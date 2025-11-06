4.5 rating Epicbet Chile Bono de Bienvenida Epicbet Bono apuestas deportivas: 100% hasta 200.000 CLP Bono de casino: 100% hasta 300.000 CLP Terms & Conditions 18+. Primer depósito de 10.000 CLP. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. Ir a EPICBET

Epicbet Chile es una plataforma de apuestas online legal y segura que ha ganado popularidad entre los jugadores chilenos. En poco tiempo, se posicionó como una de las mejores casas de apuestas del país gracias a su amplia oferta de deportes, casino en vivo y promociones constantes.

La variedad de juegos, las cuotas competitivas y los bonos atractivos hacen de Epicbet una opción ideal tanto para principiantes como para apostadores experimentados. Si quieres aprovechar al máximo tu experiencia, utiliza el código promocional Epicbet AALDEP y comienza con ventajas exclusivas.

¿Qué es Epicbet Chile?

Epicbet Chile es una plataforma legal de apuestas en línea con licencia de Curazao (OGL/2024/899/0371). En poco más de un año, se consolidó entre las mejores casas de apuestas con bono en Chile, gracias a su oferta diversa, interfaz moderna y seguridad de nivel internacional.

La web está adaptada al mercado local, acepta pesos chilenos y permite depositar con métodos populares y criptomonedas. Además, cuenta con un catálogo extenso de apuestas deportivas, casino y promociones permanentes.

Presentación de Epicbet Casino

Epicbet Chile es un sitio legal que opera bajo el certificado de operaciones Nº OGL/2024/899/0371. Además, esta casa ocupa un lugar en el ranking de las mejores casas de apuesta con bono en Chile en 2025. Entre los aspectos más destacados de esta plataforma están su atractivo bono de bienvenida, además de un extenso programa de promociones, su eficaz servicio de soporte al cliente y una interfaz que ofrece una experiencia completa y agradable a los usuarios.

Un punto que claramente diferencia a Epicbet de muchos otros operadores es que acepta criptomonedas, entre otros métodos populares en el mercado chileno.

Bonos de Bienvenida y Promociones de Epicbet Casino

Epicbet Chile cuenta con un programa de promociones que comienza cuando los usuarios abren su cuenta por primera vez en la plataforma, donde obtienen un bono de bienvenida. El registro puede realizarse con un código promocional que desbloquea todas las ofertas.

Epicbet Casino tiene un bono para apuestas deportivas que consiste en una bonificación del 100% del primer depósito hasta un tope de 200.000 CLP.

Para los fans de las tragamonedas y juegos de casino, el bono de bienvenida también duplica el primer depósito, hasta un máximo de 300.000 CLP. De esta manera, comenzarás jugando con el doble de dinero.

El Epicbet bono de bienvenida, ya sea deportivo o de casino, prevé ciertos términos y condiciones que debes conocer para poder cumplir correctamente.

Tipo de bono Depósito mínimo Máxima bonificación Rollover Plazo Deportes 10.000 CLP 200.000 CLP 6x 30 días Casino 10.000 CLP 300.000 CLP 35x 30 días

Opciones de Pago para Usuarios de Epicbet Chile

Epicbet ofrece métodos populares para depositar y retirar saldo de tu cuenta, incluyendo una gran variedad de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, SOL y muchos otros. Es fundamental que sepas que la seguridad de las transacciones y la información de los usuarios está respaldada por modernos métodos de encriptado de datos y de pago seguro.

Método Depósito Retiro Tarjetas bancarias (VIsa/Mastercard, etc) ✔️ ❌ Transferencia bancaria ❌ ✔️ Webpay ✔️ ❌ Astropay ✔️ ✔️ Criptomonedas ✔️ ✔️

Los depósitos se acreditan instantáneamente.

Los retiros tienen una demora que va desde inmediato hasta 5 días hábiles, dependiendo del medio utilizado.

Las transacciones son sin comisiones por parte de Epicbet.

Apuestas Deportivas y Otras Opciones que Ofrece Epicbet Chile

Puedes utilizar el Epicbet bono de bienvenida en todos los mercados que la plataforma ofrece.

Sección Descripción Apuestas deportivas clásicas Más de 30 deportes disponibles, incluidos fútbol, tenis, básquet y béisbol. Cubre ligas como la Primera División de Chile, Copa Libertadores y Champions League, entre muchas otras. Apuestas en vivo Apuesta durante el partido y ajusta tus pronósticos en tiempo real. Compatible con las mejores apps de apuestas deportivas en Chile. eSports Compite en los principales torneos de videojuegos como CS:GO, Dota 2 y League of Legends. Epicbet ofrece una de las coberturas más completas del mercado. Apuestas especiales Pronostica resultados en eventos de política, espectáculos y otras competiciones no deportivas. Casino Más de 5.000 juegos entre tragamonedas, ruleta, blackjack, póker y baccarat. Incluye títulos clásicos y nuevos lanzamientos. Casino en vivo Mesas con crupieres en directo, ruleta, blackjack y game shows disponibles también en español.

Funcionalidades Exclusivas de Epicbet Casino

A continuación, te contamos sobre algunas de las funciones exclusivas que encuentras en la plataforma de Epicbet Chile. Te sugerimos explorarlas, cada una de ellas te ofrece un beneficio:

Rakeback: Recuperas el 10% del margen de la casa sobre tus apuestas, sin importar el resultado de tu pronóstico. Esta función la encuentras también en Stake Chile.

del margen de la casa sobre tus apuestas, sin importar el resultado de tu pronóstico. Esta función la encuentras también en Stake Chile. Opción de Cash-Out: Esta función te permite cerrar la apuesta antes de tiempo y, de esa manera, retirarte con algo de ganancias o cortar las pérdidas en el caso de que no vaya como pensabas.

Esta función te permite cerrar la apuesta antes de tiempo y, de esa manera, o cortar las pérdidas en el caso de que no vaya como pensabas. Apuestas compartidas: Comparte tu pronóstico y recibe ganancias por cada apuesta compartida por otros usuarios.

Atención al Cliente y Asistencia en Epicbet Casino

El operador ofrece un servicio de soporte al cliente en español a través de un bot. El usuario realiza la búsqueda por tema de consulta y, en el caso de necesitar asistencia adicional, puede solicitar ser atendido por un operador en vivo.

En nuestra experiencia, el servicio fue rápido; obtuvimos una respuesta efectiva en el lapso de pocos minutos.

Chat en vivo 24/7

Reseña Final y Consejos para Nuevos Usuarios

Epicbet Chile destaca por el rápido crecimiento que experimentó dentro del mercado de apuestas deportivas y casinos online en Chile, un público exigente. Esto es consecuencia de los aspectos en los que la casa es sobresaliente: atractivos bonos de bienvenida, un completo programa de promociones, una amplia oferta deportiva y de casino, y métodos de pago populares y seguros, incluyendo diversas criptomonedas.

Regístrate, puedes usar el código promocional si lo deseas, aprovecha el bono de bienvenida en tu sección favorita y comienza con ventajas. Juega responsablemente y disfruta de tu experiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Es seguro jugar en Epicbet Chile?

Sí, Epicbet es un sitio legal de apuestas que opera bajo la solicitud de operaciones OGL/2024/899/0371 de Curazao y bajo la supervisión de la autoridad de juego correspondiente.

¿ Cómo funciona Epicbet bono de bienvenida?

Al registrarte como nuevo usuario de la plataforma, tienes que elegir el bono de bienvenida que prefieras: apuestas deportivas o casino. Realiza tu primer depósito y el importe del mismo se duplicará. Cumple con los requisitos de apuesta y retira las ganancias obtenidas.

¿Hay un código promocional de Epicbet Casino?

Sí, puedes registrarte con el código promocional AALDEP y desbloquear el bono de bienvenida, así como las demás promociones vigentes en la plataforma y las que lance Epicbet en el futuro.