiones Servipag ✅ Disponible ❌ No disponible Depósitos: Instantáneo ❌ Sin comisiones Skrill ✅ Disponible ✅ Disponible Depósitos: Instantáneo

Retiros: Hasta 24 horas ❌ Sin comisiones Neteller ✅ Disponible ✅ Disponible Depósitos: Instantáneo

Retiros: Hasta 24 horas ❌ Sin comisiones MuchBetter ✅ Disponible ✅ Disponible Depósitos: Instantáneo

Retiros: Hasta 24 horas ❌ Sin comisiones

Atención al cliente Novibet

El servicio de atención al cliente es fundamental para la tranquilidad de quienes buscan un operador confiable. Además, un servicio de soporte eficiente le garantiza al usuario una experiencia positiva.

En la plataforma, la sección de ayuda se encuentra al pie de la página principal. Haciendo clic en el apartado de atención al cliente, serás dirigido a una pantalla con todas las opciones de canales de comunicación disponibles.

En el caso de necesitar mayor asistencia, las posibles vías de contacto del servicio de atención al cliente son:

Chat en vivo 24/7

Correo electrónico: [email protected]

[email protected] Messenger

Telegram

Seguridad y regulación en Novibet Chile: ¿Es confiable apostar aquí?

Novibet es una casa de apuestas y casino online que opera bajo licencia internacional otorgada por la Hellenic Gaming Commission (Grecia). Aunque no cuenta con licencia chilena específica, su actividad es legal para los usuarios en Chile y cumple con altos estándares de seguridad, transparencia y juego responsable.

La plataforma protege a sus jugadores chilenos con medidas como:

Cifrado SSL avanzado para resguardar datos personales y financieros.

avanzado para resguardar datos personales y financieros. Herramientas de juego responsable , como límites de depósito, autoexclusión y acceso a asesoría profesional.

, como límites de depósito, autoexclusión y acceso a asesoría profesional. Métodos de pago seguros adaptados al mercado chileno, incluyendo WebPay, Servipag y transferencias bancarias locales.

adaptados al mercado chileno, incluyendo WebPay, Servipag y transferencias bancarias locales. Atención al cliente en español, con soporte rápido y eficaz para resolver cualquier incidencia.

En resumen, Novibet Chile combina un marco regulatorio sólido con políticas estrictas de protección al jugador, lo que la convierte en una plataforma segura y confiable para apostar online.

Testimonios y experiencias de usuarios de Novibet

Estos testimonios de usuarios que ya han utilizado el código promocional Novibet, pueden ayudarte a comprender cómo aprovechar los bonos y promociones de Novibet.

⭐⭐⭐ “Me costó alcanzar los requisitos del casino en el plazo previsto, porque realicé un depósito inicial demasiado alto para mis posibilidades, pero lo logré”.

Luisa Q.

⭐⭐⭐ “Me atrajo la interfaz del sitio y la selección de deportes que ofrece. El bono de bienvenida es de los más altos del mercado, por lo que decidí aprovecharlo. He tenido algunas ganancias que pude retirar y en 24 horas estuvieron acreditadas en mi cuenta”.

Jose D.

Historias rápidas de éxito con el código BETMAX

Conoce cómo otros apostadores chilenos han tenido éxito usando el código promocional Novibet BETMAX:

✅ «Matías ganó $150.000 CLP en su primera apuesta usando el código BETMAX en apuestas combinadas de fútbol.»

✅ «Fernanda duplicó su depósito inicial de $50.000 CLP jugando en las tragamonedas más populares del casino.»

✅ «Sebastián ganó $120.000 CLP en solo 24 horas, apostando en vivo en partidos del campeonato chileno con su bono BETMAX.»

Comparativa de Bonos: Código Novibet frente a Otros Operadores

En el mundo de las apuestas online, muchos operadores ofrecen bonos de bienvenida para atraer nuevos usuarios. Pero no todos los códigos promocionales ofrecen los mismos beneficios. A continuación, comparamos el código BETMAX de Novibet con algunas de las promociones más destacadas del mercado.

Operador Valor del bono Código promocional Novibet 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP BETMAX Rojabet 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP + 50 giros gratis ROJABET Betano 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP BETACL

¿Qué opción es la mejor?

Novibet: destaca por su plataforma moderna, velocidad de pagos y excelente soporte. Su bono es competitivo y fácil de liberar.

destaca por su plataforma moderna, velocidad de pagos y excelente soporte. Su bono es competitivo y fácil de liberar. Rojabet ofrece un bono similar pero agrega 50 giros gratis, ideal para quienes también disfrutan de los slots.

ofrece un bono similar pero agrega 50 giros gratis, ideal para quienes también disfrutan de los slots. Betano iguala el bono base, aunque no añade beneficios adicionales como giros.

App Novibet: Apuesta fácil y rápida desde tu móvil

Regístrate con el código promocional Novibet para disfrutar de todos los beneficios de esta casa de apuestas desde cualquier dispositivo móvil. Solo necesitas ingresar al sitio oficial de Novibet, descargar su aplicación móvil, instalarla en tu dispositivo Android y registrarte o iniciar sesión.

Aunque Novibet solo cuenta con una Novibet App compatible con el sistema operativo Android, también es posible acceder a la versión web de esta casa a través del navegador de cualquier dispositivo y jugar de la misma manera que desde la versión de escritorio.

Conclusión: ¿Vale la pena registrarse en Novibet Chile con el código?

Considerando los elementos analizados en relación con el código promocional Novibet, este resulta ser una oportunidad exclusiva para explorar el sitio de apuestas y maximizar las probabilidades de obtener beneficios.

Esta promoción para nuevos apostadores se destaca como una de las más generosas del mercado, presentando diversas ventajas en comparación con otros operadores.

⭐ Nuestra puntuación general: 8.5/10:

Novibet es una excelente opción para quienes buscan una casa de apuestas confiable, con buenas promociones y una plataforma fácil de usar. Aunque hay detalles por mejorar, especialmente en cuanto a opciones de pago y app móvil. Ideal para apostadores que valoran tanto las apuestas deportivas como el casino online.

Pros y contras

Al realizar la reseña sobre el uso del código Novibet nos hemos encontrado con algunas características positivas y otras en las que el operador podría mejorar:

✅ Lo mejor de Novibet Bonos de bienvenida entre los más competitivos del mercado.

Amplia variedad de promociones Novibet para jugadores antiguos.

Variedad de métodos de pago Novibet disponibles.

Depósito mínimo bajo requerido para activar el bono de nuevo cliente.

Amplio plazo disponible para cumplir los requisitos de apuesta. ❌ Lo que podría mejorar Se deben cumplir los requisitos de apuesta.

Los depósitos con Neteller y Skrill no participan del bono.

Se debe elegir una sola promoción de bienvenida.

App móvil únicamente para Android.

No acepta otras monedas en Chile (ej. USD, MXN, EUR, etc).

Preguntas Frecuentes sobre el Código Novibet:

¿Hay un plazo para cumplir con los requisitos de apuesta del bono de bienvenida?

Sí, Novibet otorga un plazo de 60 días desde la activación del bono de bienvenida. En ese lapso de tiempo, debes cumplir con la totalidad de lo requerido; de lo contrario, tu bono se dará de baja y se perderá el derecho de retirar lo obtenido. También ten en cuenta el depósito mínimo y máximo para liberar la promoción correctamente.

¿Puedo tener vigente otro bono, además del bono de bienvenida?

No, solo se puede tener una bonificación activa. Una vez cumplidos los requisitos, podrás obtener cualquier otra bonificación que la casa de apuestas tenga vigente.

Ten presente que solo se puede obtener una bonificación inicial de Novibet para nuevos usuarios por persona, familia, domicilio, dirección IP y método de ingreso utilizado para depositar.

¿Cuándo puedo retirar las ganancias obtenidas con el bono de bienvenida?

Puedes retirar una vez que hayas cumplido con la totalidad de los requisitos de apuesta, dentro del plazo previsto. Si retiras dinero antes de completar todo lo que se requiere, se anulará la bonificación y las ganancias obtenidas hasta el momento.

¿Es legal apostar en línea desde Chile?

Sí, apostar en línea desde Chile es legal, siempre que lo hagas en plataformas extranjeras que acepten usuarios chilenos. Actualmente, el país no cuenta con una legislación específica para regular las casas de apuestas en línea, pero no existe ninguna ley que prohíba a los chilenos registrarse y jugar en sitios internacionales como Novibet.

¿Existe un Novibet bono sin depósito?

Un Novibet bono sin depósito es una bonificación que se otorga a los jugadores de una plataforma, sin necesidad de que ingresen crédito en su cuenta previamente. Actualmente, no hay disponible un Novibet bono sin depósito. Esto aplica tanto para nuevos jugadores, como antiguos.

¿En qué otros países opera Novibet?

Son muchos los países en donde opera la web y app de Novibet, los lugares con más clientes son: México, USA, España y Perú.

Otros códigos promocionales:

– Publicidad / Contenido Comercial

– Los términos y condiciones de Bet365 aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable.

– Este texto está basado en una experiencia personal de las ofertas de Bet365.

–Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

– Última actualización: 2025