4.5 rating Betano Chile Apuestas online y en vivo App móvil descargable

Sitio legal y seguro

Métodos de pago locales y veloces

SuperCuotas Betano

Misiones semanales Terms & Conditions Solo para mayores de 18 años. ¡IR A BETANO!

Betano Chile se ha consolidado como una de las casas de apuestas más populares del país. A lo largo de esta reseña te daremos a conocer el porqué del éxito de este operador.

Nuestro objetivo es proporcionarte toda la información que necesitas antes de registrarte, de modo que puedas tener una mejor idea de si es la plataforma más adecuada para tu perfil y preferencias como apostador online.

¿Por qué elegir Betano apuestas Chile?

Son varios los puntos que convierten a Betano en una plataforma confiable para jugar desde Chile. En primer lugar, el operador cuenta con una licencia que lo habilita a ofrecer sus servicios de manera legal, lo que aporta tranquilidad a los usuarios que buscan un entorno seguro para apostar. Si quieres comparar el nivel de confianza que ofrece Betano con el de otros operadores del país, este análisis de las mejores casas de apuestas en Chile puede ayudarte a situarlo dentro del mercado local.

Además, ofrece una experiencia completa de apuestas deportivas y juegos de casino online. La variedad de opciones incluye desde las tradicionales, como fútbol, baloncesto, tenis, tragamonedas y ruletas en el casino, hasta propuestas más novedosas como los eSports y shows televisivos en los que puedes apostar.

Todo esto se complementa con un servicio de streaming de calidad, que te permite apostar mientras sigues los partidos en tiempo real.

En resumen, estas son algunas de las características que destacan a Betano Chile y que desarrollaremos a lo largo de este artículo:

Licencia Licencia MGA que garantiza la legalidad y seguridad Bono de bienvenida 100% hasta $200.000 CLP en apuestas deportivas y casino Oferta deportiva 34 categorías deportivas, 10 esports y apuestas especiales en política y espectáculos. Más de 160 mercados diferentes en total. Casino online más de 2.500 juegos de casino, incluyendo tragamonedas, juegos de cartas, ruletas y mesas en vivo Streaming en vivo Gratuito, disponible en los eventos más importantes App móvil Disponible para Android Métodos de pago Amplia variedad, depósitos y retiros rápidos y sin comisiones Atención al cliente Chat en vivo 24/7 y correo electrónico

Código Promocional Betano en Chile para 2025

Betano apuestas Chile ofrece una serie de bonificaciones como incentivo para atraer a nuevos clientes. En nuestro artículo sobre el código promocional Betano hablamos de ello de manera detallada.

Además, además, cuenta con un programa promocional para usuarios que siguen jugando en la plataforma.

Bonos de bienvenida en Betano Casino Chile

En Betano Apuestas Chile tienes la posibilidad de escoger entre dos bonos de bienvenida, dependiendo de sus preferencias como jugador.

Puedes elegir el bono para apostar en deportes o para jugar en el casino. Ambos bonos bonifican el 100% del primer depósito realizado en la plataforma, hasta $200.000 CLP.

Términos y condiciones de las promociones de Betano

Es fundamental que sepas que todas las promociones están reguladas por ciertos términos y condiciones que debes cumplir para poder utilizarlas y aprovechar todo su potencial.

Estos son los principales términos de los bonos de bienvenida:

Debes realizar un depósito de al menos $5.000 CLP.

Para e l bono de apuestas deportivas: rollover de 5x, plazo de 90 días para cumplirlo, cuota mínima de 1.65, todas las categorías excepto Virtuales y SuperCuotas, algunos mercados excluidos.

l rollover de 5x, plazo de 90 días para cumplirlo, cuota mínima de 1.65, todas las categorías excepto Virtuales y SuperCuotas, algunos mercados excluidos. Para el bono de casino: rollover de 20x, plazo de 30 días para cumplirlo, apuesta máxima de $30.000 CLP por giro, las tragamonedas aportan un 100% de lo apostado, ruleta y blackjack contribuyen en un 10%, algunas tragamonedas están excluidas.

rollover de 20x, plazo de 30 días para cumplirlo, apuesta máxima de $30.000 CLP por giro, las tragamonedas aportan un 100% de lo apostado, ruleta y blackjack contribuyen en un 10%, algunas tragamonedas están excluidas. Los depósitos realizados a través de Neteller o Skrill no aplican para obtener el bono de bienvenida.

Antes de activar cualquier promoción, recuerda leer detenidamente los términos y condiciones.

Otras promociones de Betano apuestas Chile

Betano casino Chile cuenta con algunas promociones estables que puedes encontrar a lo largo del año, pero además ofrece una serie de bonos que se actualizan permanentemente, muchos de ellos relacionados con los eventos más importantes a nivel mundial según la época. Te sugerimos ingresar periódicamente a la sección para estar al tanto de las nuevas promociones.

Giros gratis: Cumple las misiones propuestas cada semana por Betano casino Chile y gana giros gratis para seguir jugando.

Cumple las misiones propuestas cada semana por Betano casino Chile y gana giros gratis para seguir jugando. Booster del Creador de Apuestas: Crea tus apuestas utilizando el creador de apuestas y activa el booster, que impulsa las ganancias obtenidas al acertar tu pronóstico, otorgándote una ganancia mayor.

Crea tus apuestas utilizando el creador de apuestas y activa el booster, que impulsa las ganancias obtenidas al acertar tu pronóstico, otorgándote una ganancia mayor. Multi Bono: Realiza una apuesta combinada y gana hasta un 70% más si aciertas todos los pronósticos incluidos. El porcentaje adicional depende de la cantidad de selecciones agregadas al ticket.

Realiza una apuesta combinada y gana hasta un 70% más si aciertas todos los pronósticos incluidos. El porcentaje adicional depende de la cantidad de selecciones agregadas al ticket. Seguro Betano: Realiza una apuesta combinada en partidos de fútbol, básquetbol o tenis, con entre 5 y 20 selecciones. Si fallas en uno de los pronósticos, se activará el seguro y se te reembolsará el importe apostado.

Betano apuestas Chile – ¿Cómo registrarse?

Para crear tu cuenta en Betano CL lo primero que debes hacer es pulsar el botón REGISTRO ubicado en la esquina superior derecha de la web o de la App de Betano. Se abrirá una ventana con tres opciones de registro:

Regístrate con Facebook

Regístrate con Google

Regístrate con tu correo electrónico

Las dos primeras te permiten llenar más rápidamente algunos campos del formulario de registro. La tercera es para llenar todo manualmente desde cero. En cualquier caso, el proceso de registro se compone de un formulario dividido en cuatro etapas:

Primera etapa: Email, Nombre, Apellido, Fecha de nacimiento y Género Segunda etapa: Calle, Ciudad, Código Postal, País y Número de teléfono móvil Tercera etapa: Nombre de usuario y contraseña. Esta fase es muy importante, ya que aquí encontramos el campo “¿Tienes un código promocional?-Opcional”. Es el único momento en el que puedes canjear el código promocional de Betano. Cuarta etapa: RUT, Términos y Condiciones, Política de Privacidad y, opcionalmente, activar notificaciones de promociones al correo y al número de celular.

Te recomendamos enviar una foto de tu RUT para verificar la cuenta justo después de crearla. Las cuentas sin verificar no pueden solicitar retiros de saldo.

Ofertas de apuestas disponibles en Betano Chile

Betano apuestas Chile pone a disposición una gran variedad de opciones para apostar, que incluyen más de 30 deportes, además de secciones dedicadas al casino, los eSports y eventos especiales. Estas son algunas de las propuestas destacadas y preferidas por los chilenos:

Deportes: fútbol, tenis, básquetbol, boxeo, Fórmula 1, golf, ciclismo, ajedrez, bádminton, lacrosse y muchos más. Puedes apostar en los torneos y ligas más importantes del mundo, como la Champions League, Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, Serie A, NBA, Euroliga, los Grand Slams (Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open), Masters 1000 y Copa Davis.

fútbol, tenis, básquetbol, boxeo, Fórmula 1, golf, ciclismo, ajedrez, bádminton, lacrosse y muchos más. Puedes apostar en los torneos y ligas más importantes del mundo, como la Champions League, Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, Serie A, NBA, Euroliga, los Grand Slams (Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open), Masters 1000 y Copa Davis. eSports: League of Legends, Counter-Strike, Rocket League, Valorant, King of Glory, entre otros videojuegos populares.

League of Legends, Counter-Strike, Rocket League, Valorant, King of Glory, entre otros videojuegos populares. Apuestas virtuales: simulaciones de partidos de fútbol, carreras de caballos o galgos, béisbol, básquetbol, ciclismo y más.

simulaciones de partidos de fútbol, carreras de caballos o galgos, béisbol, básquetbol, ciclismo y más. Apuestas especiales: elecciones políticas, eventos de entretenimiento como la entrega de los Premios Óscar o programas televisivos.

Esta completa oferta se complementa con servicios útiles a la hora de apostar, como estadísticas detalladas por deporte, programación de eventos, resultados en vivo y apuestas destacadas.

Tipos y mercados de apuestas en Betano

Betano Chile es bastante completo en cuanto a tipos de apuestas. Podrás realizar apuestas simples o combinados, y apostar en modalidad pre partido, en vivo o a largo plazo. Además, los mercados disponibles se adaptan a todos los perfiles, con hasta 160 opciones de mercados diferentes. Los más populares incluyen:

1X2

Resultado final

Doble oportunidad

Ganador

Qué jugador anotará

Ganador de una parte del partido

Handicap

También destaca la herramienta Bet Builder, que permite combinar pronósticos independientes dentro de un mismo evento con cuotas competitivas.

Apuestas en vivo en Betano Casino Chile

Betano ofrece una sección exclusiva para apuestas en vivo. Al ingresar, verás todos los partidos disponibles en ese momento, con estadísticas en tiempo real y acceso al servicio gratuito de Live Streaming para seguir la acción mientras apuestas.

Podrás apostar en directo en fútbol, tenis, básquetbol, vóleibol, tenis de mesa, hockey sobre hielo, béisbol y deportes virtuales.

Betano Casino Chile – Juegos de casino online

Además de las apuestas deportivas, Betano cuenta con un casino online con más de 2.500 juegos: tragamonedas, bingo, juegos de mesa, jackpots, raspa y gana, crash games, ruletas en vivo y shows televisivos.

Su catálogo está respaldado por proveedores líderes como Playtech, Evolution Gaming, Red Tiger, NetEnt y Pragmatic Play.

Métodos de pago en Betano Casino Chile

El operador ofrece nueve diferentes métodos de pago para los depósitos y cuatro para los retiros. La buena noticia es que con ninguno de ellos te cobrarán comisiones por cada transacción.

Estos son los métodos disponibles para realziar los depósitos y sus características:

Método de depósito Depósito Mínimo Depósito Máximo Procesamiento Webpay $5.000 CLP $7.500.000 CLP Hasta 5 minutos BancoEstado $5.000 CLP $7.500.000 CLP Hasta 5 minutos Santander $5.000 CLP $7.500.000 CLP Hasta 5 minutos Tarjeta de crédito/débito $5.000 CLP $7.500.000 CLP Hasta 5 minutos Skrill $10.000 CLP $7.500.000 CLP Instantáneo Skrill 1-Tap $10.000 CLP $7.500.000 CLP Instantáneo Neteller $10.000 CLP $7.500.000 CLP Instantáneo Pago en Efectivo $2.000 CLP $500.000 CLP Hasta 5 minutos

Por otra parte, para realizar retiros, están disponibles los siguientes medios:

Método de retiro Depósito Mínimo Depósito Máximo Procesamiento Transferencia bancaria $15.000 CLP $5.000.000 CLP Hasta 2 horas Tarjeta de crédito/débito $15.000 CLP $5.000.000 CLP Hasta 3 días hábiles Neteller $20.000 CLP $700.000 CLP Hasta 24 horas Skrill $20.000 CLP $700.000 CLP Hasta 1 hora

Cabe resaltar que los depósitos realizados a través de Skrill y Neteller no aplican para activar los bonos de bienvenida de Betano.

¿Cómo ingresar dinero en Betano?

Inicia sesión en tu cuenta de Betano Clica o presiona tu saldo arriba a la derecha En el menú desplegado, selecciona “DEPOSITAR” Elige un método, proporciona los datos requeridos e indica el monto a recargar Aprueba el depósito

¿Cómo retirar mis fondos en Betano?

Los pasos para realizar un retiro en Betano CL son los mismos que los descritos anteriormente. La única diferencia es que en el menú desplegable debes elegir “RETIRAR” en lugar de “DEPOSITAR”. Además, los métodos de retiro pasan de ser nueve a solo cuatro.

Skrill y Neteller son los más rápidos para realizar retiros, con el primero demorando hasta 1 hora y el segundo menos de 24 horas. Las transferencias bancarias demoran alrededor de 2 horas, mientras que las tarjetas Visa y Mastercard reflejarán tus retiradas en un plazo de hasta 72 horas.

Betano App – Apuesta desde el teléfono móvil

¿Prefieres apostar desde tu celular en donde sea que te encuentres? Si ese es el caso, te encantará saber que existe una Betano App disponible para smartphones y tablets con Android. Es bastante rápida, intuitiva, completa y segura. Incluye todas las funciones de la web y hasta integra juegos de casino.

Sin embargo, la aplicación no es compatible con iOS, ya que solo puede descargarse desde la propia web de Betano mediante un archivo APK. También es importante mencionar que, con un tamaño de 152 MB, resulta más pesada que otras apps de apuestas disponibles en el mercado. Si quieres comparar su rendimiento y peso con el de otras aplicaciones utilizadas en Chile, esta guía de las mejores apps de apuestas deportivas en Chile puede ayudarte a identificar opciones más ligeras o mejor optimizadas para tu dispositivo.

Casino Betano – Juegos de casino online

También podrás realizar Betano apuestas en juegos de casino y casino en vivo. Este operador brinda alrededor de 2.500 juegos repartidos entre tragamonedas, bingo, juegos de mesa, jackpots, raspa y gana, crash games, salas en vivo con crupiers reales, game shows, y más.

El casino de Betano se nutre de 14 proveedores líderes en la industria, como lo son Playtech, Evolution Gaming, Red Tiger, NetEnt y Pragmatic Play.

Licencia y seguridad en Betano Chile

La Autoridad de Juego de Malta aprobó a Betano la licencia MGA/CRP/152/2007 el 12 de junio del 2019. Esta licencia certifica el cumplimiento de elevados estándares de seguridad, aleatoriedad y transparencia por parte de Betano como operador de azar online.

Por otro lado, utiliza el protocolo estándar SSL / TLS para cifrado y protección de los datos personales y financieros de sus clientes. Y ofrece el correo electrónico [email protected] específicamente para reportar posibles vulnerabilidades.

Servicio de atención al cliente en Betano

Acabamos de mencionar un correo electrónico que Betano CL ofrece para atender cuestiones de seguridad. Pero hay más canales habilitados para asegurar un óptimo servicio de atención al cliente:

Correo electrónico: [email protected]

[email protected] Chat en vivo: Disponible desde la web y la aplicación móvil

Estos canales están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aunque los plazos de respuesta pueden variar según la cantidad de clientes que usen el servicio simultáneamente.

Nuestra conclusión sobre Betano apuestas

En conclusión, Betano CL es una casa de apuestas y casino online muy completo, entretenido y justo. Desde el intuitivo diseño de su interfaz hasta las opciones de apuestas habilitadas, todo está debidamente pensado para asegurar una buena experiencia de usuario.

Los bonos de bienvenida y las promociones recurrentes son generosos, la aplicación móvil es rápida y los métodos de pago son confiables. Betano es un operador recomendado entre los apostadores chilenos.

Ventajas y desventajas de apostar en Betano

PROS CONTRAS Licencia vigente de la MGA

Bonos de bienvenida y recurrentes

Buena aplicación móvil para Android

Integra deportes y casino

Cerca de 50 deportes y 10 esports

Apuestas en vivo y de todo tipo

Cientos de mercados y cuotas generosas

Servicio de streaming gratis

Unos 2.500 juegos de casino

14 proveedores de talla mundial Hacen falta más métodos de pago

No hay muchas salas de casino en vivo en español

La aplicación ocupa mucho espacio

Falta una versión para iOS de la App

Sin línea telefónica para atención al cliente

Preguntas frecuentes sobre Betano apuestas Chile

¿Es seguro apostar en Betano Chile?

Sí, betano es legal en Chile y su licencia de la MGA garantiza que Betano es seguro, confiable y transparente.

¿Cuánto tarda en pagar Betano Chile?

Los retiros con transferencia bancaria demoran hasta 2 horas en días hábiles. Con Skrill tardan menos de 1 hora y con Neteller hasta 24 horas. La opción más demorada son las tarjetas Visa y Mastercard, que procesan los pagos en hasta 3 días hábiles.

¿Cuál es el depósito mínimo y máximo en Betano?

En Chile, Betano establece un depósito mínimo de $2.000 CLP y uno máximo de $7.500.000 CLP.

¿Puedo acceder a Betano desde cualquier teléfono móvil?

Mediante su versión móvil puedes acceder desde celulares con Android y iOS. Pero su aplicación solo está disponible para Android.

Guías para aprovechar mejor Betano

Si deseas profundizar en funciones y herramientas específicas de Betano, estas guías pueden ayudarte a mejorar tu experiencia y apostar con mayor criterio: