Son cada vez más los lectores que nos piden aclarar la información sobre los Créditos de Apuesta en Bet365 Chile.

Resumidamente, podemos decir que son bonos entregados a los usuarios de la plataforma para hacer apuestas deportivas sin gastar su dinero.

Estos bonos en forma de créditos suelen venir acompañados de términos y condiciones extensos que, para muchos usuarios, pueden resultar confusos. Por eso, aquí resumimos en palabras simples cómo conseguir y usar correctamente los créditos de apuesta de Bet365, sin perderse en tecnicismos ni requisitos difíciles de interpretar.

¿Cómo obtener los Créditos de Apuesta en Bet365 Chile?

Todos los nuevos usuarios chilenos de Bet365 tienen derecho a solicitar hasta $30 USD en créditos de apuestas. Si este es tu caso, lo primero que tienes que hacer es registrarte en la plataforma con el código bonus Bet365, después de lo cual tendrás que cumplir con estos cinco pasos:

Haz un depósito de $10 USD o más durante los primeros 30 días después del registro Dirígete al apartado de “Cuenta”, entra en “Ofertas” y luego, en los créditos de apuesta para nuevos clientes, marca la opción “Aceptar” Recibirás el equivalente al monto de tu último depósito válido (igual o mayor a $10) en forma de créditos de apuesta Gasta el monto del depósito usado para activar la promoción Solo después del paso anterior, podrás empezar a usar los créditos de apuesta

Cabe señalar que no serán válidos los depósitos realizados con Astropay, Paysafecard u otras tarjetas prepago de crédito o débito.

Aspectos a tener en cuenta sobre los depósitos válidos

A diferencia de los bonos de bienvenida de otros operadores, el de Bet365 Chile no se obtiene a partir del primer o los primeros depósitos. En su lugar, se tiene en cuenta el depósito válido más alto que hagas antes de completar el paso dos (aceptar la oferta). Eso sí, nunca recibirás más de $30 USD y únicamente se consideran válidos los depósitos de $10 o más.

Digamos que tu primer depósito es de $5 (no es válido), el segundo es de $25, el tercero de $40 y el cuarto de $10. Después del cuarto decides aceptar la promoción. En este caso, el sistema de Bet365 reconocerá que el tercer depósito de $40 es el más alto y que es válido, por lo que será el usado para entregarte los créditos, pero solo recibirás $30, que es el máximo permitido.

En este ejemplo, si tu depósito más alto antes de aceptar la oferta hubiese sido el segundo, entonces habrías obtenido otros $25 USD como créditos de apuesta. Recuerda que tienes hasta 30 días después del registro para aceptar este bono de bienvenida.

Condiciones para liberar los Créditos de Apuesta en Bet365

Los créditos de apuesta no se cargan directamente a tu saldo real; es decir, no se suman a los depósitos que hayas realizado antes de activar la oferta. Funcionan como saldo de bonificación, sujeto a una serie de términos y condiciones que debes cumplir para poder liberarlos y convertirlos en dinero retirabile. Entre los T&C más determinantes se encuentran los requisitos de uso, las cuotas mínimas y las restricciones de mercado.

Las apuestas, ya sean simples o combinadas, deben tener al menos una selección con cuota de 1.20 o más.

Los resultados de las apuestas tienen que determinarse en un plazo de 30 que cuentan a partir del momento en que se solicita la oferta.

Pagar una apuesta anticipada con créditos de apuesta, no entregará ganancias en caso de acertar si sus resultados se determinan 30 días después de recibir la oferta.

Si apuestas a varios mercados en una misma selección o evento, solamente contará la más alta.

Es posible cerrar parcialmente o editar las apuestas, pero se harán los ajustes necesarios al momento del cobro en caso de ganar con créditos de apuesta.

Las apuestas cerradas totalmente, así como las anuladas y las realizadas en “Fantasy Sports” no cuentan para liberar este bono.

Debes tener en cuenta que algunos deportes y mercados no son compatibles con el uso de créditos de apuesta. Para ello, es importante saber cómo utilizar las funciones de Bet365.

Un par de aclaraciones sobre los T&C

Lo mejor de este bono de bienvenida de Bet365 es que no tiene rollover. Las ganancias obtenidas al acertar un pronóstico con créditos de apuesta pasan directamente a tu saldo retirable, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

También es importante recordar que solo se acreditan las ganancias netas: el importe apostado con créditos desaparece una vez utilizado, hasta agotar el total disponible. Incluso puedes combinar créditos de apuesta y saldo real en un mismo boleto, lo que da mayor flexibilidad al momento de armar tus jugadas.

También es importante recordar que solo se acreditan las ganancias netas: el importe apostado con créditos desaparece una vez utilizado, hasta agotar el total disponible. Incluso puedes combinar créditos de apuesta y saldo real en un mismo boleto, lo que da mayor flexibilidad al momento de armar tus jugadas.