El Cash out Betano es una herramienta útil que permite tener el control de las apuestas deportivas. Con ella se puede obtener un reembolso del dinero apostado, asegurando las ganancias justo antes de que termine el partido.

Sin embargo, es importante utilizarlo con moderación y comprender los riesgos y beneficios asociados.

Sigue leyendo para apreder cómo usar el Cash out Betano y hacer tus retiros de las ganancias obtenidas.

¿Qué es el cash out Betano y cómo se usa?

El cash out Betano permite tomar el control de las apuestas al obtener una devolución total o parcial del dinero. Con ella se puede resolver una apuesta con anticipación en partidos en vivo o previamente seleccionados.

Al optar por el cash out, puedes disminuir las pérdidas, en apuestas en las que corres el riesgo de perder. Sin embargo, el monto del dinero reembolsado puede variar, en sí dependerá del valor del momio.

Este valor se calcula basándose en varios factores, como las cuotas actuales del evento, el tiempo restante del partido y el resultado actual. Si se acepta el cash out, se recibirá el valor en efectivo en la cuenta y la apuesta se cerrará.

¿Cómo usar el cash out de Betano Chile?

Para usar el cash out Betano en partidos previamente seleccionados solo es necesario seguir unos sencillos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta de Betano Chile, desde el navegador o usando la app en tu dispositivo iOS o Android. Si no tienes una cuenta, regístrate usando el código promocional Betano y completa los datos de registro Betano. Luego, ingresa a la opción Cuenta >Apuesta Ahora. Selecciona la apuesta en la que deseas utilizar el cash out. Haz clic en el botón “Cash out”. Se te ofrecerá un importe de reembolso basado en el estado actual del evento. Si estás de acuerdo con el importe, confirma la operación.

Por otro lado, para usar la función de cash out Betano en partidos en vivo deberás ir a Cuenta >Mis apuestas >boleto de apuestas. Si estás de acuerdo con el monto ofrecido, haz clic en el botón de cash out.

Mercados en los que está disponible el cash out

El cash out Betano solo está disponible en apuestas simples y combinadas. También se puede usar en el mercado “Resultado a tiempo completo” en eventos elegidos con supercuotas antes de iniciar la competencia.

Se puede usar esta herramienta en diferentes deportes, pero entre los más populares se encuentran: fútbol, vóleibol, básquetbol y tenis.

Para verificar los tipos de apuestas a que aplica se debe dar clic al botón verde cash out en el boleto de apuestas y se mostrarán todas las apuestas disponibles.

¿Cuándo utilizar el Cash Out Betano desde Chile?

La decisión de utilizar el cash out Betano depende de la estrategia de apuestas y del desarrollo del evento. Algunas situaciones en las que puedes utilizar el cash out son:

Para asegurar ganancias: Si la apuesta va ganando y se quiere asegurar un beneficio antes de que el evento finalice, puedes utilizar el cash out para cobrar la apuesta antes de que las cuotas bajen.

Si la apuesta va ganando y se quiere asegurar un beneficio antes de que el evento finalice, puedes utilizar el cash out para cobrar la apuesta antes de que las cuotas bajen. Para minimizar pérdidas: Si la apuesta va perdiendo y quieres recuperar parte del dinero, utiliza el cash out de Betano para cerrar la apuesta y recuperar una parte de la inversión.

Si la apuesta va perdiendo y quieres recuperar parte del dinero, utiliza el cash out de Betano para cerrar la apuesta y recuperar una parte de la inversión. Para protegerse de cambios en el marcador: Si el evento está empatado o el marcador es ajustado y se quiere evitar una posible derrota.

¿Cómo retirar tus ganancias?

Una vez que hayas utilizado la opción cash out y obtenido ganancias, Betano Chile enviará una notificación. Luego de esto podrás liquidar el monto ganado, que se verá reflejado en el saldo de la cuenta. Sigue estos pasos para realizar el retiro del dinero obtenido con el cash out:

Ve a la sección de Cuenta >Mis Apuestas > Historial de apuestas. Busca la apuesta con la que has utilizado el cash out. Haz clic en el botón “Retirar”. Confirma la solicitud de retiro. El dinero se acreditará en tu saldo disponible de forma instantánea.

Conclusión sobre el Cash Out Betano

El Cash Out Betano en Chile es una herramienta útil que puede ayudar a gestionar las apuestas de forma más eficiente. Aunque esta opción no es una garantía de éxito, puede ser una herramienta para mejorar los resultados en las apuestas deportivas.