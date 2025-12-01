El Mundial de fútbol de la FIFA 2026 será una edición que quedará para la historia, no solo porque se disputará en 3 países (Estados Unidos, México y Canadá), sino también porque introduce un nuevo formato que amplia el número de selecciones participantes, pasando de 32 a 48 equipos.

En esta guía mencionamos todo lo que necesitas saber para entender y apostar en la Copa del Mundo 2026: cuándo se juega, formato y equipos, sedes, pronósticos y claves para apostar en los distintos partidos de este torneo global de fútbol.

¿Por qué el Mundial FIFA 2026 es diferente?

El Mundial fútbol 2026 marca un antes y después en la historia de las competiciones de la FIFA, este año la organización decidió cambiar el clásico formato de 32 selecciones para dar paso a una nueva Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

¿Por qué se decidió este cambio? Por dos motivos, por un lado ampliar la representación de países con menos posibilidades de clasificar contra los grandes de siempre y por motivos financieros.

Al haber más equipos compitiendo, se tuvo que modificar la estructura competitiva, teniendo ahora 104 partidos que alargarán la fase de grupos. Esto resulta en una gran ventaja para los apostadores, ya que tendrán más oportunidades para realizar pronósticos.

Incluso, encontrarán cuotas más altas, por ejemplo en los partidos entre equipo debutante vs. favorito (si sabes de fútbol sabrás que todo puede suceder).

A estos cambios, se le suman que en esta edición de la Copa del Mundo 2026 serán 3 países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Fechas Mundial 2026: Calendario completo

Como mencionamos anteriormente este Mundial de fútbol 2026 tendrá un calendario más extenso que las ediciones anteriores (50% más). Son 48 selecciones y 104 eventos en solo 39 días, por lo que obligará a que las selecciones tengan pocos días de recuperación en un ritmo más intenso.

El Mundial FIFA 2026 comienza el 11 de Junio y finaliza el 19 de Julio. Las fechas y horarios de cada partido serán informados más cerca del torneo.

Las opciones de apuestas serán abundantes y diversas por lo que es recomendable estar al día con los partidos en los que quieras apostar tanto pre-match como en directo.

En esta tabla te compartimos las fechas de las distintas fases de la Copa Mundial 2026:

Fase del torneo Fechas Datos clave Fase de grupos 11 – 27 de junio 2026 72 partidos en solo 17 días. Mucha rotación, desgaste y oportunidades para cuotas altas en sorpresas. 32avos de final (nueva ronda) 28 de junio – 3 de julio 2026 Primera vez que se disputa esta fase. Participan 32 selecciones; los 16 mejores avanzan a octavos. Octavos de final 4 – 7 de julio 2026 Comienzan los cruces directos más tradicionales. Máxima tensión y menos margen de error. Cuotas competitivas. Cuartos de final 9 – 11 de julio 2026 8 equipos restantes. Suelen definirse por detalles: rendimiento físico y estrategia. Ideal para apostar en vivo. Semifinales 14 – 15 de julio 2026 Duelos en sedes grandes, con descanso previo. Factores de clima y viajes pesan mucho. Partido por el 3.º lugar 18 de julio 2026 Partido abierto, generalmente con muchos goles. Ideal para apuestas en vivo. Final 19 de julio 2026 Se juega en el MetLife Stadium, Nueva Jersey. Aprovecha bonos de apuestas para la Final.

Formato de la Copa del Mundo 2026 explicado

Con este nuevo sistema de Mundial el desarrollo de la competición cambia por completo, con 48 selecciones en vez de 32, la fase de grupos se amplía y las rondas de eliminatorias suman una nueva instancia.

Algunos puntos claves del nuevo formato son:

12 grupos de 4 equipos: clasifican solo el primer y segundo.

clasifican solo el primer y segundo. Cantidad de partidos: 104 partidos en lugar de 64.

104 partidos en lugar de 64. Nueva instancia: 32avos de final, luego 16avos, 8avos y cuartos.

En la fase de grupos del próximo Mundial de fútbol 2026 habrán 12 grupos con 4 selecciones, disputándose en esta etapa 3 partidos cada uno. Clasifican las primeras y segundas selecciones (24 equipos en total).

En este nuevo formato, para llegar a las 32 selecciones necesarias se necesitan 8 equipos más, por este motivo clasifican los 8 terceros con mejor puntaje de los grupos.

¿Cómo? Comparando los 12 equipos que salieron terceros en la fase de grupos en los siguientes aspectos: puntos, diferencia de gol, goles a favor y fair play.

Este es el formato de esta Copa Mundial de fútbol de 2026:

Instancia Cómo funciona Fase de grupos (12 grupos de 4) Cada selección juega 3 partidos; clasifica el 1.º, 2.º y los mejores terceros. 32avos de final Primera ronda eliminatoria con 32 equipos; partido único, sin margen de error. Octavos – Semifinales Eliminación directa tradicional; definición por tiempo extra o penales si es necesario. Final Un solo partido para definir al campeón del mundo 2026.

Sedes del Mundial FIFA 2026

Son 3 los países en donde se disputarán los partidos del Mundial FIFA 2026: Estados Unidos, México y Canadá. Esto hace que, tanto los jugadores como los espectadores, deban viajar largos kilómetros para jugar o seguir a su selección favorita.

No obstante, esto beneficia a que haya mayor participación en este torneo y que más personas puedan disfrutar de este evento mundial en directo, tanto los residentes de los países como los viajeros que llegan a los 3 países.

El desafío mayor para los equipos y aficionados es que cada sede ofrece condiciones distintas entre una y la otra, por ejemplo: clima, estilo de estadio, altitud, capacidad, kilómetros de distancia, etc.

Estos factores influyen al desempeño del equipo y es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar estrategias para tus apuestas.

Imagen tomada de fifa.com

Conoce las sedes de los partidos del Mundial 2026 divididas por país:

México:

Ciudad de México – Estadio Azteca | Sede del partido inaugural

– Estadio Azteca | Sede del partido inaugural Guadalajara – Estadio Akron

– Estadio Akron Monterrey – Estadio BBVA

Canadá:

Toronto – BMO Field

– BMO Field Vancouver – BC Place

Estados Unidos:

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium

– Mercedes-Benz Stadium Boston – Gillette Stadium

– Gillette Stadium Dallas – AT&T Stadium

– AT&T Stadium Houston – NRG Stadium

– NRG Stadium Kansas City – Arrowhead Stadium

– Arrowhead Stadium Los Ángeles – SoFi Stadium

– SoFi Stadium Miami – Hard Rock Stadium

– Hard Rock Stadium New York / New Jersey – MetLife Stadium | Sede de la final del Mundial 2026

– MetLife Stadium | Sede de la final del Mundial 2026 Philadelphia – Lincoln Financial Field

– Lincoln Financial Field San Francisco Bay Area – Levi’s Stadium

– Levi’s Stadium Seattle – Lumen Field

Equipos clasificados al Mundial 2026

Estas son las selecciones clasificadas a hoy (42 de 48), todavía faltan algunos partidos de Eliminatorias que no se han disputado al momento.

Confederación Selecciones clasificadas CONMEBOL (Sudamérica) Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay UEFA (Europa) Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suiza AFC (Asia) Australia, Irán, Japón, Corea del Sur, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán CAF (África) Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Costa de Marfil OFC (Oceanía) Nueva Zelanda CONCACAF (Anfitriones) Estados Unidos, México, Canadá

Grupos Mundial 2026

Al momento los grupos del Mundial 2026 no se han definido, el sorteo se realiza el día 05 de diciembre de 2025 en Washington D.C y, a partir de esa fecha tendremos qué selecciones se enfrentarán primero en la fase de grupos.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Chile?

Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver gratis en TV abierta vía Chilevisión. Además, se podrá visualizar por medio de streaming o TV Paga. Esto es algo muy positivo ya que no es necesario tener un plan pago en alguna plataforma para poder acceder a tus partidos favoritos.

¿Dónde ver el Mundial en Chile?

Televisión abierta: Chilevisión.

Chilevisión. Plataformas: Paramount+ y Pluto TV.

Paramount+ y Pluto TV. Casas de apuestas: sitios de apuestas con streaming para ver partidos en directo.

¿Por qué Chile no clasificó al Mundial 2026?

Chile no formará parte del Mundial 2026 porque no consiguió ubicarse dentro de los seis cupos directos de CONMEBOL, ni tampoco alcanzó la posición necesaria para disputar el repechaje intercontinental, que representaba la séptima y última oportunidad para la región.

En los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, la Roja mostró un rendimiento irregular que la dejó lejos de los puestos de clasificación.

El equipo no logró sostener una identidad de juego clara, pasó por cambios de entrenador y atravesó una etapa de recambio generacional que no dio los resultados esperados a tiempo.

La Selección de Chile no sumó los puntos necesarios para estar entre las selecciones que obtuvieron su boleto a la Copa del Mundo 2026, ni por vía directa ni por la ruta del repechaje.

Selecciones latinoamericanas presentes en el Mundial 2026

Latinoamérica se presenta en este mundial de la FIFA 2026 con las mejores selecciones y el último campeón del mundo: Argentina.

Estos son los equipos de Latinoamérica que participarán del próximo Mundial de fútbol 2026:

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

Estados Unidos (anfitrión)

(anfitrión) México (anfitrión)

(anfitrión) Canadá (anfitrión)

¿A qué selecciones seguir si eres chileno?

No tienes por qué seguir a una sola selección en este Mundial 2026, son muchas las opciones que ofrecen un fútbol de primera y posibilidades de llegar hasta las últimas instancias, dándole más emoción a este torneo, por lo que te sugerimos otras selecciones que te permitirán disfrutar no solo de ver sus partidos, sino también de las apuestas Mundial.

Te compartimos cada selección y los motivos por los cuales seguirlos.

Argentina

Por qué: Es la selección más cercana culturalmente, actual campeona del mundo y siempre candidata.

Es la selección más cercana culturalmente, actual campeona del mundo y siempre candidata. Qué esperar: Juego ofensivo, intensidad y figuras de clase mundial.

Uruguay

Por qué: Estilo aguerrido y competitivo, parecido al ADN futbolero chileno.

Estilo aguerrido y competitivo, parecido al ADN futbolero chileno. Qué esperar: Mucha entrega, defensa sólida y partidos tensos.

Ecuador

Por qué: Generación joven y dinámica que viene creciendo fuerte en Sudamérica.

Generación joven y dinámica que viene creciendo fuerte en Sudamérica. Qué esperar: Verticalidad, velocidad, sorpresa ante selecciones grandes.

Colombia

Por qué: Selección muy técnica, ofensiva y entretenida de ver.

Selección muy técnica, ofensiva y entretenida de ver. Qué esperar: Partidos con ritmo alto, juego por bandas y talento individual.

Estados Unidos

Por qué: Anfitrión del Mundial, proyecto moderno y jugadores crecientes en Europa.

Anfitrión del Mundial, proyecto moderno y jugadores crecientes en Europa. Qué esperar: Intensidad, fútbol físico y estadios llenos.

México

Por qué: Tradición, hinchada enorme y cercanía con el fútbol latino.

Tradición, hinchada enorme y cercanía con el fútbol latino. Qué esperar: Partidos emocionantes y ambiente único en cada estadio.

Selecciones fuera de América:

Francia – potencia absoluta.

– potencia absoluta. España – posesión y técnica.

– posesión y técnica. Portugal – ataque de nivel europeo.

– ataque de nivel europeo. Japón – una de las selecciones asiáticas más tácticas y rápidas.

TOP 5 favoritos para ganar el Mundial 2026

Analizando la calidad del plantel, el rendimiento reciente de las distintas selecciones, el historial y la mentalidad competitiva y la versatilidad táctica hemos creado una lista con los 5 equipos favoritos para el Mundial 2026.

Selección Favorita ¿Por qué? 1. Francia Plantel más profundo del mundo, recambio de élite en todas las líneas y figuras en su peak competitivo. 2. Brasil Generación joven explosiva (sobre todo ofensiva), uno de los mejores niveles individuales del planeta. 3. Argentina Campeón vigente, base consolidada, estructura táctica estable y jugadores clave en gran momento. 4. Inglaterra Talento joven top-tier, amplia rotación en ataque y mediocampo, plantel muy completo. 5. España Posesión dominante, nueva generación técnica de altísimo nivel y defensa cada vez más sólida.

Pronósticos y claves del torneo

Para los apostadores y seguidores del Mundial 2026 es fundamental entender qué equipos son favoritos, cuáles pueden sorprender (cuotas altas) y cuáles son las claves del torneo de fútbol.

A continuación detallamos algunos pronósticos y claves de apuestas estratégicas para el Mundial 2026:

Apostar en los favoritos: tienen cuotas bajas pero resultados con más probabilidades de tener éxito.

tienen cuotas bajas pero resultados con más probabilidades de tener éxito. Apuestas entre equipos fuertes: partidos entre selecciones de américa y europeas, ideales para apuestas en directo.

partidos entre selecciones de américa y europeas, ideales para apuestas en directo. Análisis de delanteros: conoce qué delanteros tienen las selecciones y apuesta al máximo goleador del torneo.

conoce qué delanteros tienen las selecciones y apuesta al máximo goleador del torneo. Sorpresas de debutantes: equipos con mucha sed de gloria van a dar lo mejor y las cuotas pre match estarán muy altas.

Guía básica para apostar en el Mundial 2026 desde Chile

Con 104 partidos por delante en uno de los torneos más importantes del fútbol en el mundo, los apostadores tendrán un mar de posibilidades para realizar sus pronósticos deportivos, por este motivo nos parece clave crear una guía básica para apostar en el Mundial 2026.

Casa de apuestas:

Es importante elegir bien las casas de apuestas en donde te registrarás y harás tus pronósticos en el Mundial 2026. Esta debe tener licencia, métodos de pago locales, cuotas competitivas y bonos de bienvenida de apuestas o apuestas gratis en eventos del torneo.

Elegir el partido para apostar:

Dentro del Mundial 2026 tendrás distintos enfrentamientos, en cada uno de ellos podrás apostar en una lista de mercados de apuestas, por ejemplo: resultado final (1×2), resultado exacto, próximo equipo en marcar, over/under goles, córners, tarjetas y muchos más.

En el caso que los equipos que se enfrenten sean favoritos, las cuotas serán más bajas, pero si uno de los equipos es debutante o clasificó raspando las cuotas serán muy altas, por lo que te sugerimos seguir a estos equipos y ver si puedes ir por una cuota alta con posibilidades reales.

Tipos de apuestas:

Podrás realizar apuestas simples, de una sola selección de mercado y evento; o apuestas combinadas en donde podrás apostar en distintos mercados y eventos, este último tipo de ticket suma todas las cuotas y te da un extra, haciendo que la ganancia final sea más alta.

A la hora de realizar apuestas combinadas, trata de ir por mercados con mayor probabilidad para tener éxito.

Además, podrás apostar en apuestas anticipadas, apuestas en vivo, apuestas especiales y a largo plazo. Por ejemplo: ganador absoluto del torneo, goleador del torneo, ganador del grupo, entre otros.

Cuotas:

Las cuotas funcionan no solo para multiplicar la ganancia que tendrás si tiene éxito en tus apuestas, sino también como análisis de las probabilidades de que ocurra ese resultado.

Una cuota baja refleja una amplia probabilidad de acertar, mientras que una cuota alta habla de un evento con menos probabilidades, pero que si se acierta se gana mucho más dinero. Por eso es importante seguir a equipos no tan favoritos que puedan generar sorpresas.

Últimas noticias del Mundial 2026

Cada día estamos más cerca del inicio del Mundial 2026 y todo se va moviendo demasiado rápido, por lo que es ideal estar al día con las noticias del torneo.

Aquí te dejamos las noticias más importantes del Mundial de la FIFA 2026:

Noticia Impacto para aficionados y apostadores VAR ampliado y penales sin rebote Cambios en decisiones clave de partidos y penales; afecta predicciones y cuotas en eliminatorias y fase de grupos. Revisión de segunda amarilla por VAR Evita expulsiones injustas, lo que puede modificar dinámicas de juego y resultados inesperados. Curazao, Haití y Panamá, destacadas en la clasificación de la Concacaf Resalta posibles sorpresas y outsiders a seguir, útil para apuestas de underdog y resultados inesperados. Se confirma el calendario del Torneo clasificatorio para la Copa Mundial 2026 Define rivales, posibles cruces y planificación de seguimiento; clave para apuestas de largo plazo sobre grupos y octavos. Repechaje Intercontinental: equipos, formato y calendario Determina los últimos 6 cupos; útil para analizar probabilidades de clasificación y apuestas previas al torneo. Decisión FIFA para evitar cruces tempranos entre Argentina y España Cambia la ruta de favoritos; relevante para estrategias de apuestas sobre finalistas y pronósticos de fases avanzadas.

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial de la FIFA 2026 comienza el 11 de Junio y finaliza el 19 de Julio de 2026.

¿Dónde será el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La final se disputará en Nueva Jersey, USA.

¿Cuántos equipos participan en el Mundial 2026?

Los equipos participantes el en Mundial de Fútbol 2026 son 48, a diferencia de los 32 de las ediciones anteriores.

¿Qué selecciones están clasificadas al Mundial 2026?

Las selecciones que clasificaron al Mundial 2026 son 48, dentro de las más importantes podemos destacar: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Japón, Arabia Saudita, Marruecos, Inglaterra, Francia, España, Países Bajos, Alemania, entre muchos más.

