Si te gusta el mundo de las apuestas deportivas, hoy te hablaremos de Bet365 Chile. Creada desde el año 2000, Bet365 es una de las casas de apuestas más grande del mundo. Y desde su llegada al país, se ha convertido en una de las más solicitadas.

OFERTA BET365 DETALLE VER OFERTA Deportes Bet365 +30 disciplinas deportivas Ver las apuestas deportivas de Bet365 Casino Bet365 Blackjack, Ruleta y tragamonedas Ver el casino de Bet365

En esta reseña, te proporcionaremos todos los detalles sobre Bet365 Chile: apuestas disponibles, cómo utilizar el codigo bonus Bet365, métodos de pago, y la Bet365 app.

Nuestra experiencia apostando en la plataforma Bet365 Chile

Tras utilizar Bet365 Chile, podemos afirmar que se trata de una plataforma con opciones interesantes para los jugadores. Tanto en su sitio web como en la aplicación móvil, ofrece un diseño amigable y fácil de navegar, con menús bien organizados que permiten encontrar rápidamente eventos deportivos y juegos de casino. Además, cuenta con herramientas que aportan valor real a la experiencia del usuario. Si quieres comparar su rendimiento con el de otros operadores activos en el país, este análisis de las mejores casas de apuestas en Chile puede ayudarte a situar a Bet365 dentro del panorama local.

La sección de promociones es variada. Aunque no es la casa de apuestas con mejores bonificaciones, ofrecen opciones tanto para nuevos como para antiguos usuarios. Incluyendo apuestas gratuitas, bonos de bienvenida y reembolsos.

El servicio al cliente en español es aceptable, aunque el tiempo de respuesta puede ser algo lento al ser una casa tan concurrida. Sin embargo, un área de mejora sería la velocidad de carga del sitio web, que a veces tarda unos segundos, aunque la aplicación tiende a ser más rápida.

Como un sitio web confiable, buscamos proporcionar un análisis detallado y honesto sobre esta plataforma. Pero es importante saber que esta es solo nuestra opinión basada en nuestra experiencia, y recomendamos que cada apostador realice su propia investigación para elegir la casa que mejor se adapte a sus necesidades.

Ofertas de apuestas disponibles en Bet365 Chile

La cantidad de apuestas que ofrece Bet365 para Chile es amplia, poniendo a disposición más de 30 disciplinas deportivas. Siendo el fútbol el protagonista en esta plataforma, con más de 130 mercados solo en este deporte. Sin embargo, también podemos encontrar apuestas en otros deportes como:

Tenis

Boxeo

Béisbol

Fórmula 1

Golf

e-Sports

Hockey sobre césped y sobre hielo

Motociclismo

Voleibol

Entre mucho más.

Tipos y mercados de apuestas en Bet365

En el mercado de apuestas de Bet365 para Chile, la plataforma ofrece una variedad amplia de mercados pensados para todo tipo de apostadores. Las apuestas deportivas, especialmente las relacionadas con el fútbol, siguen siendo las más populares. Es posible apostar al equipo ganador, al número de goles, al marcador total o parcial y a muchas otras modalidades que permiten ajustar la estrategia según el partido.

Si quieres profundizar en cómo aprovechar estos mercados y mejorar tus predicciones, esta guía de estrategias de apuestas Bet365 puede ayudarte a estructurar mejor tus jugadas antes de apostar.

Además, la operadora destaca por sus mercados innovadores, como las apuestas a elecciones presidenciales estadounidenses, que incluyen opciones como el partido ganador, el próximo presidente y el sexo del próximo ganador de las elecciones presidenciales.

Por otro lado, Bet365 también presenta la sección de “Creador de Apuestas”, donde los usuarios tienen la capacidad de personalizar sus apuestas combinando diferentes mercados del mismo evento.

Apuestas en vivo – ¿Cómo funciona?

Lo más interesante de las apuestas en vivo de Bet365 para Chile es que ofrece cuotas, marcadores y resultados que se actualizan en tiempo real.

Lo que sí, es que se debe tener en cuenta que no todos los deportes están disponibles para esta sección. Sin embargo, el fútbol, el béisbol, el tenis y el baloncesto son las disciplinas en las que con frecuencia se pueden realizar apuestas en vivo. Además, el sitio se mantiene actualizado constantemente, proporcionando estadísticas y la lista de deportes disponibles para este tipo de apuestas.

Otra función destacada es el servicio de streaming, que generalmente es rápido y muestra imágenes de buena resolución. Eso sí, para acceder a este servicio, es necesario mantener un saldo positivo en la plataforma y realizar una apuesta en el partido que se desea ver, al menos 24 horas antes del inicio de la transmisión.

Código Promocional Bet365 Chile para Noviembre 2025

Otros de los beneficios que ofrece la plataforma es el uso de un cupón promocional para acceder a sus ofertas. De hecho, al usar el código bonus Bet365 se puede obtener saldo extra con un bono de bienvenida de hasta 30 USD en créditos para deportes o 50 giros gratis para casino, sin rollover.

Si deseas conocer más sobre el cupón promocional, visita toda la info de código bonus 365 aquí.

Bonos y ofertas en Bet365 Chile

En Bet365, los nuevos usuarios tienen acceso a promociones de bienvenida. La plataforma ofrece un bono de bienvenida del 100%, que alcanza hasta 30 USD o su equivalente en CLP para utilizar en apuestas deportivas sin cumplir con un rollover. Para acceder a él, se requiere realizar un depósito mínimo de 10 USD.

Términos y condiciones de las promociones de bienvenida de Bet365 en Chile

Para utilizar la promo de bienvenida que ofrece Bet365 Chile es necesario tener en cuenta las condiciones del bono:

Solo está disponible para los nuevos usuarios, que sean mayores de edad.

Hacer un depósito de 10 USD o su equivalente en CLP para deportes.

Para liberar el bono de deporte se debe realizar apuestas elegibles que cumplan con el valor total del depósito.

Se debe cumplir con momio de 1.20 (1/5) o más.

No existe un rollover para acceder al bono.

Bet365 apuestas Chile- ¿Cómo registrarse?

Si deseas empezar a apostar en Bet365 desde Chile, te dejaremos un paso a paso para registrar tu cuenta:

Ingresa a Bet365 en español desde tu navegador o descargando la bet365 app disponible para Android e iOS. Pulsa el botón de registro y completa los datos que solicitan: país, nombre y apellido, teléfono, email, dirección, etc. Luego, crea tu nombre de usuario y contraseña. En la casilla “código del bono” pega el código promocional “FCL365” para acceder a las ofertas. Acepta los términos y condiciones y ya estarás dentro de bet365. Lo siguiente es validar tu cuenta, ya que si no estás verificado no podrás retirar tus fondos. Para ello, es necesario que subas a la plataforma una foto de tu ID y de un comprobante de pago de servicio público a tu nombre. Para finalizar, realiza un primer depósito para empezar a apostar. Simplemente dirígete a la sección de “depósito” ubicada en tu perfil y sigue las instrucciones proporcionadas.

Métodos de pago disponibles en Bet365 Chile

Es importante tener en cuenta que Bet365 no acepta pesos chilenos como método de pago. Por lo tanto, los jugadores de Chile deben optar por utilizar otras monedas, como dólares estadounidenses o euros. Debido a esta limitación, la variedad de métodos de pago disponibles no es tan extensa en comparación con otras plataformas.

A continuación, presentamos una tabla resumen con los métodos de pago disponibles y sus depósitos mínimos:

Métodos de pagos Depósito mínimo Paysafecard 10 USD Tarjetas Débito 10 USD Tarjetas de Crédito 10 USD Transferencia Bancaria 50 USD AstroPay 10 USD Click to Pay 10 USD

¿Cómo ingresar dinero en Bet365 desde Chile?

Para depositar en tu cuenta de Bet365, es necesario que sigas algunos pasos sencillos:

Desde la app o desde el sitio web de bet365, ingresa a tu perfil. Cuando estés en el menú principal de tu cuenta, dirígete a la pestaña “Depósitos” y haz clic en ella. Elige el método que deseas usar para abonar el dinero. Coloca el monto del depósito. Y ten en cuenta el monto mínimo de depósito. Finalmente, haz clic en el botón “Realizar depósito”. Y eso es todo. Deberás esperar algunos minutos mientras se procesa el pago.

¿Cómo retirar mis fondos en Bet365 desde Chile?

Retirar tu dinero es más sencillo de lo que parece:

Entra a la página o la aplicación de Bet365, y accede a tu cuenta. Si estás en la página web, haz clic en “Servicios”. Si te encuentras en la app, toca “Banca” y luego “Retiradas”. Bet365 intentará devolver el dinero por el mismo método que usaste para depositar. Pero si no es posible, podrás recibirlo en tu cuenta bancaria. Escribe el monto que quieres retirar y pon tu número de seguridad de Bet365. Finalmente, haz clic en “Retirar”.

Ten presente que el monto mínimo de los retiros es de 10 USD. A excepción de las transferencias en donde los retiros son a partir de 40 USD. Además, de que estas se pueden demorar de entre 1 a 5 días en ser procesada.

Por último, es importante que tu cuenta esté debidamente verificada para que puedas hacer el retiro de tu dinero con éxito.

Bet365 App – Apuesta desde el teléfono móvil

Con una valoración de 4,6 estrellas tanto en la Play y en App Store, la Bet365 app cuenta con una buena aceptación por los usuarios.

La plataforma proporciona la opción de descarga a través de su sitio web. Para hacerlo, debes ir a la sección móvil desde la página principal y hacer clic en el icono “ver todas las aplicaciones de Bet365”.

Es importante destacar que no es solo una aplicación; de hecho, la plataforma cuenta con aplicaciones diferentes para cada sección. Hay una Bet365 app para deportes, otra para casino, póker, bingo y también una aplicación de autenticación, diseñada para mantener seguras todas las aplicaciones de Bet365.

Bet365 vs. Melbet Chile – ¿Cuál es mejor?

En el mundo de las apuestas y casinos en línea en Chile, Bet365 y Melbet son las plataformas que acaparan la atención. Aunque ambas ofrecen buenas promociones, es evidente que Melbet destaca con montos de bienvenida realmente llamativos.

En la competencia entre Bet365 y Melbet, la segunda se lleva la victoria gracias a sus ofertas de bienvenida. Sin embargo, para darte una visión más clara, te presentamos una tabla comparativa con las mejores características de ambas plataformas de apuestas.

Operador Tipo de Bono de Bienvenida Valor del bono código promocional Bet365 Bono de bienvenida Deportes

Bono de bienvenida casino 30 USD o su equivalente en CLP

50 giros gratis FCL365 Melbet 1er depósito Deportes

Bono de bienvenida casino Hasta 72000 CLP

Hasta 1650000 CLP + 290 FS Ver bono Melbet

Casino Bet365 Chile – Juegos de casino online

Para los fanáticos del casino Bet365 ofrece en Chile una sección completa con más de 2000 juegos, que incluye más de 500 tragamonedas, convirtiéndose en una de las secciones más atractivas y entretenidas de la plataforma.

Esta sección abarca un apartado dedicado al casino en vivo, así como opciones de bingos, póker, ruleta, jackpots y muchas otras alternativas. Además, brinda acceso a una oferta de bienvenida que otorga 50 giros gratis al realizar un depósito mínimo de 200 CLP. Este conjunto opciones permite a los usuarios disfrutar de una experiencia completa en el casino de Bet365.

Licencia y seguridad en Bet365 Chile

Aunque las licencias en Chile aún se encuentran en trámites de regulación, bet365 opera bajo licencia de Gibraltar (RGL 130) y cuenta con Licencia de Malta, DGOJ (España) y la UKGC (Reino Unido).

También utiliza una tecnología de encriptación SSL que permite transmitir datos de forma segura por la red.

¿Es Bet365 una casa de apuestas confiable?

En líneas generales, la respuesta es sí. La plataforma no solo utiliza tecnología de seguridad que genera confianza, sino que también implementa protocolos rigurosos para procesar los pagos de manera segura.

Además, posee una excelente reputación en la industria del juego online con más de 20 años, avalada por 30 millones de usuarios. Lo que significa que cumple con estrictas normas de seguridad y transparencia en sus operaciones.

Servicio de atención al cliente en Bet365 Chile

La atención para los jugadores chilenos se realiza a través diferentes canales:

Chat en vivo, directamente en la plataforma.

Correo electrónico: [email protected]

En general, las respuestas pueden demorar algunos días, debido a la gran cantidad de usuarios que usan la plataforma. Sin embargo, siempre ofrecen respuestas a todas las dudas.

Opiniones de usuarios de Bet365 Chile 2025

Bet365 destaca en la industria del juego en línea con una reputación sólida respaldada por más de 30 millones de usuarios satisfechos en todo el mundo, lo que confirma su confiabilidad y seguridad. Al explorar diversas opiniones en plataformas como Trustpilot, encontramos opiniones variadas entre los usuarios. Aunque, en su mayoría, suelen ser positivas.

Por ejemplo, algunos usuarios han expresado que están contentos con Bet365 durante varios años, destacando que no han tenido problemas al usar la plataforma. Otros elogian el buen diseño y comparten experiencias positivas en general. Sin embargo, también hay quienes tienen algunas preocupaciones. Algunos apostadores no están felices con las cuotas, las cuales sienten que están disminuyendo.

Al final, los gustos varían entre las personas, y lo que algunos consideran un problema, puede no ser relevante para otros. Por lo tanto, la experiencia en Bet365 Chile dependerá de las preferencias individuales de cada usuario.

Nuestra conclusión sobre Bet365

Después de un análisis exhaustivo, concluimos que Bet365 es una plataforma integral de apuestas y casino en línea. Ofrece a los usuarios chilenos entretenimiento, confianza y un nivel de prestigio que se refleja en la calidad de sus mercados y en la estabilidad de su servicio. Aunque todavía hay aspectos por mejorar, como ampliar los métodos de pago disponibles o fortalecer la atención al cliente, sigue siendo una opción con mucho potencial para quienes buscan una experiencia completa. Si además apuestas con frecuencia desde el celular y quieres evaluar qué tan competitiva es frente a otras alternativas, esta guía de las mejores apps de apuestas deportivas en Chile puede ayudarte a comparar su rendimiento móvil con el de otros operadores.

Ventajas y desventajas de apostar en Bet365 Chile

PROS CONS Acceso a un bono de bienvenida de 30 USD sin rollover No permite depósitos ni retiro en pesos chilenos, por lo que se debe utilizar otras monedas como el USD o el EUR Cuenta con aplicaciones móviles disponibles tanto para Android como para iOS desde la tienda Play y App Store No cuenta con tantos métodos de pagos para el país, como los que ofrecen otraa casaa de apuestas Servicio de atención al cliente 24/7 disponible en español Amerita que se descargue varias aplicaciones para acceder de todas las funciones de la plataforma Dispone de las funciones de apuestas en vivo, streaming y cash out Su servicio de atención al cliente no es tan rápido

¿Es seguro apostar en Bet365 Chile?

Sí, se trata de una plataforma confiable que cuenta con licencias internacionales reconocidas.

¿Cuánto tarda en pagar Bet365 Chile?

Por lo general, el pago puede demorar entre 1 hasta 5 días.

¿Cuál es el depósito mínimo y máximo?

El depósito mínimo es de 10 USD, mientras que el máximo es de 100.000 USD por medio de transferencia.

¿Puedo acceder a Bet365 desde cualquier teléfono móvil?

Sí, solo ten en cuenta que debes contar con un sistema operativo de 8 o más para Android y de 13 o más para iOS.