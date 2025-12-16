Los favoritos para ganar el Mundial 2026 son varios, algunas de las selecciones con grandes posibilidades de levantar la Copa son: España, Francia, Inglaterra, Brasil y Argentina.

También es importante mencionar que algunos equipos pueden sorprendernos ya que esta edición de la Copa Mundial de fútbol 2026 tiene un nuevo formato de clasificación, siendo 48 las selecciones que jugarán en esta competición, con un total de 104 partidos todo puede pasar. Por eso es importante estar al día con las noticias y cómo se presentan las nuevas selecciones con hambre de gloria.

Para crear esta guía sobre cuál selección ganará el Mundial 2026 (favoritos) hemos analizado desempeño de los equipos en las Eliminatorias 2025, la calidad y profundidad del plantel, la experiencia del DT, la estrategia de juego, lesiones y bajas importantes. Así como también las cuotas que ofrecen las casas de apuestas. ¡Sigue leyendo!

¿Cuáles son las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026?

Esta edición del Mundial FIFA 2026 las selecciones pasaron de ser 32 a 48, esto hace que haya más equipos con probabilidades de ganar. No obstante, los favoritos de siempre se ubican dentro de los posibles ganadores de la Copa FIFA 2026.

A continuación te contamos qué equipos son los favoritos para ganar el Mundial 2026:

España Francia Inglaterra Brasil Argentina

Si bien es posible determinar cuáles son los favoritos por el historial de juego, rendimiento en Eliminatorias, plantel y otros aspectos, también nos basamos en las cuotas para ganador absoluto de las mejores casas de apuestas Mundial 2026, las cuales no son absolutas, pero sí marcan un norte.

España

La Selección Española llega como favorita gracias a su reciente triunfo en la Euro 2024 y por la forma de juego en las Clasificatorias del Mundial 2026. Además el equipo se presenta con un plantel que combina talentos jóvenes y experiencia. El estilo de juego de la selección de España es bien ofensivo, enfocandose en la posesión, presión fuerte y transiciones rápidas.

Las fortalezas de este equipo son el control del balón, la generación de ocasiones de gol y la potencia de sus grandes figuras, como Lamine Yamal que logra desequilibrar en cualquier partido.

Algunas de las debilidades a tener en cuenta es que la defensiva de este equipo no es tan buena como la ofensiva, por lo que si se cruza con equipos con buen ataque pueden llegar a sufrir. Además, tienen una alta dependencia de jugadores claves en momentos decisivos.

Francia

Francia es una de las selecciones favoritas no solo por ser semifinalista en la Copa del Mundo 2022, sino también por su plantilla de talento y experiencia que combinan un juego con mucha velocidad en el ataque y solidez defensiva, una combinación ideal para ser el ganador absoluto de esta competición.

La selección francesa ha demostrado capacidad de adaptación a sus distintos rivales. Como fortaleza de este equipo francés podemos destacar la profundidad en todas las líneas, la creatividad ofensiva y la efectividad en los ataques.

Una de las debilidades de la Selección de Francia es que sus talentos suelen estar en el foco mediático y esto puede repercutir en estado anímico de sus estrellas, creando un altibajo en la consistencia del jugador.

Uno de los jugadores con más potencial de Francia es Mbappé siendo un delantero con velocidad y definición que puede cambiar el resultado de cualquier partido.

Inglaterra

La Selección de Inglaterra se presenta con una generación madura de futbolistas y continuidad táctica. Su estilo combina solidez defensiva con explosión ofensiva a través de jóvenes talentosos. Las fortalezas del equipo inglés son su equilibrio entre ataque y defensa, jugadores jóvenes con experiencia y presión constante sobre rivales.

Algunas de las debilidades es su historial de eliminarse prematuramente en torneos y dependencia de figuras clave. Como lo es su super jugador que ha vuelto a ser convocado, Jude Bellingham, centrocampista completo con gran influencia en todos los aspectos del juego.

Brasil

Brasil es candidato natural por historia y talento ofensivo. Su estilo tradicionalmente combina técnica, creatividad y velocidad por las bandas. Sus fortalezas son un ataque dinámico, creatividad individual y experiencia internacional de sus jugadores, sumado al estilo de juego bonito típico de los jugadores brasileños. Como debilidades podemos mencionar su presión mediática y cierta inestabilidad defensiva en partidos grandes.

Brasil cuenta con Vinícius Jr., extremo capaz de desequilibrar defensas cerradas. Además, el plantel de la Selección de Brasil cuenta con grandes figuras con experiencia en el juego europeo y latinoamericano, permitiendo adaptarse a todos los estilos de juego de sus rivales.

Argentina

La Selección Argentina defiende el título y mantiene una base competitiva sólida. Este Mundial 2026 podría ser el último de Lionel Messi en una Copa del Mundo, lo que agrega motivación y presión adicional al equipo. La Selección Argentina combina jugadores experimentados con figuras jóvenes, ofreciendo un plantel equilibrado. Su estilo de juego mezcla asociación, presión alta y rapidez ofensiva.

Las fortalezas de este equipo incluyen su ADN ganador, eficacia en momentos clave y la capacidad de sus figuras para decidir partidos importantes. Julián Álvarez destaca como jugador con más potencial, capaz de marcar la diferencia en ataque.

Entre las debilidades se encuentran el envejecimiento de algunas piezas clave y cierta dependencia de individualidades en partidos decisivos, lo que podría ser un factor frente a rivales fuertes.

¿Qué equipos no debemos subestimar? Las Selecciones sorpresa del Mundial 2026

Los favoritos no se llevarán todo el protagonismo en el Mundial 2026, también hay selecciones que aunque no estén en el ranking de los favoritos para ganar la Copa del Mundo pueden ser una gran sorpresa y robarse las miradas.

Para estos equipos las cuotas están altas, por lo que si conoces desempeño y analizas las posibilidades puedes hacer apuestas con una gran ganancia en caso de tener éxito.

Algunas de las selecciones revelación de esta edición del Mundial de la FIFA 2026 son:

Noruega: Generación joven liderada por Haaland, ataque potente y buena defensa.

Generación joven liderada por Haaland, ataque potente y buena defensa. Japón: Equipo táctico y disciplinado, difícil de vencer y rápido en transiciones.

Equipo táctico y disciplinado, difícil de vencer y rápido en transiciones. Colombia: Talento ofensivo con experiencia; capaz de sorprender a favoritos.

Talento ofensivo con experiencia; capaz de sorprender a favoritos. México: Ventaja de local y plantilla equilibrada; presión de afición como factor.

Ventaja de local y plantilla equilibrada; presión de afición como factor. Marruecos: Estilo físico y agresivo, jóvenes promesas y capacidad de eliminar favoritos.

¿Cómo se sitúan los equipos Latinoamericanos entre los favoritos para el Mundial 2026?

Latinoamérica se destaca en el fútbol por tener las mejores selecciones del mundo, como por ejemplo el último campeón de la Copa del Mundo 2022, Argentina. Pero también se destacan otras selecciones como la de México, Colombia, Uruguay y Brasil.

Por lo que si quieres apostar por ganador del Mundial 2026 por un equipo de América Latina, entonces tendrás grandes opciones. Conoce qué ofrece cada equipo:

Argentina: posible último Mundial de Messi

Este torneo podría ser la última Copa del Mundo de Lionel Messi, lo que aumenta la presión y la motivación del equipo. Argentina llega con un plantel equilibrado, capaz de combinar juventud y experiencia, y ha mostrado consistencia tanto en ataque como en defensa durante las eliminatorias 2025. Su capacidad para manejar partidos decisivos y mantener control del juego la mantiene entre las principales favoritos mundial 2026.

México: buen plantel y anfitrión

Como uno de los países anfitriones, México cuenta con la ventaja de jugar en casa y con el apoyo masivo de su público. Su plantel combina jugadores experimentados y jóvenes talentos que pueden aprovechar la motivación extra del torneo local. Aunque todavía genera dudas sobre consistencia frente a grandes selecciones, sigue siendo una opción interesante en favoritos mundial 2026 casas de apuestas.

Colombia: equipo con buena ofensiva y defensa sólida

Colombia destaca por su equilibrio entre ataque y defensa, con futbolistas capaces de marcar la diferencia en momentos clave. Su estilo ofensivo, con transiciones rápidas y creatividad en los últimos metros, hace que sea una alternativa confiable para quienes buscan favoritos para ganar el Mundial 2026 apuestas.

Uruguay: de las mejores selecciones de Latinoamérica

Uruguay llega con la experiencia de siempre en torneos importantes y un estilo de juego aguerrido que lo hace competitivo hasta el final. Su disciplina defensiva y capacidad de competir ante cualquier rival lo mantiene entre los equipos favoritos mundial de Latinoamérica, aunque con menos presión mediática que otros.

Brasil: los reyes del juego bonito

Siempre un candidato natural, Brasil combina tradición y talento ofensivo. Su juego dinámico, basado en técnica y velocidad, y la experiencia de sus jugadores en torneos internacionales, lo colocan entre los máximos favoritos copa del mundo 2026. El equipo tiene la habilidad de desequilibrar cualquier defensa y, aunque puede tener altibajos, su calidad individual es un factor clave.

¿Cómo apostar en el Mundial 2026 por los favoritos?

Las apuestas en el Mundial 2026 están que arden y es esencial elegir una buena casa de apuestas legal y confiable, además, es clave conocer el desempeño de las selecciones para poder tener más probabilidades de ganar. Si bien apostar es muy sencillo y lo puedes hacer desde tu celular, es importante saber algunos tips para que puedas disfrutar de la experiencia.

Estos son los pasos y consideraciones para apostar de manera inteligente en Chile para el Mundial 2026:

Elegir una casa de apuestas segura y legal en Chile (Jugabet, Betano, Tonybet, Bet365, Melbet, Novibet o Playsala). Activar un bono de bienvenida para obtener más saldo de apuesta en el Mundial 2026. Depositar dinero en tu cuenta y verificar tu identidad para poder retirar tus ganancias luego. Elegir el tipo de apuesta (pre match, en vivo, especiales o a largo plazo) Seleccionar el mercado y el monto que apostarás por la cuota de tu selección. Seguir los resultados de tus apuestas para cobrarlas en caso de ser ganadoras.

Tipos de apuestas recomendadas

Ya verás que cuando comiences a apostar en el Mundial de fútbol 2026 podrás elegir distintos mercados de apuestas, por ejemplo: ganador absoluto, resultado exacto, cantidad de goles, jugador con más goles, etc.

Para guiarte más en tus pronósticos del Mundial 2026 hemos creado esta tabla con los distintos mercados recomendados:

¿Quién va a ganar el Mundial 2026? Conclusión

El Mundial 2026 se viene lleno de emoción y sorpresas. Entre los favoritos para ganar el Mundial 2026 están España, Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil, pero también hay equipos como Noruega, Colombia o México que podrían dar el golpe.

Si quieres aprovechar al máximo tus apuestas, lo ideal es combinar los favoritos mundial 2026 con opciones como goleador del torneo, resultado exacto o Over/Under, usando operadores de apuestas confiables en Chile y apostando en cada partido con estrategia y conocimiento.

Preguntas Frecuentes sobre el Mundial 2026 y las apuestas online

¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026?

Según las cuotas de casas de apuestas, España lidera las probabilidades de ganar el Mundial 2026, seguida de Francia, Inglaterra y Argentina. Estos equipos son considerados los principales candidatos para alzarse con la Copa del Mundo de la FIFA.

¿Qué selecciones son candidatas fuertes en la Copa del Mundo 2026?

España, Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil se repiten como los equipos con mayores probabilidades de avanzar hasta las etapas finales del Mundial 2026, según análisis de expertos, cuotas en las páginas de apuestas y mercados disponibles.

¿En dónde se puede apostar para el ganador del Mundial 2026?

Existen distintas opciones de casas de apuestas para apostar en el Mundial 2026, dentro de las mejores podrás elegir: Jugabet, Betano, Tonybet, Bet365, Melbet, Novibet y Playsala. Además, todas estas ofrecen bonos para apuestas en la Copa del Mundo.

¿Cuáles fueron los mejores equipos de las Eliminatorias 2025?

En las Eliminatorias CONMEBOL 2025 el mejor equipo fue Argentina, en las de Europa, la selección española, en Asia, Japón, además los equipos que lograron buenos resultados fueron: Ecuador, Colombia y Brasil.

¿Hay posibilidades que un equipo menos tradicional gane el Mundial FIFA 2026?

Si bien las chances estan bien enfocadas en los favoritos, en el fútbol todo puede pasar y sobre todo en este nuevo formato del Mundial 2026, en donde pudieron clasificar 16 selecciones más que en las ediciones anteriores, además el desgaste de los equipos será mayor ya que son 104 los partidos en total en el transcurso de un mes.

¿Cuándo y dónde se juega el Mundial de fútbol del 2026?

La Copa del Mundo 2026 comienza el 11 de Junio de 2026 y finaliza el 19 de Julio del mismo año. Los países anfitriones en esta nueva edición son 3: Estados Unidos, México y Canadá.

