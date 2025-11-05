4.5 rating 100% hasta 200.000 Bono de Bienvenida Epicbet Bono para Apuestas Deportivas: 100% hasta 200.000 CLP Bono de Casino: 100% hasta 300.000 CLP Terms & Conditions 18+. Primer depósito de 5.000 CLP. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. AALDEP Copiar 78 Copiado esta semana ¡Usar código Epicbet!

El código promocional Epicbet 2025 es AALDEP. Con él, los nuevos usuarios en Chile pueden duplicar su primer depósito con un bono de bienvenida del 100% hasta 200.000 CLP para deportes o 300.000 CLP para casino.

¿Cuál es el código promocional Epicbet 2025?

El código promocional Epicbet 2025 es AALDEP. Es una clave alfabética que puedes ingresar al registrarte como nuevo usuario en Epicbet. Su uso es opcional, pero al aplicarlo activas el bono de bienvenida y accedes a promociones exclusivas disponibles para jugadores en Chile.

Tipo de bono Beneficio Código promocional Bono Deportes 100 % hasta 200.000 CLP AALDEP Bono Casino 100 % hasta 300.000 CLP AALDEP Jueves de Casino 100 % hasta 10.000 CLP AALDEP

El código AALDEP funciona tanto para apuestas deportivas como para casino y puede usarse desde la versión web o móvil de la plataforma. Solo necesitas ser mayor de 18 años y residir en Chile para registrarte y aprovecharlo.

¿Qué ofrece el código promocional Epicbet?

El código de bono Epicbet AALDEP te permite duplicar tu primer depósito con una bonificación del 100%. Puedes elegir aplicar este beneficio en apuestas deportivas o en juegos de casino. Además, la plataforma ofrece promociones recurrentes cada semana, como el Jueves de Casino.

Tipo de bono Detalle Depósito mínimo Rollover Activar Bono Deportes 100% hasta 200.000 CLP 10.000 CLP 6x ¡Usar código Epicbet! Bono Casino 100% hasta 300.000 CLP 10.000 CLP 35x ¡Usar código Epicbet! Jueves de Casino 100% hasta 10.000 CLP 5.000 CLP 20x ¡Usar código Epicbet!

Todos los bonos están disponibles para jugadores registrados en Chile y deben activarse desde la sección “Recompensas” de tu cuenta Epicbet.

Bono de bienvenida para apuestas deportivas

Este bono duplica tu primer depósito hasta 200.000 CLP. Es importante que conozcas los términos y condiciones que debes cumplir para cada bono.

Para deportes, el depósito mínimo inicial es de 10.000 CLP y el bono duplica hasta un máximo de 200.000 CLP. Por ejemplo:

Si depositas 10.000 CLP, comenzarás a jugar con un total de 20.000 CLP.

Si haces un primer depósito de 250.000, recibirás 200.000 CLP como máximo y jugarás con un total de 450.000 CLP.

Puedes usar tu bono para apostar en todos los mercados de cualquiera de los deportes disponibles, en pronósticos con cuota de 1.6 o superior. El bono tiene un rollover de 6x, eso significa que deberás apostar 6 veces el monto del bono antes de poder retirar las ganancias.

Puedes usar esta promo también para apuestas en vivo.

Bono de bienvenida de casino

Este bono ofrece también una bonificación del 100%, hasta 300.000 CLP que puedes usar en el casino.

La apuesta máxima que puedes hacer con el bono es de 5.000 CLP. Aunque algunos juegos no participan del bono, son muchas más las opciones que sí aplican. Es importante que sepas que los diferentes juegos contribuyen en distinto porcentaje al cumplimiento del rollover. Por ejemplo:

Tragamonedas: 100% (otras participan en 70%, 50% y 10%)

100% (otras participan en 70%, 50% y 10%) Ruleta: 20%

20% Blackjack y póker: 10%

Característica Bono deportivo Bono de casino Beneficio 100% del primer depósito 100% del primer depósito Monto máximo 200.000 CLP 300.000 CLP Depósito mínimo inicial 10.000 CLP 10.000 CLP Deportes y juegos Todos los deportes ofrecidos Algunos juegos están excluidos Rollover y otros requisitos 6x – Cuota de 1.6 o más 35x Plazo para cumplir el rollover 30 días 30 días Apuestas en vivo Si aplica Aplica a game shows

Cómo usar el código de bono Epicbet AALDEP paso a paso

Para poder aprovechar al máximo el bono de bienvenida, es importante que sepas perfectamente cómo usar el código Epicbet. La activación del código es súper sencilla, solo tienes que tener 18 años y residir en Chile para poder crear tu cuenta. Para ello, ingresa a epicbet.com y sigue estos pasos:

Haz clic en el botón amarillo de registro. Selecciona tu país, ingresa tu correo electrónico y elige una contraseña segura. Lee y acepta los términos y condiciones y confirma el registro. Accede al menú personal de tu cuenta y haz clic en “Recompensas”. Ingresa allí el código AALDEP.

¡Usar código Epicbet!

Para activar tu Epicbet bono de bienvenida tienes que hacer un depósito. Es conveniente hacerlo lo antes posible, ya que el plazo para reclamar la promoción es limitado.

Ventajas y desventajas de apostar con el código AALDEP

A continuación, nuestro análisis de algunos puntos del código de bono Epicbet que nos resultaron favorables y otros que podrían mejorarse.

Ventajas:

Epicbet bono de bienvenida: duplica el primer depósito

Fácil de activar: con el código AALDEP (opcional)

Ofrece dos opciones de bono: para deportes o casino

Otras promociones: programa promocional continuo

Adaptado al mercado: opera en moneda local

Variedad de métodos de pago: incluye criptomonedas

Desventajas:

Requisitos de apuesta: exige rollover

Plazos limitados: 30 días para cumplir el rollover

Solo un bono por usuario

Epicbet Chile: Apuestas deportivas, casino y seguridad

El sitio ofrece una amplia variedad de apuestas deportivas Epicbet con más de 20 deportes, incluyendo los más populares como fútbol, tenis, básquet, automovilismo, eSports, apuestas especiales y muchos más. Cada deporte ofrece mercados donde apostar prepartido o en vivo.

El casino online de Epicbet Chile tiene variedad de tragamonedas populares y nuevos lanzamientos, juegos de mesa clásicos como ruleta, blackjack, baccarat, póker y bingo, además de las mesas con crupier en vivo.

Los usuarios pueden registrarse de manera sencilla, desde la web o dispositivo móvil, y aprovechar el código de bono Epicbet, con la seguridad de jugar en una plataforma legal.

Epicbet garantiza la protección de datos e información, y cuida la integridad de sus clientes gracias a su compromiso con el juego responsable.

Consejos para aprovechar el bono Epicbet al máximo

Es importante diseñar un plan de estrategias para sacar el máximo provecho de tu código promocional Epicbet. Estos son algunos consejos basados en nuestra experiencia:

Apuesta con el Epicbet bono de bienvenida en eventos que ofrezcan cuotas bajas , ya que las probabilidades de acierto son más altas.

, ya que las probabilidades de acierto son más altas. Si realizas apuestas combinadas incluye hasta un máximo de 3 selecciones .

. Revisa el calendario deportivo local y aprovecha los deportes y eventos que te sean familiares.

y aprovecha los deportes y eventos que te sean familiares. Haz mayor cantidad de apuestas por montos más bajos para atomizar el riesgo.

Puedes acceder a Epicbet desde tu celular y jugar como en las mejores apps de apuestas deportivas con su versión optimizada para dispositivos móviles.

Conclusión – ¿Vale la pena usar el código promocional Epicbet?

Registrarte con el código promocional Epicbet es una manera de empezar a jugar con beneficios, ya que duplicas tu primer depósito y juegas con el doble, arriesgando menos tu propio dinero. Su activación es opcional y es muy sencilla, solo tienes que colocar el código AALDEP al elegir el bono de bienvenida para deportes o casino.

Recomendamos el uso del código, ya que hemos podido comprobar la seguridad que significa jugar en Epicbet, una plataforma legal y segura que protege tus datos y ofrece variedad de juegos, promociones y métodos de pago enfocados en el mercado chileno. Regístrate hoy con el código AALDEP y empieza a apostar con ventaja.

Preguntas frecuentes sobre el código Epicbet AALDEP

¿Cuál es el código promocional Epicbet para 2025?

El código de bono Epicbet es AALDEP. Es opcional y puedes copiarlo aquí para asegurarte de que sea el correcto.

¿Cómo puedo usar mi bono de bienvenida Epicbet en apuestas deportivas?

Si eliges el Epicbet bono de bienvenida para deportes, puedes utilizarlo en cualquiera de los mercados de todos los deportes que encuentras en la plataforma. Tienes que apostar en eventos con cuota de 1.6 o superior, ya sea en la modalidad prepartido o en vivo.

¿Epicbet ofrece bonos sin depósito en Chile?

Actualmente, Epicbet no ofrece bonos sin depósito. Para activar el Epicbet bono de bienvenida, es necesario realizar un depósito de al menos 5.000 CLP.

¿Puedo usar el código Epicbet desde la app móvil?

Sí. Puedes activar el código promocional Epicbet ingresando desde la versión de escritorio o a través de tu dispositivo móvil, ya que el operador cuenta con una plataforma optimizada para ese tipo de pantallas.

¿El bono Epicbet es válido para apuestas en vivo o solo prepartido?

El código de bono Epicbet es válido para usarse tanto en apuestas deportivas prepartido como en vivo. Además, si aplicas tu bonificación para jugar en el casino, también puedes utilizar el bono en los game shows en vivo.