4 rating Novibet Chile Apuestas online y juegos de casino Doble bono de bienvenida

App móvil

Apuestas en vivo con cuotas actualizadas

Servicio de streaming Terms & Conditions Solo para mayores de 18 años. ¡IR A NOVIBET!

Novibet cuenta con una variedad de métodos de pago que se adaptan a las necesidades del público Chileno. Es importante saber que esta variedad de opciones es útil tanto para depósitos como para retiros realizados dentro del operador.

Bono de primer depósito Duplica tu primer depósito de mínimo 5.000 CLP Ver bono Novibet > > Bono de bienvenida Casino Duplica tu primer depósito en el casino hasta 200.000 CLP Ver bono Novibet > >

Por ello, conocer cuáles son las opciones disponibles y cómo funciona cada método de pago resulta fundamental. En esta guía te explicamos todo lo necesario para entender estas alternativas y cómo sacarles el máximo provecho al momento de jugar. Si además quieres comparar cómo se comportan estos procesos en otros operadores del mercado, este análisis de las mejores casas de apuestas en Chile puede aportar una visión más amplia antes de elegir dónde apostar.

¿Cuáles son los métodos de depósito disponibles en Novibet Chile?

De momento, Novibet Chile cuenta con varias opciones para realizar depósitos dentro del sitio. Esto permite que las personas tengan la posibilidad de usar tarjetas, billeteras electrónicas o pagos en efectivo para jugar en el operador.

Método de pago Tipo Comisión Tiempo de procesado Monto Mínimo Monto Máximo Webpay Tarjeta Sin Comisión Hasta 5 minutos $5.000 $2.000.000 Depósito bancario Transferencia bancaria Sin Comisión Hasta 2 días hábiles $5.000 $800.000 Pagos en efectivo Efectivo Sin Comisión Hasta 2 días hábiles $5.000 $2.000.000 Tarjeta de crédito o débito Tarjeta Sin Comisión Instantáneo $5.000 $2.000.000 Skrill Monedero electrónico Sin Comisión Instantáneo $5.000 $2.000.000 Skrill 1-Toque Monedero electrónico Sin Comisión Instantáneo $5.000 $2.000.000 Neteller Monedero electrónico Sin Comisión Instantáneo $5.000 $2.000.000 AstroPay Monedero electrónico Sin Comisión Instantáneo $5.000 $2.000.000

Actualmente, los métodos de pago suelen procesar los pagos de manera inmediata. Sin embargo, dependiendo del método utilizado puede que los fondos sean añadidos en un tiempo de hasta 2 días hábiles.

Además, es importante saber que métodos como Skrill o Neteller no pueden ser usados para quienes desean hacer uso de los bonos obtenidos a través del código promocional Novibet.

Métodos de pago disponibles para retiros en Novibet Chile

De forma similar a los métodos de depósito disponibles en Novibet Chile, los usuarios también cuentan con varias opciones para retirar sus ganancias de manera segura. Estas son las alternativas que ofrece el operador en este momento. Si además te interesa conocer cómo funciona la plataforma en directo y qué opciones de apuesta ofrece durante los partidos, puedes revisar la guía de Novibet en vivo para tener una visión más completa antes de elegir dónde jugar.

Método de pago Tipo Comisión Tiempo de procesado Monto Mínimo Monto Máximo Tarjeta de crédito o débito Tarjeta Sin Comisión Hasta 3 días hábiles $10.000 $2.000.000 Depósito bancario Transferencia bancaria Sin Comisión Hasta 3 días hábiles $10.000 $2.000.000 Skrill

Monedero electrónico Sin Comisión Normalmente en 1 hora $10.000 $2.000.000 Neteller Monedero electrónico Sin Comisión Normalmente en 1 hora $10.000 $2.000.000 AstroPay

Monedero electrónico Sin Comisión Normalmente en 1 hora $10.000 $2.000.000

Al tener tanta variedad de opciones de métodos de retiro, será fácil para los jugadores retirar sus ganancias de Novibet Chile. Además, uno de los puntos fuertes de este operador es el tiempo de retiro que tiene cada método.

Si bien las transferencias bancarias o retiros con tarjeta suelen tardar más tiempo, esto no es un problema puesto que existen métodos que ofrecen un retiro con tiempos de espera mucho menores.

A nivel general, Novibet Chile permite mantener un flujo de juego estable gracias a la facilidad que ofrece en sus métodos de pago. Conocer qué opciones están disponibles es clave para aprovechar correctamente las promociones del operador y evitar contratiempos al depositar o retirar. Si sueles jugar desde el celular y quieres asegurarte de que estos procesos funcionen bien en móvil, esta guía de las mejores apps de apuestas deportivas en Chile puede ayudarte a identificar qué plataformas ofrecen una experiencia más sólida al gestionar pagos y bonos desde el teléfono.

Puntos importantes sobre los métodos de pago de Novibet Chile