5 rating Jugabet Chile Eventos deportivos del mundo entero Bonos de bienvenida para deportes y casino

App móvil

Apuestas en el Mundial 2026

+ de 20 deportes

Métodos de pago locales y seguros Terms & Conditions Solo para mayores de 18 años. ¡IR A JUGABET!

4.5 rating Betano Chile Apuestas online y en vivo App móvil descargable

Sitio legal y seguro

Métodos de pago locales y veloces

SuperCuotas Betano

Misiones semanales Terms & Conditions Solo para mayores de 18 años. ¡IR A BETANO!

4.5 rating Bet365 Chile Casa de apuestas online y en vivo App móvil para iOS y Android

Bonos de bienvenida deportes y casino

Sitio seguro y legal

+ de 30 deportes

Servicio de streaming Terms & Conditions Solo para mayores de 18 años. ¡IR A BET365!

4.5 rating Melbet Chile Casa de apuestas online + de 20 deportes

Cuotas competitivas

Sección de juegos online y casino en vivo

Servicio de streaming

Bonos de bienvenida Terms & Conditions Solo para mayores de 18 años. ¡IR A MELBET!

4 rating Stake Chile Apuestas en vivo, anticipadas y especiales + de 40 deportes

Apuestas en el Mundial 2026

Tragamonedas, juegos de mesa, casino en vivo

Sorteos diarios y semanales

Acepta criptomonedas ¡IR A STAKE!

4.5 rating Epicbet Chile Apuestas deportivas pre match y en vivo Bono apuestas deportivas: 100% hasta 200.000 CLP

Cuotas actualizadas en tiempo real

Promociones para el Mundial 2026

Servivio de streaming ¡IR A EPICBET!

4 rating Tonybet Chile Apuestas deportivas online Registro rápido y con bonos de bienvenida

Apuestas en el Mundial 2026

+ de 20 deportes

Depósitos y retiros inmediatos

Versión móvil Terms & Conditions Solo para mayores de 18 años. ¡IR A TONYBET!

Este Mundial 2026 trae consigo un nuevo formato con 104 partidos en un mes, ideal para hacer tus apuestas deportivas en los distintos eventos, tanto de manera anticipada, en vivo, como apuestas especiales, por ejemplo: el ganador absoluto de la Copa del Mundo 2026.

Conoce a continuación qué ofrecen las mejores casas de apuestas para apostar en el Mundial 2026.

Top casas de apuestas para el Mundial 2026: Ranking actualizado

Hemos comparado las casas de apuestas y hemos creado nuestro TOP casas de apuestas para el Mundial 2026. Tuvimos en cuenta las cuotas disponibles, los mercados que ofrecen, su app móvil, funcionalidades como Cash Out, Pago Anticipado y otros. Conoce en detalle a las mejores páginas para apostar en la Copa FIFA 2026:

Casa de Apuestas Bono para el Mundial 2026 Lo mejor Ir al sitio oficial Jugabet 275% hasta $1.500.000 CLP + $100.000 en apuestas gratis App Android e iOS

Bono escalonado con freebet

Cuotas actualizadas

Promociones exclusivas para el Mundial 2026 Ir a Jugabet Betano 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP Cash Out en apuestas

Pago anticipado

Bono por combinada

SuperCuotas

Misión para el Mundial 2026 Ir a Betano Bet365 100% del primer depósito hasta 30 USD Servicio de streaming

Cash Out

Ventaja de 2 goles

Cuotas altas

App móvil Ir a Bet365 Melbet 200% del primer depósito hasta 200.000 CLP App móvil

Apuestas en vivo

Cuotas en tiempo real

Streaming

Bonos especiales para el Mundial Ir a Melbet Stake Sorteo semanal de $75.000 USD Apuestas especiales

Cuotas altas

Plataforma para expertos Ir a Stake Epicbet Bono de depósito del 100% hasta $200.000 Bono para el Mundial 2026

Apuestas en criptomonedas

Cash Out Ir a Epicbet Tonybet 100% hasta 200.000 CLP en apuestas gratis Cuotas mejoradas

Apuestas pre match, en vivo y especiales

Buena cantidad de mercados Ir a Tonybet

Jugabet

Una buena opción para apostar en el Mundial 2026 es Jugabet Chile, esta casa de apuestas se destaca por ofrecer un bono escalonado del 275% hasta $1.500.000 CLP más una apuesta gratis de $100.000 CLP para apostar en la Copa del Mundo.

Además, dispone de app nativa compatible con iOS y Android para que puedas apostar desde cualquier sitio, tanto pre match como en directo. El bono de bienvenida se libera al registrarse con el código promocional Jugabet y realizar un primer depósito de dinero.

¡IR A JUGABET!

Betano

Betano Chile es otra de las opciones seguras para apostar en la Copa del Mundo 2026 desde Chile, no solo por ser una plataforma prestigiosa en el mundo entero, sino también por sus funcionalidades y bonos para esta competición internacional, desde pagos anticipados por ventaja de 2 goles, servicio de streaming para ver algunos partidos en directo, super cuotas y la opción de Cash Out.

Además, ofrece un bono de bienvenida para el Mundial que te devuelve el 100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP solo por registrarte con el código promocional Betano.

¡IR A BETANO!

Bet365

En Bet365 la seguridad es lo primero, pero además, la plataforma ofrece una experiencia de usuario de las mejores ofreciendo funcionalidades que permiten que tus apuestas tengan mayor rendimiento, por ejemplo la opción de cerrar tu apuesta antes de tiempo, permitiéndote obtener una parte de tu dinero si tu pronóstico viene mal o más dinero del apostado si tu apuesta tiene probabilidades de ser exitosa. Por otro lado, ofrece diferentes bonos que aumentan tu ganancia, como lo es el pago anticipado y el aumento de Parlay.

Los nuevos usuarios que se registren con el código bonus Bet365 podrán disfrutar de un bono de hasta 30 USD para apostar en el Mundial 2026 u otros eventos deportivos.

¡IR A BET365!

Melbet

En Melbet también podrás apostar en el Mundial 2026 desde Chile con cuotas competitivas y que se actualizan en tiempo real en los pronósticos en directo. Además, si te registras con el código promocional Melbet recibirás un bono de bienvenida del 100% hasta $200.000 CLP para apostar en todos los partidos de la Copa FIFA 2026.

Esta casa de apuestas pone a disposición la Melbet app que te permitirá apostar desde cualquier sitio, además podrás acceder al servicio de streaming para realizar apuestas mientras ves los partidos en tiempo real.

¡IR A MELBET!

Stake

En Stake Chile te encontrarás con una casa de apuestas más enfocada a los apostadores experimentados en donde las apuestas para el Mundial 2026 cuentan con cuotas competitivas. El enfoque en esta página es más americano por lo que las apuestas en fútbol las encontraras como Soccer y los bonos y métodos de pago son en USD o Criptomonedas.

En cuanto al bono de bienvenida disponible con el código promocional Stake podemos decir que no es el típico bono que ofrecen las demás casas de apuestas con devolución del primer depósito, sino que te permite participar en sorteos semanales por $75.000 USD.

¡IR A STAKE!

Epicbet

En Epicbet Chile podrás apostar en el Mundial 2026 con criptomonedas y retiros inmediatos, este es un gran diferencial entre sus competidores, siendo un sitio ideal para aquellos apostadores que valoran el anonimato y las transacciones veloces. Otro gran punto a favor para apostar en la Copa del Mundo son las cuotas Épicas las cuales marcan una gran diferencia a la hora de realizar tus pronósticos.

Si te registras usando el código promocional Epicbet podrás activar su bono de bienvenida para deportes, incluyendo los partidos del Mundial FIFA 2026.

¡IR A EPICBET!

Tonybet

Si eliges apostar en Tonybet podrás aprovechar sus cuotas mejoradas en los partidos del Mundial de Fútbol 2026, permitiéndote obtener mayores ganancias. En esta casa de apuestas de Chile podrás apostar de manera anticipada, en directo o en apuestas especiales. Además, si te registras con nuestro código promocional Tonybet obtendrás a cambio un bono de bienvenida del 100% de tu primera recarga hasta $200.000 CLP para apostar en los partidos del Mundial 2026.

Por otro lado, en Tonybet Chile encontrarás promociones exclusivas para la Copa del Mundo, como las Misiones Diarias, los Super Sábados con hasta $100.000 CLP en apuestas gratis.

¡IR A TONYBET!

Dónde apostar en el Mundial desde Chile

Las apuestas Mundial 2026 se realizan desde las casas de apuestas deportivas online, para ello es necesario elegir una de nuestro ranking y registrarte, te sugerimos hacerlo con código promocional para aprovechar sus bonos de bienvenida y apostar gratis.

Es importante tener en cuenta que si bien hay muchas páginas de apuestas en Chile, no todas son opciones viables, es clave elegir sitios autorizados con licencia de juego (legales), que trabajen con seguridad de datos sensibles y transparencia. Las casas de apuestas de nuestro ranking cumplen con las normativas internacionales de juego seguro y responsable.

Estas son las características principales que debes tener en cuenta a la hora de elegir un sitio para apostar en el Mundial 2026:

Licencia de juego internacional.

Seguridad de datos con encriptación SSL.

Métodos de pago seguros y populares en Chile.

Registro con verificación de identidad (KYC).

Sección de juego responsable para activar límites de dinero y tiempo.

Operadores son seguros para apostar en el Mundial

Si bien en Chile no tenemos una regulación para el juego y apuestas online, los sitios legales operan con licencias de juego internacionales cumpliendo con la normativa de juego seguro.

Estos sitios son supervisados por distintas autoridades globales de juego, como por ejemplo: Malta Gaming Authority (MGA), Junta de Apuestas y Juegos de Anjouan (Anjouan Betting and Gaming Board, ABGB), Antigua y Barbuda (Financial Services Regulatory Commission), Autoridad de Juegos de Curazao (Curaçao Gaming Authority, CGA), entre otras.

No te registres o ingreses dinero en páginas de apuestas que no operen con una licencia de juego, de esta manera evitarás el juego fraudulento, problemas al recibir pagos, entre otros.

Métodos de pago disponibles para los apostadores chilenos

Otro factor importante a la hora de elegir en cuál casa de apuestas registrarte para apostar en la Copa del Mundo 2026 son los métodos de depósito y retiro que ofrecen, podrás encontrar sitios con pagos en criptomonedas, billeteras virtuales, con tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias y otras opciones.

Estos son lo métodos de pago más usados en las casas de apuestas Mundial 2026 en Chile:

Tarjetas crédito o débito Visa, MasterCard y otras

WebPay, MACH, Redcompra

Bancos desde el Home Banking

Transferencias bancarias

Tarjetas de prepago paysafecard

Skrill, Neteller, Astropay, EcoPayz

Criptomonedas (BTC, ETH, etc.)

Ten en cuenta que no se aceptan cuentas de terceros para realizar depósitos o retiros en las casas de apuestas legales de Chile.

Apostar de manera responsable

Apostar online en el Mundial FIFA 2026 es entretenido y puede dejarte buenas ganancias, sin embargo el juego compulsivo puede perjudicarte, por lo que es necesario que te registres en sitios de apuestas en donde el juego responsable sea una prioridad.

Para ello, las plataformas ponen a disposición de sus usuarios una sección de juego responsable en donde es posible colocar límites de apuestas, de dinero y de tiempo. Además, podrás autoexcluirte si notas que tu juego empieza a cambiar.

Recuerda que las apuestas no son una forma fácil de ganar dinero ni un trabajo, además, es posible que tu apuesta no resulte, por lo que no uses dinero que no puedes gastar pensando que recibirás más dinero luego.

Bonos y promociones para el Mundial 2026

Como venimos mencionando, la mayoría de las casas de apuestas para el Mundial 2026 ofrecen distintos tipos de bonos para aumentar tu bankroll, estas promociones suelen ser bonos por registro sin depósito, por el primer depósito o bien para usuarios ya registrados (apuestas gratis, puntos para el Club VIP, Cash Back, aumento de apuestas combinadas y muchos más).

Bonos de registro

Los bonos de registro pueden ser sin depósito o por las primeras recargas, como es el caso del bono de bienvenida de Jugabet el cual bonifica tus primeros 3 depósitos o el de Betano que duplica tu primera recarga hasta $200.000 CLP. Para activar estas promociones es necesario registrarse con el código promocional y cumplir con los términos y condiciones estipulados por cada operador.

Conoce las mejores promociones en nuestro artículo de bonos de bienvenida para apuestas en Chile y elige el mejor para apostar en el Mundial 2026.

Bonos de apuesta gratis

Los bonos de apuesta gratis son los más buscados por los apostadores de la Copa del Mundo, permitiéndote recibir un saldo bonificado para apostar gratis en los distintos partidos de esta competición internacional.

Algunas de estas pueden recibirse por realizar un depósito, por juntar puntos VIP, con códigos promocionales, por Misiones (como es el caso de Betano) u otras formas que dependerán del sitio de apuestas que elijas.

Cómo elegir la mejor casa de apuestas para el Mundial

Te compartimos algunos consejos para que puedas elegir la mejor casa de apuestas para el Mundial 2026:

Primero y principal que sea un sitio con licencia de juego.

Bonos y promociones especiales para el Mundial.

Cuotas altas y mejoradas para recibir mayores ganancias.

Servicio de streaming.

App móvil iOS o Android.

Métodos de pago con los que operes.

Mercados de apuestas variados.

Variedad de tipos de apuestas: pre match, en vivo, especiales, a largo plazo.

Servicio al cliente con respuestas rápidas y cordiales.

Mejores mercados para apostar en el Mundial 2026

Los mercados de apuestas para el Mundial 2026 se refieren a las opciones que podrás pronosticar, por ejemplo: ganador del partido, cantidad de goles o tarjetas, resultado exacto, hándicap, entre otros.

Ganador del partido

En este mercado pronosticarás qué equipo ganará el partido en los 90 minutos, en el tiempo extra o en penales. También puedes elegir la opción de empate.

Más/ Menos

En este caso, las apuestas Over/Under son para pronosticar si habrán más o menos goles, tarjetas o córners.

Por ejemplo: si eliges el mercado más de 2.5 goles tu apuesta será ganadora cuando el partido tenga 3 goles o más en total, con esta misma lógica funciona también para cantidad de tiros de esquina o de tarjetas recibidas en la totalidad del partido.

Resultado exacto

Este mercado suele ofrecer cuotas muy altas, pero es necesario conocer el desempeño de los equipos para saber si tienen una buena ofensiva o una defensa impenetrable, para poder definir el resultado exacto.

Por ejemplo: puede apostar que el partido terminará dentro de los 90 minutos en 2-1, también es posible definir el resultado exacto de los primeros 45 minutos.

Pasos para apostar en el Mundial 2026

Si no tienes una cuenta en una casa de apuestas deberás seguir este paso a paso para poder realizar tus pronósticos deportivos en la Copa del Mundo 2026:

Ingresar al sitio oficial de la casa de apuestas elegida. Hacer clic en el botón de registro y completar los datos requeridos. Usar el código promocional y realizar un primer depósito. Elegir el deporte fútbol y seleccionar el partido en el que quieres apostar. Seleccionar el mercado de apuestas y colocar el monto a apostar. Seguir el resultado de tu apuesta. Realizar un retiro de las ganancias (no es obligatorio, también puedes usar tu saldo en otras apuestas) en caso de tener éxito en tu pronóstico.

¡Listo! Este es el proceso de apuesta, es muy simple y no tendrás ningún problema si sigues nuestro paso a paso. Ten en cuenta que cada sitio tiene sus peculiaridades, por lo que nuestros pasos son más bien genéricos.

Pronósticos destacados y análisis mensual

Todavía no ha comenzado el Mundial de Fútbol FIFA 2026, sin embargo muchas de las casas de apuestas de Chile ya ofrecen mercados de apuestas especiales y a largo plazo. Por ejemplo: apuesta al ganador absoluto del torneo, ganador de cada grupo, clasificación a octavos, goleador del torneo, etc.

Variación en las cuotas:

Las cuotas a largo plazo suelen ser más estáticas que en las apuestas en vivo, sin embargo pueden haber factores que pueden modificar las mismas. Por ejemplo: lesiones de jugadores importantes, desempeño actual de cada selección, rendimiento del plantel y del DT, volumen de apuestas, entre otros. Para hacer una buena apuesta anticipada te sugerimos estar al día con las noticias de cada equipo participante del Mundial 2026.

Consejos expertos para apostar en el Mundial

Si sigues los consejos de expertos podrás hacer rendir más tus pronósticos en el Mundial 2026. Estas son las mejores recomendaciones para apostar online:

No apuestes solo por los favoritos, busca selecciones con hambre de gloria.

Prioriza mercados que ofrezcan mayor cuota pero que sean posibles.

Gestiona tu bankroll de manera inteligente y diversifica tus apuestas.

No apuestes en cuotas altas sin conocer el rendimiento de las selecciones.

Haz uso del Cash Out para obtener una apuesta asegurada sin esperar al resultado final.

Sigue las noticias y rendimiento de cada equipo y jugador.

Seguridad en apuestas: cómo evitar fraudes durante el Mundial

Como mencionamos previamente, no todas las casas de apuestas disponibles en Chile son legales, esto hace que si un sitio no tiene licencia puedas sufrir algún tipo de fraude cuando apuestes en el Mundial 2026.

Por ejemplo: no recibir los pagos de tus ganancias, tiempos largos de pagos, mal uso de datos sensibles, posibilidades de hackeos por poca seguridad, entre otros.

Para evitarlos, solo tendrás que elegir un sitio seguro y cuidar tus credenciales para que otra persona no use tu cuenta.

Preguntas frecuentes sobre apuestas Mundial 2026

¿Cuáles son las mejores casas para apostar en el Mundial 2026?

Las mejores casas de apuestas para el Mundial 2026 son: Jugabet, Betano, Bet365, Melbet, Stake, Epicbet y Tonybet.

¿Es legal apostar en el Mundial 2026 desde Chile?

Sí, a través de casas de apuestas online con licencia internacional.

¿Puedo apostar en vivo durante los partidos?

Sí, la mayoría de las casas ofrecen apuestas en directo con cuotas dinámicas.

¿Qué mercado es el más recomendado para principiantes?

Ganador del partido y Más/Menos goles.

¿Los bonos se pueden retirar directamente?

No, deben cumplir requisitos de apuesta según los términos del operador.

¿Puedo apostar desde el celular?

Sí, mediante apps móviles o versiones web optimizadas.

*

– Publicidad / Contenido Comercial

– Los términos y condiciones de Bet365 aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable.

– Este texto está basado en una experiencia personal de las ofertas de Bet365.

–Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

– Última actualización: Diciembre 2025