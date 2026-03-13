3 rating Betano Bono: 100% hasta 200.000 CLP 3.3 /5 Apuestas en fútbol local con Cuotas Mejoradas y promociones constantes Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A BETANO

Hacer tu Betano registro desde Chile es un proceso rápido y sencillo. De hecho, al utilizar el código promocional Betano para crear tu cuenta, estarás accediendo a bonos de bienvenida para nuevos usuarios.

Bono Detalle Conseguir bono Bono de Apuestas deportivas Bono del 100% hasta $200.000 Conseguir bono ➡️ Bono de Casino Bono del 100% hasta $200.000 Conseguir bono ➡️

Descubre cómo registrarte en la plataforma y disfrutar de todas sus funcionalidades:

Betano registro: paso a paso

Puedes completar el Betano registro de forma segura desde tu PC o desde tu teléfono inteligente con sistema operativo Android. Aquí te enseñamos cómo hacerlo:

Ingresa al sitio web de Betano Chile desde tu PC o descarga la app de Betano e ingresar desde allí. Selecciona el botón naranja “Registro” ubicado en la parte superior de la pantalla. Mientras que en la app la podrás ver fácilmente en la página principal. De inmediato aparecerá una ventana de registro. Betano ofrece 3 opciones: por Facebook, por correo o usando tu cuenta de Google. Si eliges la opción por correo electrónico, deberás ingresar todos los datos personales: nombre, apellido, edad, dirección, teléfono, etc. Mientras que si usas tus redes o email para el Betano registro, tus datos personales se completarán de forma automática. Lo siguiente es crear el usuario de la cuenta y una contraseña. Más abajo verás la casilla “Código promocional”. Aquí copia y pega el código promocional Betano. Elige el bono de bienvenida que más te interese. Y finaliza el Betano registro haciendo clic en “Registrar cuenta”

¿Cómo validar la cuenta?

Luego del registro, es esencial verificar la cuenta. para poder retirar tus fondos. Para completar este paso, sigue estas instrucciones:

Desde Betano, ingresa a Mi cuenta > Perfil > Proceso de verificación.

Envía una foto de tu DNI, pasaporte o licencia vigente y un recibo de servicio donde se vea tu nombre y dirección.

Luego, Betano Chile se encargará de verificar si los datos del Betano registro coinciden con tus documentos.

Finalmente, te enviarán una notificación de que tu cuenta ya ha sido verificada.

¿Qué sigue luego?

El siguiente paso es realizar un primer depósito de mínimo 5.000 CLP. Así podrás finalizar el Betano registro y aprovechar el bono de bienvenida.

Hacer un depósito

Ingresa a Mi cuenta > Perfil > Depósito. Elige cualquiera de las 5 opciones de pago. Ingresa el monto que deseas depositar. Es hora de elegir cuál bono de bienvenida deseas utilizar: deportes o casino. Completa la información bancaria y si lo deseas puedes dar clic a guardar información. Por último, selecciona “depositar”.

Métodos de pago

Betano Chile cuenta con 5 formas diferentes de pago:

Pagos digitales a través de Webpay

Pago en efectivo usando ACuenta, Lider o Express de Lider.

Transferencia bancaria con BancoEstado y Santander.

Tarjeta de crédito/débito Visa y Mastercard.

Monederos electrónicos como Skrill y Neteller.

Infórmate más sobre los Métodos de pago de Betano.

¿Qué tener en cuenta antes de registrarte en Betano?

Antes de hacer el Betano registro, es esencial que tengas en cuenta algunos consejos que ayudarán evitar inconvenientes y completar el proceso con éxito:

Debes ser mayor de edad y residir legalmente en el país.

Tener una identificación oficial vigente emitida por el Estado.

Es necesario tener un recibo de teléfono, electricidad, etc., a tu nombre, de lo contrario no podrás completar la verificación de la cuenta.

A la hora del Betano registro, es crucial que coloques información real que coincida con tu identificación.

¿Qué ofrece Betano a los nuevos registrados?

Betano Chile da la bienvenida a sus nuevos jugadores, premiándolos con un bono de bienvenida. Esta oferta está disponible o para casino o para deportes, pero no en ambas secciones al mismo tiempo. Para ello, es interesante conocer las estrategias de apuestas Betano.

Veamos las ofertas que ofrece esta plataforma para los jugadores chilenos:

Para deportes

Betano cuenta con un bono de bienvenida para deportes del 100% hasta 200.000 CLP con realizar un primer depósito de mínimo 5.000 CLP. Para obtener esta bonificación se debe cumplir con un rollover de 5x con cuotas de 1,65 o superior.

Para casino

Para los aficionados al casino, Betano Chile ofrece un bono de bienvenida del 100% de hasta 200.000 CLP. Se debe cumplir con un rollover de 20x en un periodo de 30 días.

Conclusión

Registrarse en Betano desde Chile es rápido y seguro. Sin embargo, es importante que antes de que abras una cuenta en Betano, tengas información de cuáles son los requisitos que exige la plataforma para que realices el registro sin inconvenientes.